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La furia de Yanina Latorre en Uruguay: “Llegó mi valija abierta y toda revuelta”

La conductora de SQP se mostró visiblemente indignada al compartir en redes sociales lo sucedido luego de arribar al país vecino

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Yanina Latorre denunció en redes
Yanina Latorre denunció en redes el mal estado de su valija tras volar a Uruguay con Aerolíneas Argentinas

Yanina Latorre volvió a generar repercusión en redes sociales tras denunciar una situación que vivió durante un reciente viaje a Uruguay. A través de su cuenta de X (ex Twitter), la conductora de SQP y panelista de espectáculos expresó su indignación luego de descubrir que su valija había llegado abierta y completamente revuelta tras el vuelo.

El episodio ocurrió cuando la periodista aterrizó en Uruguay y recibió su equipaje en el aeropuerto. Según relató en una serie de publicaciones, lo primero que notó fue que la valija ya no tenía el candado con el que había sido despachada. “Hoy viajé a Uruguay. Me llegó la valija sin candado”, escribió en su primer mensaje, que rápidamente comenzó a viralizarse.

Al revisar el equipaje, la conductora aseguró que no detectó faltantes, aunque el estado en el que encontró sus pertenencias le llamó la atención. “La abrí, no me faltaba nada, pero todo revuelto, desordenado. Me abrieron los neceseres y desparramaron todo”, explicó. La situación, según contó, no habría sido un caso aislado. En su descargo también mencionó que otra pasajera del mismo vuelo habría vivido algo similar. “A otra chica le pasó lo mismo”, señaló, aunque aclaró que desconoce si otros viajeros tuvieron el mismo problema.

La periodista recibió su equipaje
La periodista recibió su equipaje abierto, sin candado y completamente desordenado en el aeropuerto uruguayo

A partir de ese momento, Latorre decidió hacer público su malestar y exigir explicaciones. En sus mensajes apuntó directamente contra Aerolíneas Argentinas, la compañía con la que había realizado el viaje. “Quiero que alguien de Aerolíneas Argentinas me explique qué pasó”, reclamó en su publicación.

La periodista también cuestionó la falta de respuesta de la empresa ante sus intentos de comunicarse. “Estoy dele llamar y no me atienden”, escribió, visiblemente molesta por la situación. En su descargo, además, calificó lo ocurrido como una falta de respeto hacia los pasajeros. “Es una falta de respeto”, agregó.

Minutos más tarde, amplió su explicación con un segundo mensaje en el que comparó lo sucedido con procedimientos que, según dijo, experimentó en otros países cuando su equipaje fue inspeccionado por motivos de seguridad. “Cuando en otros países necesitan abrir una valija te llaman para que vayas y la abras”, explicó. Según contó, ese tipo de controles le ocurrió anteriormente al regresar desde Estados Unidos, cuando las autoridades detectaron algo sospechoso en el escaneo de su equipaje. “Me ha pasado volviendo de Estados Unidos que la abrieron porque vieron algo dudoso cuando la escanean”, detalló.

Latorre comparó el procedimiento argentino
Latorre comparó el procedimiento argentino con estándares internacionales de control de equipajes en vuelos y aeropuertos

Sin embargo, la conductora destacó que en esos casos el procedimiento suele ser distinto. Según relató, las autoridades suelen informar al pasajero sobre la inspección o, en su defecto, dejar una notificación dentro de la valija explicando el motivo de la revisión. “Te dejan todo tal cual estaba y te ponen un cartel explicando la situación y te vuelven a poner el candado”, señaló. En contraste, aseguró que en esta ocasión el equipaje llegó abierto y con el contenido completamente desordenado. “Acá me llegó mi valija abierta y todo revuelto”, insistió.

La denuncia generó rápidamente repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron experiencias similares o debatieron sobre los controles de equipaje en vuelos internacionales. El episodio también volvió a poner el foco sobre cómo funcionan los procedimientos de inspección de valijas en aeropuertos y quién es responsable cuando un pasajero detecta irregularidades en su equipaje.

Entre las respuestas más comentadas, varios usuarios señalaron que las inspecciones aleatorias de equipaje son habituales en aeropuertos y que, en muchos casos, pueden realizarse sin la presencia del pasajero. “Vivo en USA, acá pasa seguido cuando entrás al país. Las aduanas tienen derecho a revisar maletas aleatoriamente sin la presencia del pasajero. Cuando tienen candado los cortan”, explicó un usuario en respuesta al descargo de la panelista.

Otros también compartieron sus propias experiencias en viajes internacionales. “Me pasó en Japón y Corea. Te piden antes de abordar o te llaman y la abrís delante de ellos. También en Estados Unidos me abrieron la valija pero me dejaron un cartel explicando que fue revisada”, contó otra usuaria.

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