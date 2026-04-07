Teleshow

El impactante nuevo look de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa

La joven diseñadora sigue una tendencia moderna y original que refuerza su estilo único y su identidad

Guardar
Morena Echarri, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa mostró su faceta más creativa
Morena Echarri sorprendió con su nuevo look en redes sociales

Morena Echarri volvió a captar la atención en redes sociales, pero esta vez no fue por una producción en la playa ni por el lanzamiento de alguna prenda de su marca, sino por un cambio estético que no pasó desapercibido. La hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa compartió una historia de Instagram en la que se la ve bajo un paraguas, con un outfit negro minimalista y un detalle que redefine completamente su rostro: las cejas decoloradas en tono platinado.

El look, que se inscribe dentro de una tendencia cada vez más presente en el universo de la moda, transforma de manera radical la expresión facial. Las cejas claras, casi imperceptibles, generan un efecto etéreo y moderno, asociado a estéticas más experimentales y editoriales. En el caso de Morena, el cambio refuerza su identidad visual, alineada con un estilo propio que viene construyendo desde hace tiempo.

La hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa apuesta por una estética moderna al decolorar sus cejas y reafirmar su identidad visual
La hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa apuesta por una estética moderna al decolorar sus cejas y reafirmar su identidad visual

Lejos de los parámetros tradicionales de belleza o de los looks más convencionales, la joven diseñadora apuesta por decisiones que dialogan con el mundo del diseño y la autoexpresión. No es la primera vez que utiliza su imagen como extensión de su proyecto creativo, pero sí una de las más llamativas. En la selfie que publicó, con gesto serio y una iluminación tenue, el foco se concentra en su rostro, donde el contraste entre el cabello oscuro y las cejas platinadas marca el impacto visual.

Morena, de 22 años, viene consolidando un camino propio dentro de la moda. Hija de dos figuras reconocidas del espectáculo argentino, eligió correrse del circuito actoral para desarrollar su propia identidad en el diseño. Actualmente lidera Hetaira Studio, su marca de indumentaria, desde donde produce, modela y comunica cada una de sus creaciones.

morena echarri
Morena Echarri consolida su presencia en el mundo de la moda con un estilo experimental alineado a tendencias actuales

El nombre del emprendimiento no es casual: remite a las hetairas de la Antigua Grecia, mujeres independientes, educadas y libres, un concepto que atraviesa su propuesta estética y conceptual. En ese sentido, su decisión de modificar su imagen también puede leerse como parte de esa búsqueda de autonomía y expresión personal.

En sus redes sociales, Morena alterna publicaciones de su marca con momentos de su vida cotidiana y reflexiones vinculadas a temas sociales. Su perfil mantiene un tono íntimo y auténtico, lejos de la exposición excesiva. Sin embargo, cada una de sus apariciones genera repercusión, especialmente cuando se trata de decisiones visuales tan contundentes como esta.

Semanas atrás, había compartido imágenes desde la costa argentina, donde se la veía relajada, en bikini y acompañada de amigas. “Costa argentina, te amo”, escribió en ese momento, en una serie de fotos que mostraban una faceta más distendida. Aquella publicación también generó comentarios, entre ellos el de su madre, Nancy Dupláa, quien reaccionó con un simple pero significativo: “Mi amor”.

morena echarri
La joven diseñadora combina su imagen creativa con el proyecto independiente Hetaira Studio, enfocado en prendas originales

Ese equilibrio entre lo íntimo y lo público parece ser una constante en su forma de comunicarse. Morena no busca instalarse en el centro de la escena mediática, pero su apellido, sumado a su estética y su propuesta creativa, la convierten en una figura de interés.

Antes de dedicarse de lleno a la moda, estudió Ciencias Políticas, una experiencia que, según ella misma contó, le aportó herramientas para la gestión de su emprendimiento. Sin embargo, fue el arte el que terminó definiendo su camino. Desde pequeña mostró interés por intervenir prendas, coser y experimentar con materiales, algo que hoy se traduce en una marca con identidad propia.

En ese contexto, el cambio de look no parece un gesto aislado, sino parte de un proceso más amplio. Las cejas platinadas, lejos de ser una simple tendencia pasajera, funcionan como un statement visual que acompaña su discurso creativo. En una industria donde la imagen es clave, Morena entiende cómo utilizarla para reforzar su mensaje.

Temas Relacionados

Morena EcharriPablo EcharriNancy Dupláa

Últimas Noticias

Emilia Mernes mostró qué hacía cuando explotó el escándalo con Tini Stoessel: “Estamos indecisos”

En pleno revuelo mediático, la oriunda de Entre Ríos compartió su día a día en Japón, desde maratones de series con Duki hasta tardes de spa, dejando atrás los rumores

Emilia Mernes mostró qué hacía cuando explotó el escándalo con Tini Stoessel: “Estamos indecisos”

Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que fue sometido: “Team completo”

Después de días de nervios y espera, la actriz compartió con alegría que su bebé ya está en casa tras superar una intervención quirúrgica

Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que fue sometido: “Team completo”

Ángel de Brito contó la tremenda pelea de Marcela Tauro con Matilda Blanco: “No saben las cosas que le dijo”

El conductor de LAM dio detalles del fuerte cruce de su panelista con la periodista, luego de la presentación que hizo de su nuevo novio

Ángel de Brito contó la tremenda pelea de Marcela Tauro con Matilda Blanco: “No saben las cosas que le dijo”

La reacción de Guillermo Francella cuando el imitador Iván Ramírez recreó su personaje de Casados con hijos frente a él

Sucedió en la fiesta de cumpleaños de Ricardo, el hermano del actor que hoy protagoniza Desde el Jardín, que vio el show desde su mesa junto al Puma Goity y Daniel Aráoz

La reacción de Guillermo Francella cuando el imitador Iván Ramírez recreó su personaje de Casados con hijos frente a él

Andrea del Boca con reemplazo en Gran Hermano: quién sería la polémica actriz que entraría a la casa

En Intrusos contaron las conversaciones que habría en la producción del reality, luego de la salida de la protagonista de Perla negra y Celeste por prescripción médica, para sumar a una figura emergente

Andrea del Boca con reemplazo en Gran Hermano: quién sería la polémica actriz que entraría a la casa
DEPORTES
Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: formaciones confirmadas

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: formaciones confirmadas

Con un regreso esperado y un estreno: los 24 citados por Coudet para el debut de River Plate en la Copa Sudamericana

Vélez goleó 4-1 a Deportivo Armenio y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

“Otro paso rumbo al sueño”: la noticia que recibió Boca de cara a la ampliación de La Bombonera

El argentino Faustino Oro, de 12 años, comenzó con un triunfo su paso por el Abierto de ajedrez de Menorca

TELESHOW
Emilia Mernes mostró qué hacía cuando explotó el escándalo con Tini Stoessel: “Estamos indecisos”

Emilia Mernes mostró qué hacía cuando explotó el escándalo con Tini Stoessel: “Estamos indecisos”

Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que fue sometido: “Team completo”

Ángel de Brito contó la tremenda pelea de Marcela Tauro con Matilda Blanco: “No saben las cosas que le dijo”

La reacción de Guillermo Francella cuando el imitador Iván Ramírez recreó su personaje de Casados con hijos frente a él

Andrea del Boca con reemplazo en Gran Hermano: quién sería la polémica actriz que entraría a la casa

INFOBAE AMÉRICA

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota

Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho de Ormuz

A horas de que expire el plazo de Trump a Irán, bombardeos aéreos golpearon instalaciones estratégicas en Teherán

La embajadora nicaragüense en Cuba es destituida por el régimen de Ortega