La romántica dedicatoria de Nicolás Cabré a Rocío Pardo a dos años de comenzar a salir: “No puedo más de amor”

El actor sorprendió a su esposa con un mensaje cargado de amor y una serie de imágenes íntimas

A dos años de haber iniciado su relación, Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebran su presente como pareja recién casada, consolidando una familia junto a Rufina, la hija del actor. Él eligió las redes sociales para homenajear a la actriz con un mensaje romántico y una serie de imágenes íntimas que rápidamente se difundieron entre sus seguidores.

“Hoy hace dos años que empezamos este viaje increíble, dos años en los que no paramos de hacer de todo, de conocer lugares, de reírnos, de disfrutarnos, de soñar y cumplir esos sueños”, escribió Cabré, confirmando la intensidad de una etapa compartida. En su dedicatoria, también incluyó a su hija: “No puedo más de amor. Te quiero agradecer por lo que sos conmigo, lo hermosa que sos con Rufi y por hacerme sentir amado de la manera más linda del mundo”.

“Gracias por hacerme reír, por ser mi compañera en todo, por ser mi mejor todo. Gracias por aconsejarme, por enseñarme y llenar mi vida de paz”, continuó el actor de la comedia Ni media palabra. “Gracias mi amor. Te amo con todo mi corazón. Por muchísimos años más”, finalizó.

A la dedicatoria de Nicolás, Rocío Pardo respondió con palabras cargadas de emoción y gratitud, dejando en claro la solidez de su vínculo: “Amor mío, qué placer la vida con vos. Me llenás por todos lados. Y no sabés lo feliz que me hace ver todo lo que construimos y seguimos construyendo juntos. Qué lindo vivir el amor así. Tan puro. Tan sano. Tan mágico. Sos mi persona favorita del planeta. Te amo, compañero de todo”. Su mensaje, compartido también en redes sociales, reafirmó el presente de la pareja y el valor de los proyectos que siguen compartiendo.

Hace una semana la celebración del cumpleaños número 46 de Nicolás Cabré tomó relevancia por el mensaje que su esposa compartió en redes sociales junto a una fotografía en blanco y negro donde ambos aparecen abrazados. En su texto, la directora describió a Cabré como una persona distinta y sincera, alejándolo de lo común y resaltando su importancia en su vida al afirmar que podría escribir un libro sobre él y titularlo “hogar”. Cabré respondió con un mensaje breve y directo: “Te amo con todo mi ser”.

Hace dos meses la pareja celebró su casamiento el 6 de diciembre de 2025 en la Estancia Bosque Alegre, cerca de Villa Carlos Paz, Córdoba. El evento se desarrolló en un entorno natural, rodeado de árboles y una laguna. La ambientación apostó por la sencillez: arreglos florales suaves, mobiliario de madera y una paleta neutra dieron el marco a una ceremonia íntima con un centenar de invitados.

Durante la fiesta, Rufina acompañó a su padre al altar y participó en los momentos clave. La niña, fruto de la relación anterior de Cabré con la China Suárez, llevó un vestido a tono con el de Rocío y fue protagonista de las imágenes familiares más emotivas.

El look de Rocío fue uno de los focos de atención. Para la ceremonia, eligió un vestido de la diseñadora Ana Pugliesi, confeccionado en piel de ángel de seda natural y silueta sirena. Más tarde, sorprendió con un vestido corto y sandalias personalizadas para el baile, aportando un toque lúdico a la celebración. Cabré optó por un traje de lino beige y camisa blanca, en sintonía con la estética armónica del evento, donde los invitados también vistieron en tonos beige y marrón.

Sobre el final de la fiesta, la pareja y Rufina se vistieron de gnomos y elfos en una celebración temática inspirada en los bosques encantados, con detalles de carnaval carioca y cotillón alusivo al universo de “El señor de los anillos”.

A pocos meses de la boda, Cabré y Pardo se muestran unidos y entusiasmados ante los desafíos que proyectan juntos, consolidando un proyecto de vida donde el amor y el vínculo familiar ocupan el centro de la escena.

