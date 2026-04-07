El impactante nuevo look de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa

Morena Echarri sorprendió con su nuevo look en redes sociales

Morena Echarri volvió a captar la atención en redes sociales, pero esta vez no fue por una producción en la playa ni por el lanzamiento de alguna prenda de su marca, sino por un cambio estético que no pasó desapercibido. La hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa compartió una historia de Instagram en la que se la ve bajo un paraguas, con un outfit negro minimalista y un detalle que redefine completamente su rostro: las cejas decoloradas en tono platinado.

El look, que se inscribe dentro de una tendencia cada vez más presente en el universo de la moda, transforma de manera radical la expresión facial. Las cejas claras, casi imperceptibles, generan un efecto etéreo y moderno, asociado a estéticas más experimentales y editoriales. En el caso de Morena, el cambio refuerza su identidad visual, alineada con un estilo propio que viene construyendo desde hace tiempo.

La hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa apuesta por una estética moderna al decolorar sus cejas y reafirmar su identidad visual

Lejos de los parámetros tradicionales de belleza o de los looks más convencionales, la joven diseñadora apuesta por decisiones que dialogan con el mundo del diseño y la autoexpresión. No es la primera vez que utiliza su imagen como extensión de su proyecto creativo, pero sí una de las más llamativas. En la selfie que publicó, con gesto serio y una iluminación tenue, el foco se concentra en su rostro, donde el contraste entre el cabello oscuro y las cejas platinadas marca el impacto visual.

Morena, de 22 años, viene consolidando un camino propio dentro de la moda. Hija de dos figuras reconocidas del espectáculo argentino, eligió correrse del circuito actoral para desarrollar su propia identidad en el diseño. Actualmente lidera Hetaira Studio, su marca de indumentaria, desde donde produce, modela y comunica cada una de sus creaciones.

Morena Echarri consolida su presencia en el mundo de la moda con un estilo experimental alineado a tendencias actuales

El nombre del emprendimiento no es casual: remite a las hetairas de la Antigua Grecia, mujeres independientes, educadas y libres, un concepto que atraviesa su propuesta estética y conceptual. En ese sentido, su decisión de modificar su imagen también puede leerse como parte de esa búsqueda de autonomía y expresión personal.

En sus redes sociales, Morena alterna publicaciones de su marca con momentos de su vida cotidiana y reflexiones vinculadas a temas sociales. Su perfil mantiene un tono íntimo y auténtico, lejos de la exposición excesiva. Sin embargo, cada una de sus apariciones genera repercusión, especialmente cuando se trata de decisiones visuales tan contundentes como esta.

Semanas atrás, había compartido imágenes desde la costa argentina, donde se la veía relajada, en bikini y acompañada de amigas. “Costa argentina, te amo”, escribió en ese momento, en una serie de fotos que mostraban una faceta más distendida. Aquella publicación también generó comentarios, entre ellos el de su madre, Nancy Dupláa, quien reaccionó con un simple pero significativo: “Mi amor”.

La joven diseñadora combina su imagen creativa con el proyecto independiente Hetaira Studio, enfocado en prendas originales

Ese equilibrio entre lo íntimo y lo público parece ser una constante en su forma de comunicarse. Morena no busca instalarse en el centro de la escena mediática, pero su apellido, sumado a su estética y su propuesta creativa, la convierten en una figura de interés.

Antes de dedicarse de lleno a la moda, estudió Ciencias Políticas, una experiencia que, según ella misma contó, le aportó herramientas para la gestión de su emprendimiento. Sin embargo, fue el arte el que terminó definiendo su camino. Desde pequeña mostró interés por intervenir prendas, coser y experimentar con materiales, algo que hoy se traduce en una marca con identidad propia.

En ese contexto, el cambio de look no parece un gesto aislado, sino parte de un proceso más amplio. Las cejas platinadas, lejos de ser una simple tendencia pasajera, funcionan como un statement visual que acompaña su discurso creativo. En una industria donde la imagen es clave, Morena entiende cómo utilizarla para reforzar su mensaje.