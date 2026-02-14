Teleshow

Juana Repetto contó cómo atraviesa el postparto a tres días de haber dado a luz: “Bastante dolorida”

La influencer compartió su recuperación tras el nacimiento de Timoteo y el desafío de atender a sus hijos, recibiendo mensajes de aliento de sus seguidores y el apoyo incondicional de sus seres queridos

Juana Repetto abrió las puertas de la intimidad y contó el lado b de la llegada de su pequeño (Jaime Olivos)

Después de meses de espera y todo tipo de cambios físicos, Juana Repetto atraviesa los primeros días de postparto tras el nacimiento de su tercer hijo, Timoteo. Tras la felicidad inicial por la llegada de su pequeño, la actriz abrió la puerta de la intimidad y relató el lado b del postparto, destacando el dolor físico y el esfuerzo que implica cuidar a su familia.

Tres días después del parto, la influencer compartió en redes sociales que se encuentra “bastante dolorida”, aunque destacó que tanto ella como el recién nacido están bien y agradeció el respaldo de su comunidad digital.

“Buen día Juana, no sabés lo que te extraño, tus historias en la mañana apenas abría los ojos. Espero que vos y Timo estén bien y los bebés grandes también”, escribió la fanática de la influencer.

Juana Repetto contó cómo atraviesa el postparto tras la llegada de su tercer hijo (Instagram)

Al ver el mensaje, Repetto le respondió a su seguidora por medio de una story de Instagram, y describió cómo se siente en el proceso de recuperación: “Ay las amo, el gordito bárbaro, yo bastante dolorida y usando toda la energía que tengo para ocuparme del gordo. Ya voy a volver cuando me recupere. Las amo”.

Timoteo nació el jueves anterior por cesárea programada, con un peso de 2,9 kilos, según informó la propia actriz en sus perfiles sociales. Presentó a su hijo en una imagen donde se mostró sin maquillaje y con bata de internación, transmitiendo satisfacción por el estado de ambos tras la intervención.

En ese marco, la ausencia de Sebastián Graviotto, padre de Timoteo y expareja de Repetto, sorprendió a los fanáticos de Repetto. Sin embargo, según había contado la actriz, se debió a compromisos laborales en el extranjero. “Sebas no llega, está trabajando afuera y no va a llegar para el nacimiento. Voy a entrar al quirófano con mi madre”, había explicado en sus redes. Su madre, Reina Reech, la acompañó en la sala durante el parto.

Juana Repetto compartió su emoción por la llegada de su tercer hijo (Instagram)

Durante la internación, sus hijos mayores, Toribio y Belisario, quedaron al cuidado de familiares y amigos, lo que permitió reorganizar la rutina familiar. Esta etapa representa un cambio significativo, ya que la maternidad de Repetto transcurre después de su separación de Graviotto y el acuerdo de criar a Timoteo en familias diferentes, pero con diálogo abierto.

En el embarazo, la actriz compartió inquietudes como el cansancio, las emociones cambiantes y la ansiedad por la cesárea. A pocos días del nacimiento, contó: “Todo me asusta de la cesárea. Me da miedo paniquearme en el momento”, reflejando vulnerabilidad y apertura hacia sus seguidores, a quienes suele llamar “Shuanis”.

Desde el anuncio del embarazo, mantuvo una comunicación directa con su comunidad, abordando la sensibilidad de las últimas semanas y la expectativa por la llegada de su tercer hijo. También se defendió públicamente de las críticas, reafirmando sus decisiones personales y su modo de vivir la maternidad.

Ahora, recuperándose en casa y adaptándose a la presencia de Timoteo, transmite la intensidad de esta etapa y se apoya en el afecto de quienes la rodean. Sin ocultar el agotamiento ni el esfuerzo, remarca que su prioridad es cuidar a su hijo y que regresará a sus redes cuando su recuperación lo permita.

Más allá de la llegada de Timoteo, Juana también adoptó recientemente un nuevo gato. Ante esta feliz situación, la actriz eligió compartir la noticia con un video en el que Toribio, su hijo mayor, presentaba a la mascota. “Llegó un nuevo integrante a la familia. Les presento a Kiwi. Tiene un mes y pico y se porta muy mal”, dijo el niño ante la cámara. La alegría de los pequeños fue evidente al sumar a Kiwi a la familia.

Repetto explicó que la adopción del animal se debió a la ausencia de su anterior gato, Hulk, quien había desaparecido. La sorpresa fue que, al día siguiente de la llegada de Kiwi, Hulk reapareció en la puerta. Así las cosas, ahora la familia cuenta nuevamente con sus dos gatos y dos perros.

