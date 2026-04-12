El gesto de Lizy Tagliani con Diego Leuco y Carina Zampini en el regreso de La Peña de Morfi

Luego de conocerse que no volvería al ciclo, Lizy Tagliani decidió abrir a su corazón a la nueva dupla de conductores

Este domingo, la Peña de Morfi volvió a llenar de música y emoción la pantalla de Telefe. El regreso del emblemático ciclo trajo consigo una renovación en la conducción: tal como se había anticipado, Lizy Tagliani no estaría al frente junto a Diego Leuco. En su lugar, Carina Zampini regresó para sumarse nuevamente a uno de los programas más queridos de la televisión argentina. A minutos del estreno de la nueva temporada, la humorista eligió expresarse en redes sociales y dejó un mensaje a corazón abierto para sus compañeros y para el público que la acompañó durante los últimos años.

La Peña celebra en 2024 sus primeros 10 años al aire, una marca cargada de historia y nostalgia para el canal de las pelotitas. El ciclo, creado por Gerardo Rozín, se consolidó como un espacio de encuentro dominical, con buena música, comidas típicas y momentos en familia. En ese marco, fiel a su estilo, Lizy compartió su gratitud y alegría en Instagram: “Un lugar donde fuiste hoy feliz hoy vuelve a abrir sus puertas, gracias por estos dos años. Éxitos siempre para este programón con buena música, rica comida, muchas historias y sobre todo espíritu de domingo en familia. Lo mejor para amorrrrr @dieleuco y para mi amada @zampinilcarinaok cuando vaya quiero hacer de Carla Lucero jajajjajaa. Gracias @corner.contenidos @telefe @fedelevrino @darioturo por pensar siempre en mi para nuevos desafíos. A romperla este añooo”.

Como no podía ser de otra manera, Lizy cerró su mensaje con el humor que la caracteriza: “AHORA SI VUELVO A MIRAR LA PEÑA JAJAJJAJAJJAA”. Su publicación se colmó de mensajes de cariño de colegas y amigos. Leuco, su compañero en el ciclo, le escribió: “Gracias lichu, ¡te quiero!”; el productor Darío Turovelzky sumó un “¡Genia!” y otros integrantes del equipo también le dedicaron palabras de afecto, dejando en claro el buen clima y la admiración que despierta la actriz y conductora.

El emotivo posteo de Lizy Tagliani tras el estreno de la nueva edición del ciclo (Instagram)

Por su parte, el regreso de la Peña de Morfi se vivió con mucha expectativa y alegría en el estudio. Leuco y Zampini abrieron el programa con palabras que reflejaron la emoción del reencuentro. “Qué lindo estar acá, qué lindo equipazo que tenemos y qué lindo estar con todos ustedes de vuelta porque estamos de festejo”, expresó Zampini, visiblemente conmovida, después de que Diego le diera la bienvenida como nueva conductora. Ambos remarcaron lo felices que están por esta nueva etapa que comienzan a recorrer juntos.

Leuco y Zampini en la apertura del icónico ciclo creado por Gerardo Rozín (Gentileza Prensa Telefe)

La apertura del ciclo fue pura música y celebración. El chaqueño Palavecino fue el encargado de inaugurar el escenario con una interpretación llena de energía, seguido por Destino San Javier, que sumó su toque de folklore. El momento se volvió aún más especial cuando Valeria Lynch se unió para cantar junto a todos un tema tradicional. La fiesta continuó con la aparición sorpresa de Ángela Leiva, quien, acompañada de bailarines, puso a todos a bailar y emocionó a los presentes.

En medio de la celebración, Zampini no ocultó su entusiasmo por estar nuevamente al frente de uno de los ciclos más queridos de la televisión argentina. En un momento especial del programa, la conductora confesó su deseo de seguir muchos años en el ciclo. “Yo en 10 años me veo en la Peña de Morfi”, expresó, dejando en claro el cariño y el sentido de pertenencia que siente por el programa.

La Peña de Morfi – Telefe

Así, la Peña de Morfi inició su temporada aniversario a puro color, música y emoción, con un equipo renovado, figuras invitadas y la promesa de seguir acompañando a las familias argentinas cada domingo. Entre despedidas, regresos y sorpresas, el ciclo sigue siendo un clásico indiscutido de la pantalla chica, fiel al espíritu de encuentro y alegría que lo caracteriza desde el primer día.