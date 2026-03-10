Quiénes fueron los dos eliminados de MasterChef Celebrity que se quedaron a las puertas de la final

El Chino Leunis y La Joaqui dijeron adiós al reality culinario y quedaron fuera de la final (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La recta final de MasterChef Celebrity (Telefe) quedó marcada por una noche cargada de tensión, emociones y una doble eliminación que dejó afuera a dos participantes muy queridos por el público. Tras una exigente prueba culinaria que puso a prueba la técnica y precisión de los famosos, el jurado definió quiénes continuarían en la competencia rumbo a la gran final y quiénes debían abandonar la cocina más famosa del país.

La gala comenzó el viernes pasado con uno de los desafíos más complejos de la temporada: preparar un Lomo Wellington, un clásico de la alta cocina internacional que exige una ejecución casi perfecta. El plato consiste en un corte de lomo envuelto en una capa de hongos y masa de hojaldre, lo que obliga a los cocineros a lograr un delicado equilibrio entre distintos tiempos de cocción.

El reto no era menor. La carne debe quedar jugosa en su interior mientras que la masa que la recubre tiene que resultar dorada y crujiente. Si los jugos de la carne o los hongos humedecen la base del hojaldre, el plato se arruina. Por ese motivo, el Wellington es considerado uno de los desafíos más temidos incluso entre cocineros profesionales. Cinco celebridades llegaron a esta instancia con delantal negro y todo por decidir: Emilia Attias, el Chino Leunis, el Turco Husaín, Sofía “La Reini” Gonet y La Joaqui. Todos buscaban asegurarse un lugar en la última semana de competencia, pero solo tres lograrían continuar.

El desafío de preparar un exigente Lomo Wellington marcó una de las galas más tensas de la temporada en MasterChef Celebrity

La gala tuvo además un condimento extra que aumentó el suspenso. El episodio comenzó a emitirse el viernes, pero la decisión final del jurado no se conoció hasta el lunes por la noche, luego de que la transmisión se interrumpiera antes del veredicto definitivo. Esa estrategia del canal mantuvo en vilo a los seguidores del reality durante todo el fin de semana. Cuando finalmente llegó el momento de probar los platos, el jurado (integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis) destacó la dificultad del desafío y el nivel general de los participantes. “Quiero empezar por felicitarlos a los cinco. Quiero que hoy estén contentos con lo que hicieron porque realmente fue muy difícil y fueron cinco lomos Wellington muy profesionales”, expresó Martitegui antes de comenzar con las devoluciones.

Los primeros en presentar sus platos fueron el Turco Husaín y Emilia Attias. Aunque ambos tuvieron algunos detalles por ajustar, lograron convencer al jurado con sus preparaciones y recibieron elogios por su desempeño. El Turco fue reconocido por el esfuerzo y la evolución que mostró a lo largo de la competencia, mientras que Attias recibió buenas devoluciones a pesar de algunos pequeños errores en la guarnición. Finalmente, los chefs confirmaron que ambos continuarían en el reality.

Sofía 'La Reini' Gonet se consolidó al obtener elogios por uno de los mejores Lomos Wellington de la jornada

Con esa decisión, la tensión quedó concentrada en los tres participantes restantes: La Joaqui, el Chino Leunis y Sofía Gonet. Antes de anunciar el resultado final, Wanda Nara destacó el compromiso de todos los concursantes durante la competencia. “Se nota que son cinco profesionales que hasta el último minuto dieron lo mejor”, afirmó. Uno de los momentos más destacados de la noche llegó cuando el jurado evaluó el plato de Sofía “La Reini” Gonet. Fiel a su estilo meticuloso y perfeccionista, la participante presentó una versión del Lomo Wellington que convenció ampliamente a los chefs. Su preparación fue considerada una de las mejores de la jornada y terminó asegurándole el último lugar disponible en la semana final.

Con esa decisión, el destino de los otros dos participantes quedó sellado. Finalmente, el jurado anunció que La Joaqui y el Chino Leunis debían abandonar la competencia a solo un paso de la instancia decisiva. En el caso de La Joaqui, los chefs destacaron que había logrado un buen punto de cocción en la carne, algo fundamental en este plato. Sin embargo, otros errores en la preparación terminaron inclinando la balanza en su contra. El Chino Leunis, por su parte, tuvo dificultades visibles desde el comienzo. Incluso antes de que el jurado probara su plato, ya se podía notar que el hojaldre estaba demasiado oscuro, señal de que la masa se había pasado de cocción.

La competencia interrumpida en Telefe mantuvo a los seguidores del reality en vilo durante todo el fin de semana

A pesar de la eliminación, el momento estuvo marcado por palabras de reconocimiento hacia ambos participantes. “Para nosotros es muy lindo, al alma y al corazón, que hayan honrado algo que nosotros amamos tanto hacer todos los días”, expresó Betular al despedirlos. Donato De Santis también destacó el recorrido de los concursantes y el aprendizaje que se llevan del programa. “Desde que empezó el programa y para toda la vida nos va a unir la pasión por la cocina”, señaló. Visiblemente emocionados, tanto Leunis como La Joaqui agradecieron al equipo del programa y a sus compañeros antes de dejar sus delantales sobre la mesada, uno de los gestos más simbólicos del reality.

Con solo tres participantes y nuevos desafíos culinarios en el horizonte, MasterChef Celebrity entra en su etapa más decisiva rumbo a la gran final

La despedida estuvo cargada de abrazos y lágrimas, reflejando el vínculo que se formó entre los participantes a lo largo de la temporada. Con la eliminación de ambos, quedaron definidos los tres semifinalistas que avanzan hacia la última semana de competencia: Emilia Attias, el Turco Husaín y Sofía “La Reini” Gonet. A partir de ahora, la competencia se vuelve todavía más exigente. En la etapa final, los participantes deberán enfrentar nuevos desafíos culinarios que pondrán a prueba no solo su técnica, sino también su creatividad y capacidad para manejar la presión.

Cada plato puede marcar la diferencia entre seguir en carrera o quedarse afuera del sueño de consagrarse como el ganador de MasterChef Celebrity. Con solo tres concursantes en competencia y la final cada vez más cerca, el reality entra en su fase más intensa, donde cualquier detalle puede definir el destino de los aspirantes al título.