Fefe Bongiorno analizó al reality del momento en Infobae a la Tarde: “Gran Hermano funciona casi como una ficción”

Fefe Bongiorno, invitado a Infobae a la Tarde, habló de Gran Hermano

La charla sobre Gran Hermano de Fefe Bongiorno en Infobae a la Tarde fue el eje de un intercambio con los conductores Manu Jove, Paula Guardia Bourdin, Maia Jastreblansky y Tomás Trapé. El tuitero y especialista participó como invitado principal en Infobae en Vivo para desgranar el fenómeno que ha marcado la televisión argentina, debatiendo sobre el impacto cultural de Gran Hermano, la línea difusa entre realidad y ficción, y la manera en que el programa refleja aspectos de la sociedad actual.

Durante su participación, Fefe Bongiorno expresó que Gran Hermano, presente en su vida desde la infancia, le resulta fascinante por la forma en que explora vínculos humanos, reacciones sociales y la creación colectiva de una narrativa. El especialista destacó que el formato argentino, comparado con versiones internacionales, y la reciprocidad entre participantes y público, convierten al reality show en un verdadero espejo social.

Manu Jove presentó a Fefe Bongiorno como referente del análisis del ciclo en redes sociales. La charla arrancó entre anécdotas y bromas sobre la coincidencia de su nombre con el de otro influencer. Bongiorno relató: “¿Sabes cuál es el problema? Allá hay un influencer que se llama Fede Bongiorno. Entonces, cada vez que me mencionan así o se escribe así mi nombre, pienso en él, que digo: ‘Le estoy arruinando la vida, porque las búsquedas de Google se le alteran’”.

Paula Guardia Bourdin resaltó la presencia indiscutida de Bongiorno en redes, situándolo “a la cabeza” de toda búsqueda online vinculada a Gran Hermano. Jove recordó otros programas históricos como Intrusos, y mencionó el protagonismo de títulos actuales como LAM y Gran Hermano dentro de la cultura popular y mediática.

El experimento social detrás de Gran Hermano

Consultado por Paula Guardia Bourdin sobre el eje de su interés por el reality show, Bongiorno profundizó: “No quiero jugarlo del lado esnob, pero honestamente creo que a mí lo que más me atrae es las interacciones humanas. Me gusta mucho ver eso, el experimento social de cómo las personas se relacionan en un contexto de aislamiento, con todo lo que eso conlleva, las dinámicas”.

El invitado explicó que, más allá del carácter lúdico, su atención está en la psicología y sociología que emergen bajo las reglas del encierro. “Toda la parte psicológica y sociológica de Gran Hermano me parece muy interesante... fuera de eso es entretenimiento y es escapismo también, pero me encantan los realities en general por eso, porque me gusta ver a la gente interactuar”.

Los conductores compararon el lugar de LAM e Intrusos como escenarios de espectáculo y de opinión pública, resaltando la fuerza de Gran Hermano como fenómeno de la cultura nacional.

"Gran Hermano funciona casi como una ficción", sostiene Bongiorno

Ficción, vida real y guion en el reality show

Al indagar sobre la frontera entre realidad y construcción narrativa, Bongiorno fue categórico: “Yo creo que Gran Hermano funciona casi como una ficción. Primero, porque hay un equipo de guionistas. Cuando decimos guionistas no es que van y les dicen: ‘Tenés que decir esto, tenés que decir lo otro’. Es la gente que te arma la historia para el programa, que tienen que armar una historia porque uno tiene veinticuatro horas de Gran Hermano y tiene que formar un programa que vaya para distintos lugares”.

El especialista aclaró que los encargados del ciclo seleccionan fragmentos de la transmisión continua para construir una trama, lo que genera una “ficcionalización” natural de lo que ocurre en la casa. “Ahí se arma una trama y ahí es donde se ficcionaliza lo que sucede en la vida real. Pero después, enamorarse, enojarse, pelearse, son cosas que nos pasan a todos, que pasan en la ficción y que pasan en la vida real también”.

Ante el debate sobre si el formato reproduce estructuras clásicas de la ficción, Bongiorno distinguió entre la intervención del guion y la espontaneidad de los concursantes, remarcando que tanto el arte como la vida real encuentran en Gran Hermano un punto de encuentro genuino.

Para Fefe Bongiorno, "lo más interesante de Gran Hermano es lo que sucede afuera"

La mirada de Fefe Bongiorno sobre el público de Gran Hermano

Al analizar el comportamiento del público y la proyección de simpatías y contradicciones, Bongiorno explicó: “Para mí, lo más interesante de Gran Hermano es lo que sucede afuera. Cómo la gente reacciona a lo que pasa adentro con nuestras contradicciones puntualmente... el participante que nos cae mal hace algo y lo detestamos, y cuando lo hace alguien que nos cae bien no es tan grave”.

El invitado usó como ejemplo la edición de Marianela Mirra, donde la espontaneidad y la estrategia se fundieron hasta convertir a la concursante en favorita, independientemente de su jugada en el juego. “No es que se premió la estrategia, se premió a Marianela con lo que estaba haciendo”, afirmó.

La charla también mencionó a Christian U y el reconocimiento a la estrategia meticulosa, aunque Bongiorno insistió: “Obviamente la gente está premiando la estrategia, pero en realidad es simplemente una cuestión de piel. Lo ves al chabón, el chabón te cae bien, genera algo bueno, lo acompañas en esa”.

El clima social apareció en el análisis de la edición de 2022-2023, en la que Gran Hermano coincidió con el año electoral argentino. Bongiorno contó cómo la figura del ganador Marcos Ginocchio fue leída como reflejo de aspiraciones colectivas: “Para mucha gente Marcos era un aspiracional. Lo veían más de: es el novio que quiero tener, es el hermano que quiero tener, es el amigo que quiero tener. Quiero ser él en el sentido de que era un pibe tranquilo, pero también mostraba los valores, era sensible, tuvo su momento con su familia. Era un cúmulo de cosas”.

El tema de la duración del programa también fue foco del análisis, con cifras que ilustran la magnitud de la experiencia: “En esa época duraba cinco meses. El primer Gran Hermano duró cinco más o menos, ahora está durando siete”, subrayó Bongiorno, en referencia al tiempo que pasan los concursantes dentro de la casa, lo que influye tanto en su resistencia como en la percepción del público.

"La energía es difícil de sostener durante siete meses", explica Bongiorno sobre el perfil más tranquilo de los ganadores

Al abordar qué perfiles resultan triunfadores en el reality show, el invitado observó que la energía y la capacidad de sostener una actitud definida durante siete meses son determinantes, como le pasó a Furia: “Con programas tan largos, la gente dice: ‘¿Por qué termina ganando siempre este estereotipo de la persona tranquila?’ Porque la energía así durante siete meses es difícil de sostener, tanto para la persona que está adentro como para el afuera”.

Bongiorno también mencionó el paralelismo que algunos espectadores hicieron entre participantes disruptivos como la propia Furia y líderes políticos como Milei, evidenciando la conexión entre el reality y el clima social del momento.

La conversación terminó con una reflexión sobre los desafíos de sobresalir en la competencia: quienes no logran mostrar su personalidad en los primeros días suelen quedar rápidamente fuera del programa, demostrando la importancia de destacarse desde el inicio en un formato tan exigente.