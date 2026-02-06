El gran anuncio de Xuxa que enloqueció a sus fanáticos de Argentina: “Los amo”

La cantante publicó en sus redes sociales un mensaje que puso felices a sus fanáticos (Video: YouTube/ Xuxa)

El recuerdo de Xuxa sobre un histórico show en Buenos Aires volvió a despertar entusiasmo entre sus seguidores argentinos. La artista brasileña compartió en sus redes un video de aquel concierto en el Estadio de Vélez en 1991, generando una ola de nostalgia y expectativas, y dejó entrever su regreso a la Argentina.

En medio de su gira de despedida, a la que llamó El último vuelo de la nave y que fue pensaba como una súperproducción inspirada en artistas como Beyoncé, Michael Jackson y Katy Perry, la cantante sorprendió al dejar entrever una visita pendiente al país. Al publicar el video, la llamada “Reina de los bajitos” anunció: “Luego estaré en mi Argentina que yo AMO (sic)”, frase que desató la euforia de sus fanáticos locales.

El mensaje, acompañado de imágenes de aquella noche inolvidable interpretando su clásico “Iiarie”, fue interpretado por muchos como un anticipo de su posible regreso a los escenarios nacionales. Xuxa ya había declarado en 2025 que su gira de despedida culminaría en Argentina, aumentando la expectativa de quienes crecieron con su música. En cuestión de minutos, la publicación sumó cientos de comentarios y muestras de cariño eufóricos sobre la vuelta al país de la animadora.

"Luego estaré en mi Argentina que yo AMO", escribió la "Reina de los bajitos" (Instagram)

“No me voy a jubilar, pero ya no quiero hacer ciertas cosas”, sostuvo en una entrevista con el sitio Popline de Brasil hace pocos días. La despedida, aclaró, es de la nave, los pompones y las botas, no de los escenarios.

La artista explicó su decisión de dejar atrás algunos símbolos de su carrera. “No creo que combine más con las cosas que me gustaría ofrecer”, sostuvo la figura que en julio brindará dos shows multitudinarios en Sao Paolo. “Creo que la nave me deja en ese lugar de tener que dar lo que la gente quisiera ver y no lo que yo quiero ofrecer”.

El tour de celebración por sus 40 años de trayectoria está pensado como una superproducción. “A pesar de todos los shows que presenté en mi vida eran la mayor estructura e infraestructura que alguien podría hacer en Brasil en esa época, hoy en día, con la tecnología tan avanzada... ¡Las cosas pueden ser mejores cada día!”, reflexionó. sobre el desafío de superar sus propias puestas en escena.

Xuxa reaviva el entusiasmo argentino tras compartir un video de su histórico show en Vélez en 1991 y habló sobre su posible regreso a los escenarios argentinos en el marco de su gira de despedida (Instagram)

Al recordar sus primeras presentaciones, la cantante expresó: “Era lo que podíamos ofrecer en esa época, que es lo que teníamos aquí en Brasil. No teníamos pantallas gigantes, no teníamos efectos”. Hoy, valora el acceso a nuevas tecnologías y la apertura a inspiraciones globales.

Sobre el futuro, la artista marcó distancia entre este adiós y una jubilación definitiva. “Dejando de lado la nave, estaré dejando de lado eso, esa obligación de estar con cierta ropa. Creo que los shows futuros o las presentaciones que haga, podré vestirme como yo quiera”, afirmó, sobre su deseo de libertad creativa y personal en los próximos capítulos de su carrera.

La despedida de la nave será, para sus seguidores, la oportunidad de revivir un universo lúdico y dejarlo guardado en la memoria. Xuxa concluyó: “Al jubilarlo, al dejar de lado la nave, estaré dejando guardado todo eso que ellos vieron, pasaron y vivieron en su infancia, en su adolescencia”.

La "Reina de los bajitos" expresó su amor por Argentina y anticipó una visita pendiente que despierta expectativa entre sus seguidores

La cantante y presentadora había anunciado en febrero de 2024 que su última gira iba a incluir varias ciudades de Brasil antes de aterrizar en el país. “Estamos preparando una gira que nos gustaría hacer en 10, 12 lugares de Brasil y por último en Argentina”, aseguró, en una conferencia de prensa invitando a sus fanáticos locales a sumarse a su despedida mundial. Luego del anuncio, poco se supo de su presentación y parece que recién en este 2026 se dará su reencuentro con el público argentino.