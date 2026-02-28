Marcelo Tinelli volvió a Mar del Plata y fue el invitado de honor en la despedida de La cena de los tontos

Marcelo Tinelli Y Luciano El Tirri llegaron a Mar del Plata

Marcelo Tinelli volvió a visitar Mar del Plata después de casi cuatro años con un objetivo principal: asistir a la función despedida de La cena de los tontos. La obra protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández se convirtió en la comedia más exitosa de la temporada de verano en La Feliz y se prepara para retomar desde el 20 de marzo en el teatro Astral de Buenos Aires. Pero antes, tuvo un fin de fiesta acorde a lo que fueron unos meses soñados.

El conductor llegó a la ciudad costera durante la mañana del viernes en compañía de su inseparable primo Luciano El Tirri. Allí lo esperaban Federico Hoppe y Ezequiel Corbo, dos de los productores de la obra que bajó el telón en el teatro Neptuno. Desde el principio, se vio movilizado por los recuerdos de la infancia, esa sensación inevitable que genera Mar del Plata en los argentinos.

Marcelo Tinelli y Martín Bossi con la escenografía inconfundible de La Cena de los Tontos

“Hermosa vista de mi primer y gran amor, la playa Bristol, donde iba de chiquito con mi mamá y mi hermano Luciano El Tirri”, escribió, desde el balcón de un reconocido hotel del centro marplatense, evocando sus lazos familiares y su historia con la ciudad. Después de disfrutar de la gastronomía en la zona del puerto, asistió a la función despedida en una sala colmada como cada una de las presentaciones.

Sentados en butacas de la quinta fila, Marcelo y El Tirri disfrutaron de la obra, en un ambiente colmado de entusiasmo. El conductor se entregó por completo al espectáculo, riendo a carcajadas y aplaudiendo con fervor las escenas compartidas entre Bossi, Bermúdez y Laurita y el elenco que completan Esteban Prol, Guillermo Arengo y Robertino Benemino.

Marcelo Tinelli con el elenco de La cena de los tontos y la postal de cada noche: una sala colmada

Al finalizar la obra, Tinelli subió al escenario, felicitó personalmente a cada actor y se sacó fotos personales y grupales, mientras el público permanecía de pie. Más tarde, expresó públicamente su admiración a través de sus redes: “Una noche increíble y emocionante de buen teatro, en la maravillosa Mar del Plata. Me divertí y me emocioné muchísimo con la excelente comedia La cena de los tontos en el teatro Neptuno. Brillantes actuaciones y muy buen guion. El éxito de la temporada. Felicitaciones querido Martín Bossi, porque la rompés. Laurita Fernández, sos una actriz tremenda. Gustavo Bermúdez, excelente. Y el elenco de lujo y producción del carajo”, cerró, alabando a un equipo que también integran Guillermo Francella y Adrián Suar.

La noche continuó con una cena exclusiva en un restaurante de Mar del Plata, donde Tinelli compartió la mesa con Bossi, parte del elenco y la producción. El encuentro consolidó el vínculo entre el conductor y los artistas, y se especuló sobre posibles proyectos a futuro, en un contexto de agenda cargada para Bossi, quien, además de la temporada en Buenos Aires, tiene en carpeta una serie internacional y otros compromisos comerciales. La propuesta permanece en secreto y habrá que esperar qué sucede en los próximos meses y en un panorama en el que se rumorea sobre la vuelta del creador de ShowMatch a la televisión argentina.

Martín Bossi culminó una gran temporada en Mar del Plata y dejó sus manos en el Paseo de las Estrellas

Para Bossi, es el punto final de una temporada soñada. Además de liderar la taquilla con el equipo de La cena de los tontos y de recibir el Estrella de Mar como mejor actor de comedia, se dio el gusto de inmortalizar su nombre y sus manos en el tradicional paseo de las estrellas del Hermitage. En este panorama, con el balance escrito casi en tiempo real, cobran un nuevo sentido sus palabras a Teleshow de comienzos de enero, cuando todo estaba por suceder: “Hacer teatro en Mar del Plata es la comidita después, es una fiestita en algún balneario y un traguito. Es levantarse, desayunar y seguir. Es una bendición muy grande, y estoy disfrutando mucho esta temporada que arrancamos a sala llena”, contó.