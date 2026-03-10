Cami Homs compartió un tierno video de Aitana y reaccionó al debate sobre a quién se parece la beba

La modelo enterneció a sus seguidores al mostrar a la pequeña que tuvo con José Sosa (Video: Instagram)

Desde que se convirtió en madre por tercera vez, Cami Homs se mostró algo más alejada de la exposición constante en redes sociales. La modelo, que ya es mamá de Francesca y Bautista —fruto de su relación anterior con Rodrigo de Paul—, decidió en esta nueva etapa compartir solo algunos vistazos íntimos de su rutina con la pequeña Aitana, su primera hija junto al futbolista José Sosa. Cada publicación sobre la niña genera una reacción inmediata de ternura y cercanía entre sus seguidores, quienes agradecen poder seguir de cerca estos momentos tan especiales y auténticos de la vida familiar de la influencer.

En el último video, Homs volvió a enternecer a sus fans mostrando en primer plano la carita de su hija menor, recostada en su cuna acolchonada en tonos suaves, luciendo un dulce enterito blanco con estampado de conejitos y pequeños detalles florales, y un arito dorado que aporta un toque delicado a su look. La modelo grabó la escena con su celular mientras le hablaba con ternura, y la beba respondía con una sonrisa tranquila y ojos bien abiertos, transmitiendo calma y una conexión única.

El parecido de Aitana con su papá fue uno de los temas más comentados por los usuarios. Homs, con su característico humor, reaccionó en sus historias: “¿Alguien más me quiere repetir que es igual al padre?”, escribió junto a una foto revoleando los ojos. El debate en redes sumó también observaciones sobre el color de ojos de la niña, que muchos atribuyeron a la modelo.

Cami reaccionó a los comentarios del parecido de su hija con José Sosa

Escenas como estas, donde la calma y la ternura dominan, se han transformado en la marca registrada de la nueva maternidad de Cami Homs. Cada aparición de Aitana en su perfil suma likes y comentarios cargados de cariño y agradecimiento, reforzando la conexión entre la joven mamá y su comunidad digital, que acompaña cada paso de esta etapa y celebra con ella los pequeños grandes momentos de la vida cotidiana.

Hace apenas unos días, Camila sorprendió a sus seguidores al compartir un video inédito del parto de su hija Aitana, con motivo de su primer mes de vida. La modelo eligió mostrar por primera vez imágenes íntimas y emotivas de aquel 27 de enero, donde se percibe la mezcla de nerviosismo, felicidad y amor que rodeó la llegada de la pequeña, fruto de su relación con el jugador de Estudiantes de La Plata.

En el video, se ve el instante exacto en que Cami recibe a Aitana sobre su pecho, entre lágrimas y sonrisas, mientras es contenida por su pareja y asistida por el equipo médico. La emoción se plasma en el abrazo y en los gestos de la familia durante esos primeros segundos, que la modelo describió como inolvidables. “Un mes de vos. Mi bebé soñada. Viniste a darnos tanto amor, sos muy pero muy amada. Un día inolvidable que repetiría mil veces más”, escribió junto a un collage de fotos y videos del nacimiento.

Cami Homs mostró el video del parto de su hija Aitana

El video generó conmoción en redes y se sumó a la serie de publicaciones con la que Homs viene retratando su nueva maternidad, siempre eligiendo mostrar apenas algunos fragmentos de su vida familiar. Desde el nacimiento de Aitana, la modelo —que ya es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo De Paul— se mostró más reservada, priorizando la intimidad y compartiendo solo momentos seleccionados donde la tranquilidad y la ternura dominan la escena.

La llegada de Aitana también implicó una adaptación para la familia ensamblada, que incluye a las mellizas Rufina y Alfonsina, hijas de Sosa con Carolina Alurralde. En las primeras fotos tras el parto, Cami mostró a la beba en brazos, rodeada de sus hermanos, y no dudó en compartir la felicidad de todos: “Nos tiene muertos de amor”, expresó en una de las primeras publicaciones.