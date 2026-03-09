Teleshow

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

El reality propuso que los jugadores asumieran papeles emblemáticos de un film clásico, lo que derivó en una votación del público que definió el presupuesto destinado a alimentos

Por una causa benéfica y por el presupuesto semanal, los jugadores de la edición interpretaron la obra (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano volvió a combinar actuación, humor y nostalgia televisiva en una nueva prueba semanal. En esta ocasión, los participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) recrearon escenas de la clásica comedia argentina Cien veces no debo, una de las películas más recordadas del cine nacional. El desafío se presentó durante la gala dominical y, como ocurre habitualmente con este tipo de pruebas, el resultado definió el presupuesto semanal destinado a la compra de alimentos dentro de la casa.

La consigna invitó a los jugadores a transformarse en los personajes de la película y representar en vivo una de sus escenas más emblemáticas. La propuesta no solo puso a prueba la creatividad y las habilidades actorales de los participantes, sino que también buscó conectar al público con un clásico que marcó a varias generaciones de espectadores.

La película, escrita y dirigida por Alejandro Doria y basada en la obra teatral del dramaturgo Ricardo Talesnik, relata la historia de una familia de clase media que atraviesa una inesperada crisis cuando descubre que su hija Lidia, de apenas 18 años, está embarazada. A partir de ese momento, los padres intentan encontrar una solución antes de que la noticia se haga pública, lo que desencadena una sucesión de situaciones absurdas, discusiones familiares y diálogos que quedaron grabados en la memoria del público.

Gran Hermano Generación Dorada recreó
Gran Hermano Generación Dorada recreó escenas de la clásica comedia argentina Cien veces no debo como desafío semanal

El film original contó con un elenco de figuras centrales del cine argentino como Norma Aleandro, Luis Brandoni, Andrea del Boca, Federico Luppi y Darío Grandinetti. En su momento, la comedia obtuvo el Premio Argentores a la mejor comedia del cine nacional y, con el paso del tiempo, se consolidó como uno de los títulos más recordados del género. Dentro de la casa más famosa del país, los jugadores se prepararon durante la semana para ponerse en la piel de esos personajes icónicos. La producción del reality había anticipado el reparto a través de un video realizado con inteligencia artificial que mostró cómo se distribuirían los roles, generando expectativa entre los fanáticos del programa.

Una de las primeras en aparecer caracterizada fue Cinzia, quien asumió el rol de narradora dentro de la adaptación que presentaron los participantes. En el rol central de la trama estuvo Lolo Poggio, quien interpretó a Lidia, el personaje principal que en la película original fue encarnado por Andrea del Boca. La participante asumió el desafío de dar vida a la joven cuyo embarazo desencadena el conflicto familiar que estructura toda la historia. Por su parte, Daniela de Lucía se puso en la piel de Carmen, el personaje que interpretó Norma Aleandro en el film y que representa una de las figuras adultas que intenta contener el caos familiar que se desata tras la revelación del embarazo.

El desafío de Gran Hermano
El desafío de Gran Hermano tuvo el veredicto del público, que aprobó la recreación con el 78% de los votos y otorgó el 100% del presupuesto semanal

En tanto, Eduardo Carreras asumió el rol de Julio, el personaje que en la película estuvo a cargo de Luis Brandoni, uno de los pilares dentro de la dinámica familiar que atraviesa la historia. El reparto se completó con Juanicar, quien interpretó a Jorge, papel que originalmente realizó Darío Grandinetti, y Carmina, que encarnó a Elvira, personaje interpretado en el film por Verónica Llinás. Además, Nazareno se puso en la piel de Millán, rol que en la película estuvo a cargo de Federico Luppi, mientras que Nico interpretó a Paco, el personaje que en el film fue realizado por Oscar Ferrigno.

El objetivo de la prueba no era solamente recrear la escena, sino convencer al público con la interpretación. Como es habitual en esta edición del programa, el veredicto final quedó en manos de los espectadores, quienes votaron para evaluar el resultado del desafío. La respuesta fue contundente: el 78% de los votos del público aprobó la recreación, lo que permitió que los participantes obtuvieran el 100% del presupuesto semanal destinado a alimentos, un beneficio clave para la convivencia dentro de la casa.

La gala también tuvo un componente solidario. Durante la transmisión, el programa impulsó una colecta destinada a Vendimia Solidaria, una iniciativa benéfica que reúne fondos para distintas causas sociales. A lo largo de la noche, los participantes colaboraron con la campaña mientras que desde afuera del reality también se sumaron aportes especiales. Entre los gestos más destacados se incluyó la donación de una camiseta firmada por jugadores de la selección argentina, que será destinada a la causa solidaria como parte de las acciones de recaudación.

