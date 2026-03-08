Teleshow

La China Suárez publicó fotos de su adolescencia a pocas horas de cumplir 34 años: "Esta niña flogger"

La actriz mostró retratos de sus años juveniles, cuando empezaba a asomar su figura en la época de Casi Ángeles. Además, el regalo que le envió el Galatasaray por el Día de la Mujer

Las fotos que publicó la China Suárez en su época adolescente

A pocas horas de su cumpleaños número 34, La China Suárez celebró el Día de la Mujer mostrándose con fotos de su adolescencia y compartiendo arreglos florales recibidos en Turquía, tanto del club Galatasaray como de su pareja, Mauro Icardi.

Eugenia Suárez recibió obsequios especiales mientras se acerca su cumpleaños: un arreglo floral institucional del club Galatasaray, donde juega Icardi, y un ramo de rosas de parte del propio futbolista. Además, una cuenta de fans difundió imágenes de su juventud con la frase “esta niña flogger mañana cumple 34”. Las publicaciones y dedicatorias se viralizaron en redes sociales y acapararon comentarios en vísperas de la celebración.

El collage publicado en redes sociales mostró cuatro imágenes de distintas etapas de Suárez. Dos de las fotos, en blanco y negro, y las otras dos, en sepia, evocan su adolescencia y su paso por la serie “Casi Ángeles”. La frase central del collage, “esta niña flogger mañana cumple 34”, acompañada de emojis de risa, resaltó el impacto entre sus seguidores.

Momentos antes, la actriz de La hija del Fuego exhibió un arreglo floral enviado por el club Galatasaray, institución en la que juega Mauro Icardi. El ramo contenía flores rojas y amarillas y estaba envuelto en papel con los colores del equipo turco.

El ramo de flores que le envió el Galatasaray a la China Suárez por el Día de la Mujer

En el frente, una tarjeta incluía el mensaje: “Celebramos el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Familia Galatasaray”. El gesto fue compartido por las cuentas oficiales del club y aplaudido por seguidores que destacaron la atención hacia la actriz en Turquía.

También por la misma conmemoración, La China Suárez compartió imágenes de un ramo de rosas rosadas, compuesto principalmente por peonías en distintos tonos acompañadas de follaje verde. El obsequio llegó con una dedicatoria visible sobre la imagen: “Te amo con todo mi corazón, @mauroicardi”, junto a un corazón rosa y una carita enamorada. La actriz publicó fotografías sonriente junto al arreglo, lo que sumó reacciones y mensajes de celebración en sus redes.

La China Suárez recibió un arreglo floral de Mauro Icardi en el Día de la Mujer (Instagram)

Mauro Icardi reaccionó compartiendo la publicación con el mensaje: “Feliz día mi amor”. El intercambio de dedicatorias evidenció el clima de celebración y cercanía entre ambos.

Las muestras de afecto públicas entre la pareja se volvieron habituales en Turquía y atrajeron la atención de seguidores y medios, especialmente por el contexto personal del futbolista.

La situación judicial de Icardi

Pero en la pareja no todo son días de rosas. El delantero sigue protagonizando un proceso judicial derivado del divorcio con Wanda Nara. Días atrás, el Juzgado Civil 106 dictó un fallo que obliga a Icardi a abonar una deuda alimentaria de más de USD 147.582, cifra confirmada en documentos citados por Infobae.

El tribunal rechazó un planteo sobre la caducidad de los alimentos provisorios y ordenó al futbolista presentar en cinco días la documentación relativa a sus ingresos. El panelista Juan Etchegoyen afirmó: “Maurito con esto está en llamas ahora en Estambul”.

Mauro Icardi y China Suárez en Turquía. El delantero vive un momento judicial delicado en su enfrentamiento con Wanda Nara

En caso de incumplimiento de los términos, el conflicto podría escalar ante la FIFA. Aunque el divorcio podría concretarse pronto, en este mismo mes de marzo, la resolución de aspectos patrimoniales continuará en curso.

En paralelo, a principios de marzo, se conoció la fecha en la que saldría el divorcio entre Wanda Nara y el delantero. El 11 de marzo se cumplen los dos años de plazo exigidos por la legislación italiana para que pueda decretarse el divorcio, y el 25 de marzo ambas partes tienen fijada una audiencia vinculada a la división de bienes. Según confirmó a Teleshow Lara Piro, abogada del delantero del Galatasaray, es “muy factible” que para esa fecha el divorcio ya esté dictado.

La información fue confirmada por la letrada, quien explicó con precisión el estado del proceso en Italia. “Es muy factible, pero no hay fecha cierta”, señaló en diálogo con este medio, aunque aclaró que el calendario judicial juega un papel determinante. Además, brindó contexto sobre cómo funciona el sistema legal italiano en materia matrimonial. “En Italia, primero se interpuso la separación personal y recién a los dos años se puede pedir el divorcio”, explicó. Ese plazo es el que ahora estaría cumpliéndose. Por eso, desde el entorno jurídico del futbolista creen que “a la audiencia del 25 se llega con el divorcio dictado”.

La postal de La China Suárez, sonriente entre flores y celebrando el Día de la Mujer, destaca su bienestar personal a pesar del entorno judicial que enfrenta Icardi, ilustrando la convivencia entre la exposición pública y los desafíos legales que rodean a la pareja.

