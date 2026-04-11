La Joaqui recordó sus relaciones pasadas y le dio un consejo de amor a sus fans: “Salgan con un gamer”

El impactante consejo de amor de La Joaqui a sus fans: "Salgan con un gamer"

A casi dos años del inicio de su noviazgo con Luck Ra, La Joaqui atraviesa un gran presente amoroso. En ese marco, la referente del RKT decidió compartir consejos de amor para sus seguidores y habló de su experiencia al momento de conocer a una persona fanática de los videojuegos: un gamer.

Consultada sobre su vínculo con Luck Ra, en una charla en el podcast Besties de MTV, la cantante argentina resaltó la diferencia que encuentra en esta relación respecto a sus experiencias anteriores. “Nunca dormí tan tranquila”, confesó al referirse a la calma y confianza que siente junto al artista cordobés. Entre risas, recomendó: “Salgan con un gamer… ¿vos sabés la estabilidad emocional que te da que el plan de sábado por la noche de tu ‘marinovio’ sea jugar con los amigos y comer un heladito?”.

La Joaqui también sostuvo que confiaría en su pareja aun si saliera todas las noches, pero señaló que esta “tranquilidad superior” es algo nuevo para ella, una experiencia distinta a las vividas en el pasado.

En pleno crecimiento profesional y tras el protagonismo que adquirió en MasterChef Celebrity (Telefe), La Joaqui volvió a referirse a su relación con Luck Ra meses atrás. En esa instancia, la joven había planteado su postura sobre el casamiento. “Nuestras vidas son muy intensas”, aseguró para explicar por qué prefieren no apresurar decisiones y tomar cada paso a su propio ritmo.

La cantante manifestó su deseo de casarse con el cuartetero (Video: Instagram)

La artista abordó el tema durante un stream de Telefe junto a Grego Rossello y Josefina “China” Ansa, donde una fan envió un mensaje deseando verla casada con Luck Ra: “Ojalá te cases con Luck Ra, casate con Luck Ra. Mi sueño es que te cases con Luck Ra”. La Joaqui tomó en serio el deseo y reflexionó: “No hay manifestación más sincera y genuina y poderosa que la manifestación de un niño”. Aclaró, de todos modos, que el matrimonio formal no es una prioridad en este momento: “Lo legal, sinceramente, no me interpela en absoluto”.

En cuanto a su perspectiva sobre el compromiso, sostuvo: “Sí me parece muy bello festejar la decisión de elegir a una persona para siempre”. Sobre el ritmo de la pareja, insistió en que la intensidad de sus vidas marca el paso: “Nuestras vidas son muy intensas. Por eso siento que lo justo para nosotros es ir a tiempo. Ni siquiera despacio, a tiempo. En los lugares donde podemos permitírnoslo”.

La Joaqui no ocultó el entusiasmo por su relación. “Yo estoy igual de enamorada que cuando quería que me dé bola y no sabía si gustaba de mí. Es como que yo lo veo y digo: ‘No, no puede ser, ¡qué precioso que es este hijo de su madre!’”, expresó entre risas. Al recordar cómo se conocieron, fue directa: “Directamente un día tuvimos una cita y desde ahí nunca nos dejamos de ver”.

La Joaqui sorprendió en un podcast al destacar la estabilidad emocional que encontró al salir con Luck Ra y compartir sus experiencias sobre el amor y la confianza

La posibilidad de boda ya había surgido en MasterChef Celebrity, cuando en una charla con Wanda Nara la cantante bromeó: “Ahora tengo que ganar MasterChef porque dicen que el que gane MasterChef se casa. Es el único hilo que me mantiene sujeta a la eternidad de este programa”.

En el mismo stream, La Joaqui abordó el doble estándar que percibe en la industria musical y las críticas hacia sus letras. “Mi música es bastante disruptiva. Creo que está peor visto que una mujer diga las cosas que yo digo que que un hombre las diga”, señaló. Grego Rossello sumó: “Se levantan frases tuyas que si las dice un chabón no las levantan en Twitter”. La Joaqui coincidió: “Yo estaba muy segura de que quería romper cosas, entonces también estaba preparada para defender el porqué”. Describió su música como una “invitación a un sonido festivo” para atravesar momentos difíciles: “Fue un poco como fingir cordura”.

Consultada sobre los desafíos por ser mujer en la industria, respondió: “Siempre es así, siempre hay diferencias muy grandes. Pero lo que más me ha costado es autoconvencerme de ser merecedora de lo que quería recibir”. Ese trabajo interno y la estabilidad emocional que dice haber alcanzado forman parte del presente que vive junto a Luck Ra. Sin anuncios ni fechas, pero con gestos y palabras, La Joaqui deja en claro que el amor está presente y que la idea de elegir “para siempre” permanece vigente, aunque el registro civil no sea una prioridad.