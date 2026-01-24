Aníbal Pachano y el nacimiento que transformó su mundo: las lágrimas del primer abrazo a su nieto

Aníbal y Sofía Pachano, hija de su matrimonio con Ana Sans, hoy es mamá de Vito

La familia Pachano sigue conmocionada por la llegada de Vito. El primer hijo de Sofía y Santiago Ramundo nació el 19 de enero a las 5:00 y es también el primer nieto de Aníbal Pachano, a quien la emoción no se le va del cuerpo ni siquiera con el paso de los días.

Vito nació mediante un parto natural y pesó 3,4 kilos. Tanto Sofía, actriz y bailarina, como su pareja, el artista Santiago Ramundo, compartieron el acontecimiento con sus seguidores a través de redes sociales, donde recibieron numerosas felicitaciones y muestras de afecto.

Aníbal Pachano y la primera vez junto a su nieto

La emoción fue especialmente notoria para Aníbal Pachano, quien estuvo acompañado en el sanatorio por Ana Sans, madre de Sofía y expareja del director teatral. Una imagen en la que Pachano sostiene en brazos a su nieto dormido fue ampliamente compartida y generó una gran felicidad entre quienes siguen de cerca la historia de la familia.

Las fotografías difundidas por Sofía Pachano retrataron el instante en que los flamantes abuelos, sonrientes, dieron la bienvenida al nuevo integrante del núcleo familiar. Las publicaciones destacaron no solo la llegada del recién nacido, sino también el ambiente afectivo presente en ese momento.

Después de tres días de internación, la madre, el padre y el bebé recibieron el alta médica y regresaron a casa para iniciar los primeros días en familia. “Fuimos dos y volvimos tres”, bromearon sobre el cambio de rumbo que se avecina en sus vidas. Durante un buen tiempo, todo girará en torno a Vito. Y ellos están felices de que así sea.

La llegada de bebé fue vivida con una profunda intensidad emocional por su abuelo, quien, según sus propias palabras, no pudo contener las lágrimas al compartir ese primer encuentro junto a su hija y su nieto.

El día que nació Vito

El anuncio del nacimiento de Vito Ramundo Pachano marcó un mediodía de alto impacto en el círculo del espectáculo argentino. Con una postal en redes sociales, Sofía Pachano y Santiago Ramundo compartieron la llegada de su primer hijo, desatando una ola de mensajes y reacciones inmediatas en el entorno familiar y público.

El coreógrafo Aníbal Pachano no ocultó la intensidad del momento. “Estamos felices con Ana, no se puede creer”, expresó a Teleshow. Describió el estado de los padres primerizos y de su nieto con un tono de entusiasmo poco habitual fuera del ámbito privado: “Ellos están divinos los tres. Sofía es una diosa, la verdad, tuvo parto natural, Santiago está divino y el bebé es hermoso”, afirmó, sumando una de las declaraciones de alegría más directas.

Nació el primer hijo de Sofía Pachano: “Holi”

La ansiedad de Aníbal por conocer en persona al recién nacido también quedó reflejada, aunque el esperado abrazo todavía tenía que esperar: “Estamos acá hablando y no podemos creer lo lindo que es el bebé, qué lindos que se ven los tres juntos”, agregó. De la misma manera, Ana Sans, sintetizó en una frase las emociones familiares: “Todos felices y espléndidos”.

La familia y el círculo íntimo participaron de manera directa durante todo el embarazo. El baby shower, reflejo de esa red de afectos, tuvo a Ana Sans como figura clave en la organización. Sofía resumió el apoyo materno con la frase: “Tengo la mejor mamá del mundo que armó toda la mesa y la decoración. Te amo”, según publicó en sus redes.

El evento giró en torno a la personalización de bodies para el recién nacido, gesto que Sofía describió como un acto colectivo de cariño. En la foto grupal junto a sus amigas, la actriz definió el núcleo de su experiencia: “Qué decir de esta tribu de mujeres que me acompañan día a día. Las amo… Me emociona que mi hijo las tenga a todas ustedes en su vida. Gracias”, reconoció públicamente.