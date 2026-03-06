Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

La rosarina abrió su corazón y contó cómo cambió desde esa separación

Meses atrás, la ruptura entre Nicki Nicole y Lamine Yamal atrajo las miradas de todo el mundo y centró la atención mediática sobre la rosarina. Desde entonces, la cantante se enfocó en su carrera y no volvió a dar señales de un nuevo interés romántico. Así las cosas, en las últimas horas, la joven abrió la puerta de su intimidad, reflexionó sobre su separación con el futbolista y fue crítica al hablar de sus propios comportamientos.

La cantante sorprendió al reconocer que solía ser impulsiva, adelantándose emocionalmente y entregándose completamente al inicio de sus vínculos, pero ahora dice abordar las relaciones con mayor madurez, priorizando su bienestar y aprendiendo a reconocer patrones que antes la hacían sufrir.

“Soy detallista, me encanta dar regalos. Soy un poco romántica, me la vivo. Luis Miguela. Exagero mucho, no puedo dar un solo regalo. En eso a veces me tengo que medir. Es todo un montón, yo soy muy intensa”, comenzó diciendo la intérprete de “Wapo traketero” en charla con Miranda Makaroff.

Acto seguido, la rosarina relató una charla que tuvo con una tarotista, la cual se sirvió para entender muchos de sus comportamientos: “A la hora de que me gusta alguien manejo una intensidad muy fuerte. Hace unos meses hablé con una tarotista que sabía del horóscopo y me explicó de las casas, donde vos tenés los signos. Hay una casa donde está Aries, me dijo que es la del amor y que Aries es el signo más enamoradizo de todos y que me lanzo al vacío. Virgo como es el signo más determinante y pensante, me termino dando cuenta de que me tiré al vacío pero tarde. Soy bastante intensa”.

Fue entonces cuando, sin nombrarlo, Nicki se refirió a su reciente ruptura: “La idealización, me adelanto a los hechos, en vez de disfrutar de algo, que sea casual, conocer a una persona, o ser pensante, decir, esto es obvio que no va a funcionar, porque trabajo, estoy todo el tiempo por el mundo, o no somos de los mismos mundos, no, ella se tira de pecho al vacío, como un pingüino. Y después choco. Ahora ya no soy eso. Y después de que termine el vínculo digo: “Era obvio””.

BARCELONA, 21/10/2025.-La cantante argentina Nicki Nicole, pareja del delantero del Barcelona Lamine Yamal, durante el partido de la jornada 3 de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Olimpiacos, este martes en el Estadi Olímpic Lluís Companys.-EFE/ Alejandro García

Según la artista, esa experiencia marcó un cambio sustancial en su forma de enfrentar las relaciones. Relató que ahora se distancia de los comportamientos impulsivos y busca actuar con más sensatez y autoconocimiento, especialmente tras haber expuesto su vida personal al foco de la opinión pública.

La relación amorosa entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, comenzó a finales de agosto de 2025 y fue visible para el público desde sus primeras semanas. La pareja compartió imágenes y momentos de respaldo mutuo en redes sociales, como la presencia de la cantante argentina en el Estadio Olímpico Lluís Companys el 21 de octubre, donde apoyó a Yamal durante un partido clave para el club azulgrana. Su vínculo, breve pero muy mediático, sumó titulares e interacciones con seguidores.

Por su parte, Lamine Yamal se refirió en público a los rumores que circularon en redes y medios luego de la ruptura. Ante las versiones que atribuían el final de la relación a una posible infidelidad, respondió: “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”.

El futbolista fue enfático en descartar cualquier implicación de terceras personas: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”. Además, subrayó que las versiones sobre engaños “no tienen nada que ver con nuestra relación”, remarcando la voluntad de mantener el respeto y la cordialidad tras la separación.

Luego del final del romance, Lamine Yamal inició una nueva etapa personal al adquirir una mansión en Esplugues de Llobregat, propiedad que antes perteneció a Shakira y Gerard Piqué. El inmueble, situado cerca de Barcelona, volvió a captar el interés mediático, ahora como símbolo del inicio de una nueva fase para el joven futbolista.

El desenlace de la historia entre la cantante y el deportista refleja cómo, incluso bajo el escrutinio de las cámaras y el interés público, los finales sentimentales pueden llevar a nuevas oportunidades de crecimiento personal y transformarse en un capítulo más en la vida de quienes los protagonizan.