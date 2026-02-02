Cristian U y su nuevo plan de entrenamiento: “Que vengan todos a pasarla bien”

Cristian U anunció que acompañará a entrenar gratis en Puerto Madero

El anuncio estalló en la cuenta de Instagram del exganador de Gran Hermano 2011 Cristian U, donde más de un millón de seguidores escucharon la invitación. Cerca de quienes buscan un cambio en su vida, se refirió al nuevo servicio gratuito de entrenamiento, del que compartió la propuesta a través de un video, donde invitó a la gente a sumarse a un espacio pensado para mejorar el bienestar físico y emocional sin costo alguno.

El anuncio llegó luego de varias semanas en las que el propio Cristian había motivado a sus seguidores a realizar actividad física. “Muy buen día para todos. ¿Cómo andan? Bueno, como vengo haciendo cada mañana, que te vengo incitando y motivando para que salgas a entrenar, que salgas a hacer deporte. Bueno, hoy no va a ser la excepción”, expresó el empresariosu cuenta de Instagram.

El proyecto, según el propio Cristian U, tiene como objetivo ayudar a otros a lograr un mejor nivel de vida, inspirado en su propia experiencia personal. “Muchos me preguntaron: ‘Che, Cris, ¿por qué estás tan motivado para ayudar a la gente, para que quiera salir adelante?’. Porque en su momento yo estuve en ese lugar y es horrible. En ese lugar podés caer por un montón de situaciones: por una separación, porque no confiás en vos, porque realmente te ves mal físicamente y decís: ‘No lo voy a lograr’. ¿Qué no vas a lograr? Es todo una cuestión de querer. Todo en la vida se logra”, manifestó.

Cristian U insistió en que la clave está en la voluntad de cambio y en el acompañamiento: “Mientras vos tengas vida, tengas una oportunidad acá, todo se logra. Podés caminar, podés correr, podés hacer un montón de cosas. ¿Cómo no vas a poder lograr lo otro? Todo. ¿Está bien? Entonces, digo, de eso se trata, de que vayas viendo cambios, de que te voy a ir guiando, te voy a ir mostrando y semana a semana vas a ir diciendo: ‘Che, me siento distinto. Tengo ganas de correr, tengo otra oxigenación. Estoy pensando en cosas buenas cuando pensaba en cosas malas’. Bueno, eso lo vamos a lograr. Yo te lo recontra juro, te lo prometo, como que soy Cristian U que lo voy a cumplir”.

El nuevo servicio funcionará de la siguiente manera: todos los lunes y viernes, quienes se acerquen podrán entrenar junto a Cristian U en Puerto Madero. El objetivo es que las personas puedan experimentar un cambio real y distinto, tanto en su estado físico como mental.

El propio organizador detalló: “A partir del lunes 2 de febrero, todos los lunes y viernes nos vamos a juntar acá en Puerto Madero. Que te vengas para que puedas entrenar, para que empieces a ver un cambio realmente y que veas también el entrenamiento de otro lado. El entrenamiento no es solo decir: ‘Uy, tengo que hacer quince de acá, cómo me hinchan las pelotas’. No, el entrenamiento es que podamos estar hasta charlando y que vos estés haciéndolo. El entrenamiento yo te lo estoy corrigiendo y te vaya diciendo: ‘No, hace dos más, hace cinco más, más abajo, más arriba’. De eso se trata, que la pases bien, que te conectes con la música, que te conectes con la naturaleza y puedas entrenar. Te juro que es muy bueno y te va a gustar”.

Un aspecto fundamental de la propuesta es su carácter inclusivo y abierto. Cristian aclaró que la edad o el estado físico no son un impedimento para sumarse al grupo. “Quiero que armemos un grupo copado y que vengan todos a pasarla bien lunes y viernes. Y acordate: no tenés que tener veinte años para estar todo marcado. Tengo cuarenta y cinco y digo: ‘Tengo quince años más para estar así porque es lo que elijo’. Así que, nada, te mando un beso grande y dale, dale, arriba, arriba, que nada está perdido. Todo recién arranca. ¡Vamos!”.

La iniciativa no tiene costo para quienes participen. “Es gratuito. Ojo con eso. No te voy a cobrar un mango”, enfatizó, reforzando la invitación a quienes buscan un cambio positivo en su vida, sin más requisito que las ganas de intentarlo.