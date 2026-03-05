El “permitido” que el marido de Daniela de Lucía le otorgaría dentro de la casa de Gran Hermano: “Lo importante es ganar”

Leo Piccioli comentó el aval que tiene su esposa dentro del reality

Mientras intenta superar la muerte de su padre, Daniela de Lucía busca la forma de adaptarse lo más rápido posible a Gran Hermano (Telefe). Como si fuera poco, tras su regreso, la comunicadora protagonizó un tenso cruce con Yanina Zilli cuando la exvedette hizo referencia a su pérdida. Así las cosas, las miradas se centran en la panelista tanto dentro como fuera de la casa. En ese marco, este jueves, su pareja habló de sus posibilidades de ganar el juego y la llamativa licencia que ella tiene con tal de conquistar a los televidentes.

Todo comenzó cuando Leo Piccioli fue invitado a A la tarde (América), el programa liderado por Luis Ventura. Allí, Alejandro Castelo le consultó: “Si alguien se acerca amorosamente, siguiendo el juego, y dice: “Qué linda es Daniela”, ¿Qué te pasa a vos con eso?”. Con suma tranquilidad, y confianza, el entrevistado dijo: “Estamos hace diez años. Yo me pregunto, algunos chicos están más contentos saliendo con una novia que con un premio. Algunos van a pescar. Ahora, yo creo que Brian Sarmiento no va a buscar pareja. Yo tengo 100% confianza en Daniela”.

Fue entonces cuando una de las panelistas fue más profundo y preguntó: “¿Aguanta sin sexo Daniela?”. Lejos de mostrarse incómodo, Piccioli explicó: “Yo creo que sí. Yo aguanto también sin estar con una mujer. Obvio que no hay permitidos. Si tiene que seducir para ganar el juego, que seduzca. Si tiene que tener sexo para ganar ganar el juego, es un montón. Para mi no”. Al escuchar sus palabras, el programa se descontroló y todos los panelistas lanzaron preguntas: “¿Qué permitirías?”, “¿Pico sin lengua?”, “¿Abrazo?”.

Luego de mostrar su enojo por tener que imaginar cada escenario, Piccioli cerró apoyando a De Lucía: “El trabajo de Dani es seducir. Pico no, ni a patadas. El abrazo me a a poner incómodo, pero está bien. Yo creo que Daniela es una persona super madura, con herramientas para no solo ganar el juego, sino también hacerlo con sus valores”.

En las últimas horas, Daniela vivió una situación incómoda con una compañera. Mientras los competidores discutían sobre los valores en la casa y las actitudes que marcaban a uno y otros como posibles plantas, Yanina Zilli apuntó contra Yisela Yipio: “El primer día que nos organizamos con el tema de la cocina, me empezó a gritar como una desquiciada”, visiblemente molesta.

Sus palabras generaron reacciones diversas dentro de la casa. Algunos participantes escuchaban en silencio, mientras otros comenzaron a intervenir en la conversación. Fue entonces cuando Daniela de Lucía decidió intervenir para defender a Yipio y aportar su propia mirada sobre lo sucedido. La participante, que había regresado recientemente a la competencia tras atravesar una situación personal muy delicada, intentó desmentir la acusación. “Fuimos testigos y no es por saltar a defenderla. Jamás existió ese patoterismo”, afirmó con firmeza.

Sin embargo, la respuesta de Zilli encendió aún más el clima dentro de la casa. En medio del intercambio, la exvedette lanzó una frase que rápidamente generó incomodidad entre los demás jugadores. “Si vos no estabas... Vos estabas en el velorio de tu papá... Vos no podés hablar si no estás”, dijo en referencia al reciente fallecimiento del padre de Daniela. El comentario provocó un silencio inmediato. En el fondo comenzaron a escucharse voces de desaprobación de algunos compañeros que intentaban frenar la discusión. “¡No, no, no!”, se oyó mientras el ambiente se cargaba de tensión.

Tres días atrás, luego del fallecimiento de su padre, De Lucía decidió regresar al reality. El conductor Santiago del Moro se comunicó con la casa para oficializar la decisión y explicó que no es la primera vez en el mundo que sucede algo así dentro del formato de Gran Hermano.

“Estoy triste como con la despedida de cualquier ser querido, pero dije ‘bueno, ya pude despedirme y acompañar a mi mamá’. Así que listo, vine con ellos, que también los quiero”, expresó Daniela al reencontrarse con sus compañeros.