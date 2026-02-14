César “Banana” Pueyrredón sorprendió al reversionar un hit de Bad Bunny y el video se hizo viral

Con su clásico piano, César "Banana" Pueyrredón sorprendió al reversionar un hit de Bad Bunny

Tras su exitoso show en el Super Bowl, la llegada de Bad Bunny revolucionó Buenos Aires. Tras su primera presentación en el estadio River Plate, miles de jóvenes se preparan para celebrar al puertorriqueño y cantar todos sus hits. En la previa a dicho espectáculo, quien sorprendió a los usuarios en redes sociales fue César “Banana” Pueyrredón, quien se animó a reversionar “Tití me preguntó” uno de los temas de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, e impactó por el resultado.

Todo sucedió cuando el compositor visitó uno de los programas del canal de streaming Olga. Allí, los conductores le propusieron hacer un cruce de generaciones y géneros, el cual se volvió rápidamente uno de los momentos más comentados del ciclo. La versión de Pueyrredón sorprendió por el contraste musical y por el color de su voz interpretando la letra de Bad Bunny. Inmediatamente, el clip se llenó de miles de likes y comentarios del estilo: “César mejora todo lo que toca”, “Idolo indiscutido” y “El potasio que tu alma necesita”.

Después de una larga trayectoria, la cual lo posicionó como uno de los cantantes y compositores más distinguidos de Argentina, en 2025, Pueyrredón decidió abrir un nuevo capítulo en su vida. El referente de la música romántica se dispuso a debutar como actor con la obra La llamada en el Teatro Astros de Buenos Aires. A sus 72 años y tras más de cinco décadas en los escenarios, el intérprete de baladas melódicas como “Conociéndote” y “Cuando amas a alguien” inició un nuevo episodio profesional sin dejar de lado su trayectoria musical.

Bad Bunny se lució en su primera presentación en el estadio Monumental en Argentina (Crédito: RSFOTOS)

A lo largo de su carrera, Pueyrredón consolidó su presencia en la industria musical no solo como cantante, sino también como compositor y pianista. Sus baladas melódicas han marcado a distintas generaciones y le han asegurado vigencia en festivales y presentaciones en vivo. El contacto constante con el público es un rasgo que destaca en su repertorio y ha sido clave en sus éxitos, varios de los cuales forman parte central de la música romántica latinoamericana.

Su vínculo con la música se originó en el seno de una familia con raíces en la política argentina, donde se destacan nombres como Honorio Pueyrredón. Este entorno lo guió hacia el piano desde temprana edad y, según el propio artista, la disciplina familiar y la tradición influyeron en su formación y en la constancia que caracteriza su carrera.

La transición al teatro llegó tras años de priorizar su agenda musical, lo que le llevó a rechazar propuestas actorales que surgieron previamente. “Nunca me animé”, explicó sobre esas oportunidades y el hecho de no haber aceptado papeles teatrales antes. Los compromisos musicales y la intensidad de las giras hicieron que postergara proyectos que exigieran una dedicación exclusiva al teatro.

El proyecto “La llamada” representó una excepción. Pueyrredón encontró en el personaje central un atractivo particular y condiciones favorables para equilibrarlo con sus recitales. “Esta vez, el personaje me entusiasmó; tengo que poner gestos, movimiento... hacer todo lo que me salga natural”, señaló sobre el rol, que implica un desafío creativo y una interpretación guiada por un equipo de dirección atento. Se trata de un personaje con una dimensión espiritual, cuyo objetivo es trascender lo banal y generar una interacción más profunda.

El compositor argentino revitalizó la escena musical al fusionar su estilo romántico con el repertorio urbano de Bad Bunny en streaming

La adaptación argentina de la obra sumó referencias culturales locales y un lenguaje propio, enriqueciendo el material original de los españoles “Los Javis”. “Me mandaron el guión y también la película y me pareció divina. El libro me pareció mejor todavía porque es como más compacto”, valoró Pueyrredón, al destacar el aporte distintivo de los creadores.

Uno de los elementos destacados de esta versión es la integración de su repertorio en la trama. El artista participó de las adaptaciones musicales, trabajando en los arreglos y contribuyendo a que su canción “Cuando amas a alguien” se incluya en lugar de una pieza de la versión española por la afinidad con la escena. Esta intervención creativa reafirma el vínculo de Pueyrredón con su público y renueva su legado artístico en formato teatral.

Mientras se aproxima el estreno de su primer papel en el teatro, Pueyrredón mantiene su agenda musical activa y continúa ofreciendo recitales, como el espectáculo “Fiesta Romántica” en el Auditorio Belgrano de Buenos Aires. Su actividad constante refleja una carrera que combina la búsqueda de nuevos desafíos con la fidelidad a las canciones clásicas que edificaron su popularidad.

A través de cada etapa, César “Banana” Pueyrredón ha sabido reinventarse y consolidarse como figura esencial de la canción melódica argentina, explorando nuevas facetas sin perder la conexión con su público y reafirmando el carácter inagotable de su vocación artística.