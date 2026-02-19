Teleshow

Las dura respuesta de Moria Casán a Cinthia Fernández: “Mañana, que venga desparasitada contra bichos y garrapatas”

La conductora de La mañana con Moria le lanzó fuertes frases a su panelista, en medio de dudas sobre su continuidad en el ciclo

La conductora de La mañana con Moria le respondió a su panelista, en medio de dudas sobre su continuidad en el ciclo (Video: SQP/ América TV)

En la antesala de su función de su obra Cuestión de género, Moria Casán se refirió al cruce con Cinthia Fernández que sacudió el panel de La mañana con Moria (Eltrece). En un móvil con SQP (América TV), la conductora minimizó la polémica, lanzó ironías sobre la continuidad de la panelista y apuntó contra la influencer.

En diálogo con Yanina Latorre, la conductora respondió con sorpresa por la magnitud del asunto. “¿Ustedes por qué están preocupados por un tema tan menor? Me extraña”, lanzó, marcando distancia con el revuelo mediático.

La figura central del programa relativizó el conflicto y cuestionó la cobertura mediática: “No puedo creer estar en cadena nacional por este tema, me supera”. Insistió en que no tiene problemas personales con Cinthia ni con ningún integrante del equipo. “A mí no me importa nada. Nadie me mueve la aguja, todos son bienvenidos”, afirmó.

“Que venga desparasitada contra bichos,
"Que venga desparasitada contra bichos, contra garrapatas y contra mosquitos para evitar toxicidad", se despachó Moria Casán contra Cinthia Fernández (SQP, América TV)

Consultada sobre el choque que tuvo al aire con su panelista, La One evitó calificarla como “insoportable”, pero cuestionó su manera de estar al aire. “Estuvo en mi programa y tuvo la oportunidad de toda esa verborragia vintage que tiene, de largarla, porque a mí no me convencés con un moco. A mí me convencés con argumentos”, disparó.

La conductora puso el foco en la actitud de la panelista durante el conflicto y aseguró que tenía tendencia a la “victimización”. “Me parece menos creíble que el hilo dental. Me parece todo muy abajo y muy que atrasa”, sentenció. También deslizó que Cinthia “no trabaja con su impronta” y que recibe instrucciones externas, aludiendo al abogado de Roberto Castillo, pareja de la panelista: “Si tiene una persona que le indica lo que tiene que decir por teléfono mientras estás en el programa, a mí me rompe las pelotas”.

“Si tiene una persona que
"Si tiene una persona que le indica lo que tiene que decir por teléfono mientras estás en el programa, a mí me rompe las pelotas", arrojó Moria Casán sobre Cinthia Fernández (La mañana con Moria, Eltrece)

En el momento más tenso de la charla, Moria introdujo una condición irónica para la continuidad de Cinthia en su ciclo matutino en El Trece. “Yo mañana exijo una cosa: que venga desparasitada”, lanzó, en clara alusión a la comparación que hizo Elba Marcovecchio, y que fue el principio del escándalo, al llamarla “chihuahua”. “Que venga desparasitada contra bichos, contra garrapatas y contra mosquitos para evitar toxicidad”, lanzó.

“Si mañana viene, encantada. Si ella acepta las reglas del show, encantada”, remarcó, dejando en claro que la decisión final sobre la continuidad de Cinthia en su ciclo no le pertenece. Además, ironizó sobre la influencia de la pareja de la panelista: “Que venga sin el ‘Bragueta’ este, que le hace cosas y la vuelve loca… Si quiere venir sin esas cosas, no me importa nada”.

A lo largo del móvil, la conductora reveló que recibió un mensaje de la modelo por WhatsApp en el que la panelista le pidió disculpas y negó haber hecho declaraciones sobre una posible incorporación de Nancy Pazos al programa. “Me dijo: ‘Mirá que yo nunca dije que si va Nancy Pazos, yo no iría, eh’. Te quiero, adoro el programa, valoro el trabajo. Gracias por el lugar que me das”, relató la capocómica.

Cinthia Fernández lloró debido a los comentarios en su contra en el programa de Moria Casán

La conductora también se refirió a la convivencia en el equipo y las versiones sobre cenas a las que Fernández no asistió. Además, respondió a los comentarios en los que la panelista habría puesto en duda su capacidad para liderar un elenco: “Estamos haciendo televisión, cabeza de compañía es en teatro. Acá soy cabeza de compañía, mirá. Moria Casán, Jorge Marrale, Cuestión de género. Cincuenta años de trayectoria. Que la sigan succionando”, se despachó, fiel a su “lengua karateca”, mientras señalaba uno de los carteles de la comedia dramática que protagoniza en el Teatro Metropolitan.

Para el final, Moria se refirió a una picantísima imagen creada por inteligencia artificial que compartió Cinthia en donde parecía tildarla de “mechera”. “Para mí no es bardeo. ¿Cómo me va a bardear una persona que pone fotos con un chiste de la cárcel? Mi amor, estuve en la cárcel y no hay nadie que aprovechó más la cárcel que yo. Esta es mi serie, hice una publicidad para los americanos saliendo de la cárcel. No hay nadie que resignifique más la cárcel que yo, así que con eso a mí no me agarrás. Mamita, ubicate. Es muy vintage esta piba para pelear“, concluyó, fiel a su lengua karateca.

El tierno saludo de Julieta

Lara Bernasconi recordó la caída

El dramático llanto de Luisito

Guido Icardi contó las amenazas

Valeria López, la supuesta amante
