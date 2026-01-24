Teleshow

La reacción de Evelyn Botto al reencuentro de Fede Bal y Laurita Fernández: “Tengo que aprender a convivir con esto”

La cantante habló del momento que vivió su actual pareja con la bailarina, marcando una reunión muy esperado por los fans

Evelyn Botto habló del encuentro de Fede Bal y Laurita Fernández

El reciente reencuentro entre Federico Bal y Laurita Fernández en Mar del Plata reavivó no solo recuerdos de su mediático romance de 2017, sino también el interés del público y de los medios por la dinámica entre exparejas famosas. La charla entre ambos, colmada de bromas, guiños cómplices y referencias a su paso por el Bailando, se dio en el espacio Zona Franca (Blender), bajo la convocatoria de Juanita Groisman, y no tardó en volverse viral. El evento sirvió para mostrar una relación adulta y respetuosa entre quienes alguna vez fueron pareja y grandes protagonistas de la televisión.

Como era de esperar, la repercusión no se limitó a la anécdota del reencuentro y rápidamente se trasladó al presente sentimental de Bal. En Los Profesionales de Siempre (El Nueve), la mirada se posó sobre Evelyn Botto, quien actualmente comparte su vida con el actor. La conductora enfrentó las preguntas de la prensa y no dudó en sincerarse sobre el impacto de la exposición mediática: “Te quiero pedir disculpas la otra vez, no te respondí bien. Me pasa que no sé manejar esto, me pongo muy nerviosa, me genera mucha ansiedad. Entiendo que esto va a pasar, entonces yo tengo que aprender a convivir mejor con esto”.

Botto reconoció la complejidad de vincularse con una figura tan conocida y el peso de la atención constante: “Estoy saliendo con el tipo más mediático, por lo menos que fue más mediático en un momento. Entiendo que la gente tiene un especial interés en lo que pase a su alrededor. No voy a poder evitarlo, me tengo que acostumbrar y llevarlo de la mejor manera posible. Así que eso es lo que estoy tratando de hacer”.

Laurita Fernández se reecontró con Fede Bal

Respecto a la reunión entre Bal y Fernández, Evelyn mostró una actitud abierta y comprensiva, incluso entusiasta: “Él me dijo al toque que iba a pasar lo de Laurita. Entonces, yo le dije: ‘Hacelo, me parece que para los fans de la pareja es divertidísimo. Los querés ver juntos’. Tipo, yo también quería verlos juntos, a ver qué pasa, ¿entendés?”. Su postura fue celebrada en el estudio, donde destacaron su sinceridad y la capacidad de mostrar vulnerabilidad ante el público.

El episodio puso sobre la mesa el desafío de acompañar a una pareja que acarrea una historia pública y mediática, donde el pasado irrumpe con frecuencia y la exposición es inevitable. Evelyn Botto optó por enfrentar la situación con autenticidad, apostando al diálogo, la empatía y el aprendizaje personal. Así, dejó en claro que su manera de transitar el revuelo mediático es a través de la honestidad y la comprensión, consciente de que, en el mundo del espectáculo, las viejas historias siempre pueden volver al centro de la escena.

El encuentro se produjo de manera inesperada en el espacio Zona Franca (Blender) convocados por Juanita Groisman. La periodista logró generar un intercambio cara a cara que no estaba previsto en la agenda del programa.

Mientras los testimonios sobre el trabajo en equipo y la convivencia se alternaban, Juanita validó cómo el fenómeno trascendía la pantalla y penetraba en una audiencia que lo vivía como propio: “Yo me sentía un poco parte del grupo”, admitió, y recibió la aprobación de Fede: “Está bien y eso es buenísimo”.

Durante un reencuentro televisivo, Juanita presentó la canción que el hijo de Carmen Barbieri compuso para Laura, quien escuchó el tema en el estudio entre risas. Al referirse a la pieza, él confesó: “Es lo más triste y penoso que hice en mi vida”. La inspiración para este regalo musical surgió tras una discusión de pareja, según relató Laura, quien asoció el tema a un intento fallido de reconciliación.

