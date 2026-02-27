Teleshow

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

La referente de la música tropical fue asistida de urgencia durante un concierto y, por razones de salud, decidió postergar una esperada fecha en el Teatro Mercedes Sosa

El pedido de disculpas de Dalila tras suspender su show

La salud de Dalila encendió las alarmas en las últimas horas luego de que trascendiera que debió ser asistida tras descompensarse en pleno show y que, a raíz de esa situación, decidió reprogramar una de sus presentaciones más importantes. La noticia generó una fuerte preocupación entre sus seguidores y en el ambiente de la música tropical, donde la artista es una figura consolidada desde hace años.

Todo comenzó cuando el periodista Fede Flowers publicó en su cuenta de X un mensaje que rápidamente se viralizó. “Muy preocupante: nuevamente Dalila en una situación muy confusa, esta vez la sacaron desmayada de un show en Avellaneda, Santa Fe hace unos días. Lo que hizo que hace minutos cancelara su show en el teatro Mercedes Sosa en Tucumán previsto para este viernes 27 de febrero”, escribió, junto a imágenes y videos que daban cuenta del episodio. Según esa versión, la cantante habría sufrido un desmayo durante una presentación reciente en Avellaneda, provincia de Santa Fe, y debió ser retirada del lugar para recibir asistencia. Aunque no trascendieron partes médicos oficiales ni detalles clínicos específicos, el hecho fue suficiente para que su entorno tomara la decisión de frenar la agenda inmediata.

Tras desmayarse en su show, Dalila fue asistida por el personal de seguridad

Minutos después de que comenzaran a circular esas imágenes, desde las redes oficiales de la artista se publicó un comunicado que confirmó la suspensión de una de sus fechas más esperadas. “COMUNICADO OFICIAL”, comienza el mensaje difundido en sus historias de Instagram. Allí se detalla que “El show de Dalila, previsto para el viernes 27 de febrero, será reprogramado para el viernes 6 de marzo por motivos de salud de la artista”. El texto agrega: “Lamentamos los inconvenientes que este cambio pueda ocasionar y agradecemos la comprensión del público”. Además, aclara que “Las entradas adquiridas son válidas para la nueva fecha. En caso de no poder asistir, próximamente se informará el procedimiento correspondiente para acceder a la devolución”. La presentación suspendida estaba prevista en el Teatro Mercedes Sosa, en Tucumán, una plaza clave dentro del circuito de recitales del interior del país. La decisión de postergar el show confirma que el malestar no fue un episodio menor y que la prioridad es su recuperación.

A través de sus propias redes, la cantante realizó un video para exponer la situación, pero en lugar de aclarar las cosas, hubo detalles que hicieron que todo se torne aún más confuso. En el clip grabado en su casa, hiló diferentes frases en las que explica los motivos de su reprogramación. “Quiero disculparme con toda la gente de Tucumán por no presentarme a trabajar porque estoy cansada”, se la escucha. De todas formas, su manera pausada de hablar y su mirada perdida preocupó aún más a sus fanáticos.

Dalila expresó en un video
Dalila expresó en un video su cansancio y se disculpó con el público, aumentando las dudas sobre su estado de salud y su recuperación

Dalila, también apodada “La Diosa”, es una de las voces más reconocidas de la música tropical argentina y mantiene una agenda intensa de presentaciones en todo el país. Su carrera, construida a lo largo de años de escenarios, giras y shows multitudinarios, la posicionó como una artista de fuerte conexión con el público. Esa misma exposición permanente, sin embargo, también implica un desgaste físico y emocional considerable.

Por ahora, la nueva fecha en Tucumán quedó fijada para el viernes 6 de marzo, siempre y cuando la evolución de la cantante sea favorable. El entorno no dio indicios de cancelaciones adicionales, aunque la situación se sigue de cerca.

La imagen de la artista siendo asistida tras desmayarse y la confirmación oficial de la suspensión instalaron un clima de inquietud. A la espera de mayores precisiones médicas, el foco está puesto en su recuperación. Mientras tanto, el mensaje es claro: la salud está primero y el escenario puede esperar.

