Teleshow

Cami Homs compartió un tierno video de Aitana y reaccionó al debate sobre a quién se parece la beba

La modelo, que fue madre por tercera vez a finales de enero, se cansó de que le señalen el parecido de su hija con José Sosa

Guardar

La modelo enterneció a sus seguidores al mostrar a la pequeña que tuvo con José Sosa (Video: Instagram)

Desde que se convirtió en madre por tercera vez, Cami Homs se mostró algo más alejada de la exposición constante en redes sociales. La modelo, que ya es mamá de Francesca y Bautista —fruto de su relación anterior con Rodrigo de Paul—, decidió en esta nueva etapa compartir solo algunos vistazos íntimos de su rutina con la pequeña Aitana, su primera hija junto al futbolista José Sosa. Cada publicación sobre la niña genera una reacción inmediata de ternura y cercanía entre sus seguidores, quienes agradecen poder seguir de cerca estos momentos tan especiales y auténticos de la vida familiar de la influencer.

En el último video, Homs volvió a enternecer a sus fans mostrando en primer plano la carita de su hija menor, recostada en su cuna acolchonada en tonos suaves, luciendo un dulce enterito blanco con estampado de conejitos y pequeños detalles florales, y un arito dorado que aporta un toque delicado a su look. La modelo grabó la escena con su celular mientras le hablaba con ternura, y la beba respondía con una sonrisa tranquila y ojos bien abiertos, transmitiendo calma y una conexión única.

El parecido de Aitana con su papá fue uno de los temas más comentados por los usuarios. Homs, con su característico humor, reaccionó en sus historias: “¿Alguien más me quiere repetir que es igual al padre?”, escribió junto a una foto revoleando los ojos. El debate en redes sumó también observaciones sobre el color de ojos de la niña, que muchos atribuyeron a la modelo.

Cami reaccionó a los comentarios
Cami reaccionó a los comentarios del parecido de su hija con José Sosa

Escenas como estas, donde la calma y la ternura dominan, se han transformado en la marca registrada de la nueva maternidad de Cami Homs. Cada aparición de Aitana en su perfil suma likes y comentarios cargados de cariño y agradecimiento, reforzando la conexión entre la joven mamá y su comunidad digital, que acompaña cada paso de esta etapa y celebra con ella los pequeños grandes momentos de la vida cotidiana.

Hace apenas unos días, Camila sorprendió a sus seguidores al compartir un video inédito del parto de su hija Aitana, con motivo de su primer mes de vida. La modelo eligió mostrar por primera vez imágenes íntimas y emotivas de aquel 27 de enero, donde se percibe la mezcla de nerviosismo, felicidad y amor que rodeó la llegada de la pequeña, fruto de su relación con el jugador de Estudiantes de La Plata.

En el video, se ve el instante exacto en que Cami recibe a Aitana sobre su pecho, entre lágrimas y sonrisas, mientras es contenida por su pareja y asistida por el equipo médico. La emoción se plasma en el abrazo y en los gestos de la familia durante esos primeros segundos, que la modelo describió como inolvidables. “Un mes de vos. Mi bebé soñada. Viniste a darnos tanto amor, sos muy pero muy amada. Un día inolvidable que repetiría mil veces más”, escribió junto a un collage de fotos y videos del nacimiento.

Cami Homs mostró el video del parto de su hija Aitana

El video generó conmoción en redes y se sumó a la serie de publicaciones con la que Homs viene retratando su nueva maternidad, siempre eligiendo mostrar apenas algunos fragmentos de su vida familiar. Desde el nacimiento de Aitana, la modelo —que ya es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo De Paul— se mostró más reservada, priorizando la intimidad y compartiendo solo momentos seleccionados donde la tranquilidad y la ternura dominan la escena.

La llegada de Aitana también implicó una adaptación para la familia ensamblada, que incluye a las mellizas Rufina y Alfonsina, hijas de Sosa con Carolina Alurralde. En las primeras fotos tras el parto, Cami mostró a la beba en brazos, rodeada de sus hermanos, y no dudó en compartir la felicidad de todos: “Nos tiene muertos de amor”, expresó en una de las primeras publicaciones.

Temas Relacionados

Cami HomsJosé Sosa

Últimas Noticias

Maxi López aseguró que quiere tener un mano a mano con Mauro Icardi: “Nos debemos una charla”

El participante de MasterChef Celebrity confesó que está en sus planes tener una conversación con el exmarido de Wanda Nara

Maxi López aseguró que quiere

Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia

“La pajarita”, le dijo la bailarina a su niña y compartió la similitud física con el exfutbolista y papá de Alex Caniggia

Melody Luz mostró el asombroso

Gastronomía, paisajes y amor: el viaje de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por el sur de Francia

La pareja aprovechó la gira de teatro del actor para recorrer la Costa Azul y compartieron las paradisíacas postales en sus redes sociales

Gastronomía, paisajes y amor: el

La tarde en familia de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: charlas, mates y abrazos con los nietos

El conductor visitó a su hija Juana y disfrutó del momento íntimo rodeado por sus seres queridos

La tarde en familia de

Geraldine Neumann defendió a Nicole en la polémica por los 15 de Allegra Cubero: “Que digan lo que quieran”

Las hermanas sean unidas y las modelos cerraron filas en la polémica por el festejo de la adolescente y la postura de Fabián Cubero y Mica Viciconte

Geraldine Neumann defendió a Nicole
DEPORTES
La respuesta de Alpine ante

La respuesta de Alpine ante los rumores sobre el interés del jefe de Mercedes en comprar parte de la escudería

Las fuertes críticas de un ídolo del San Pablo a Hernán Crespo tras ser despedido: “No todos los entrenadores son mártires”

El gol y la asistencia de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid tras dos bloopers del arquero del Tottenham en la Champions

Cometió dos bloopers insólitos y fue sustituido a los 17 minutos: la noche de terror del arquero del Tottenham ante Atlético de Madrid

Los lujosos autos de las estrellas del City y el United: de los más caros al “modesto” auto de Guardiola

TELESHOW
Maxi López aseguró que quiere

Maxi López aseguró que quiere tener un mano a mano con Mauro Icardi: “Nos debemos una charla”

Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia

Gastronomía, paisajes y amor: el viaje de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por el sur de Francia

La tarde en familia de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: charlas, mates y abrazos con los nietos

Geraldine Neumann defendió a Nicole en la polémica por los 15 de Allegra Cubero: “Que digan lo que quieran”

INFOBAE AMÉRICA

Trump advirtió a Irán con

Trump advirtió a Irán con una respuesta “nunca antes vista” si el régimen despliega minas en el Estrecho de Ormuz

Centroamérica resiste y proyecta crecimiento arriba del 3% al cierre del año

Estados Unidos prevé retomar los contactos trilaterales con Rusia y Ucrania la próxima semana

China elevó su gasto militar al menor ritmo en cinco años, pero sigue superando el crecimiento económico

De ratones a moscas de la fruta: los modelos digitales que cambian la forma de estudiar el cerebro