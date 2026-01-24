Así fue la boda secreta de Soledad Larghi: la complicidad de sus colegas y la postal que sorprendió a todos

Se casó Soledad Larghi y así lo anunciaban sus compañeros de noticiero

Soledad Larghi, periodista y conductora de televisión, celebró su boda civil con Luciano Vitullo este viernes 23 de enero. En una ceremonia íntima, acompañados solo por familiares y amigos cercanos. La pareja decidió formalizar su vínculo tras superar tres años de tratamiento médico de fertilidad, periodo que concluyó con el nacimiento de su hijo Dante a comienzos de noviembre de 2024.

El enlace se llevó a cabo en el Registro Civil, marcando un cambio para Larghi, quien había mantenido un perfil reservado respecto al matrimonio. La noticia provocó sorpresa en su entorno profesional, especialmente entre sus colegas, quienes destacaron el carácter reservado de la periodista antes de tomar la decisión de casarse.

La periodista Soledad Larghi sorprende a sus colegas al formalizar su relación con una ceremonia íntima en el Registro Civil de Buenos Aires

Larghi y Vitullo se conocieron en la adolescencia y retomaron la relación años más tarde. La experiencia compartida durante el tratamiento para convertirse en padres fortaleció la pareja y motivó la elección de formalizar su relación.

Durante la ceremonia, Soledad lució un traje blanco con una musculosa en tono tierra y sandalias de taco, complementado con un ramo de flores. En tanto, Luciano eligió una camisa azul lisa, pantalón a tono y zapatos de vestir marrones oscuros de gamuza en un estilo semiformal acorde a la ocasión.

La boda marcó un cambio importante en la vida personal y pública de Soledad Larghi, quien había mantenido en secreto la fecha y detalles del evento

Las imágenes compartidas en Instagram por Soledad Larghi muestran el costado más familiar y emotivo de la ceremonia con su esposo e hijo Dante

Entre los invitados destacados estuvo Rolando Graña, conductor junto a la novia del noticiero de América, quien asistió con pantalón blanco, remera negra y lentes de sol de marco celeste, adaptándose al clima veraniego de Buenos Aires. Daniel Ambrosino, otro integrante del equipo informativo, participó en la difusión del acontecimiento y resaltó la postura inicial poco favorable de Larghi hacia el casamiento.

El asombro entre sus compañeros fue notable. Graña comentó: “Yo no le creía”, en referencia al cambio de actitud de Larghi. Por su parte, Ambrosino señaló: “Ella estaba absolutamente renegada al casamiento. Renegada y odiada, no quería saber nada”. Graña relató que asistió personalmente al evento para confirmar que la noticia fuera real, ya que Larghi le pidió que mantuviera el secreto.

Tras conocerse la boda en televisión, Soledad Larghi compartió imágenes de la ceremonia a través de su cuenta oficial de Instagram. Las fotografías muestran a la periodista abrazada a su esposo y otra junto a su hijo Dante, reflejando el costado familiar y especial del evento.

Aprendiendo a vivir con Dante

La conductora del noticiero de América TV recordó, divertida, el despiste que tuvo a la hora de hacer dormir a su bebé, Dante (Video: América Noticias/ América TV)

El relato espontáneo sobre la maternidad de Soledad Larghi en el noticiero América Noticias marcó uno de los momentos más comentados del ciclo, cuando la conductora abordó los errores y aprendizajes al criar a su primer hijo, Dante. En plena transmisión, el móvil sobre productos navideños derivó en una confesión inesperada y cargada de humor de la periodista.

La anécdota surgió cuando, al ver un juego de sábanas para bebés, la conductora expuso: “Soy la peor mamá del mundo. El otro día lo conté en producción. Había comprado una cuna y yo lo ponía a Dante y él lloraba, lloraba y lloraba… ¡No le compré el colchón!”, según relató Soledad Larghi durante América Noticias.

La maternidad de Soledad Larghi protagonizó un momento viral en América Noticias debido a su anécdota sobre la cuna y el colchón de Dante

A ese comentario siguió la broma de su colega, Rolando Graña, quien no dudó en aportar: “Pobre pibe. Es un bebé, no un faquir”, rodeando la situación de risas dentro del estudio. La periodista reconoció que le resultó notorio que algo faltaba en la cuna, y explicó cómo, tras agregar el colchón, Dante comenzó a dormir mucho mejor. “Es que había algo que para mí era un poquito... Faltaba algo y ahora duerme espectacular. Se quejaba”, amplió Larghi en el noticiero. La conductora remató: “Era una madera forrada con goma espuma. Viste que a los bebés dicen que hay que tener mucho cuidado de que no se hundan y pensé que era por eso. Ahora con el colchoncito duerme divino”, cerrando el bloque con tono distendido.

La relación entre Soledad Larghi y Luciano Vitullo se fortaleció gracias a la experiencia compartida durante el tratamiento para convertirse en padres