Sofía Gonet expuso a Rusherking en MasterChef Celebrity: “Muy buena la fama que tiene”

En el debut oficial del cantante en la competencia, la influencer lo sorprendió con un comentario que sorprendió a todos (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

El debut de Rusherking en Masterchef Celebrity estuvo marcado por un recibimiento inesperado. La llegada del cantante a la cocina más famosa de Telefe coincidió con la incorporación de Esther Goris, pero fue el comentario de Sofía Gonet, conocida como La Reini en redes, el que cambió el clima en el estudio.

Un intercambio entre Wanda Nara, conductora del ciclo, y Sofía Gonet puso el foco en el pasado sentimental del cantante. La influencer no dudó en lanzar una frase que generó una reacción inmediata: “Yo tengo varias amigas que han pasado por ahí”, deslizó, al ser consultada sobre su opinión acerca del flamante participante.

La ocurrencia de La Reini desató risas entre sus compañeros y dejó en evidencia los nervios de Rusherking, quien respondió con ironía: “Me hacen sentir recómodo. Muchas gracias”. El ambiente se cargó de complicidad y bromas, mientras el cantante intentaba disimular su incomodidad. “Perdón. Muy buena la fama que tiene”, agregó, suspicaz.

La conductora aprovechó el tono distendido para sumar: “Rusher, esta es una manera de bautizarte. Bienvenido a la competencia”. La dinámica entre los famosos mostró desde el inicio que la competencia no solo se definirá entre ollas y sartenes.

La conductora advirtió: “Generalmente, te vas a sentir incómodo y cuando te sientas cómodo, simplemente es porque te estás yendo de la competencia”, marcando el tono desafiante del certamen.

En una entrevista posterior, el propio cantante admitió: “Me recibieron bien. Quiero ver cómo es la presión de estar acá jugando ahora en serio. Así que estamos acá para darlo todo”, dejando en claro que planea tomarse el desafío con seriedad, más allá de las bromas y el ambiente distendido de la primera jornada.

La relación más reciente de Rusherking llegó a su fin a mediados de 2025 con Ángela Torres, quien relató que ambos tenían personalidades opuestas y confesó que el día de la separación mantuvo un encuentro con alguien que incomodaba especialmente al cantante. Antes de este vínculo, él compartió aproximadamente un año con la actriz China Suárez —entre mayo de 2022 y abril de 2023—, una historia que llegó a su desenlace debido a diferencias sobre sus aspiraciones a futuro. El vínculo más extenso del artista fue con María Becerra, artista con la que estuvo tres años antes de iniciar sus romances más expuestos públicamente.

Rusherking, el primer famoso del repechaje que se sumó a MasterChef Celebrity

El último domingo, Rusherking se reincorporó a la competencia principal de Masterchef Celebrity en Telefe tras ganar la cuarta y penúltima gala del repechaje.

Los participantes debieron preparar un postre con fruta a elección. Entre los ingredientes más utilizados estuvieron el durazno, la frutilla y la ciruela. Emilia Attias optó por agregar wasabi dulce a su receta.

El jurado, compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, eliminó en la primera ronda a Walas y Emilia. Luego, Ariel Puchetta, Sofía Martínez y Esther Goris también quedaron fuera. Solo Julia Calvo y Rusherking llegaron a la instancia final.

Betular les comunicó: “Uno de ustedes dos se va a llevar el delantal blanco, ingresa a la competencia”.

El jurado eligió el plato de Rusherking. El músico expresó: “Voy a tratar de mostrar una versión mía que la gente no conoce, mi versión más humana, y una versión de cocinero que me gusta y me motiva”.

Durante la emisión, Rusherking improvisó: “Es así como es. Esta noche subí al balcón y demostré cómo ser un chef. Pero sin experiencia porque tuve paciencia. Un plato, un buen postre y mucha inteligencia”.

En otro momento, Wanda Nara se dirigió a Julia y Rusherking: “Las amigas de mis enemigos son mis amigas. Dale, dale Julia, te quiero ayudar”. La conductora agregó: “Y los ex de mis enemigas son también mis amigos”. “Sabía que iba a caer yo en la volteada”, agregó él ya conociendo como es la animadora. En el backstage, el cantante dijo: “Estoy ligando mucho últimamente, pero a Wanda dámela siempre de amiga, no la quiero de enemiga, por favor”.