Santiago del Moro presentó la nueva casa de Gran Hermano: playa artificial y un escenario de película

El conductor anticipó con imágenes y frases enigmáticas los cambios radicales en la casa más famosa

El conductor anticipó con imágenes y frases enigmáticas los cambios radicales en la casa más famosa

La expectativa por el regreso de Gran Hermano: Generación Dorada crece a medida que su conductor, Santiago del Moro, multiplica los anticipos sobre la nueva edición. En los últimos días, reveló imágenes inéditas y mensajes enigmáticos en sus redes sociales que confirman una transformación sin precedentes en la casa donde se desarrollará el reality más famoso de la televisión argentina.

Las frases y fotos difundidas por el conductor se convirtieron en el principal canal informativo para los seguidores, que aguardan con entusiasmo el debut programado para febrero.

A través de sus cuentas personales, eligió interactuar con el público y construir expectativa con mensajes breves y cargados de misterio. Durante diciembre, cuando apenas comenzaba el casting, el conductor compartió la primera postal del parque de la casa, acompañada de un mensaje que encendió las especulaciones: “Me preguntan todo el tiempo por la casa. Les cuento: donde antes había una pileta, ahora hay un gran pozo, que cada día es más grande, jaja”. La frase, que combinaba humor y enigma, instalaba la sensación de que se preparaba una auténtica revolución escenográfica.

Santiago Del Moro mostró los
Santiago Del Moro mostró los avances en las obras en el patio de Gran Hermano

El lunes, Del Moro despejó parte del misterio al publicar una nueva foto que mostraba el resultado parcial de la transformación. La imagen revelaba un patio en plena obra, con una superficie irregular y extensiones de arena, evocando un espacio costero. En el mensaje, el conductor escribió: “Vamos a la playa. Prepárense. Gran Hermano: Generación Dorada. Febrero”. De ese modo, oficializó la llegada de una “playa artificial” como uno de los ejes del rediseño.

El tono enigmático persistió en cada adelanto. “Chau pileta, gracias por tanto. Se vienen los cambios a la casa más famosa”, anunció Moro en otra historia, acompañada por una imagen donde la tradicional pileta de la casa ya había desaparecido, reemplazada por una superficie de césped y arena en proceso de remodelación. El conductor eligió manejar la información en dosis mínimas, potenciando la ansiedad de los seguidores y el interés de la prensa especializada.

Las imágenes compartidas no solo confirmaron la magnitud de la obra, sino que sirvieron para ilustrar de manera concreta los cambios en el formato escenográfico. La primera fotografía mostraba una extensión de arena clara, palmeras artificiales y la base de lo que será la nueva “playa” de la casa, con el característico fondo azul del recinto televisivo. La segunda imagen, tomada en una etapa previa de la obra, exhibía el terreno verde donde hasta entonces se ubicaba la pileta, ahora sustituido por un espacio de césped y tierra removida.

Gran Hermano sumará una playa
Gran Hermano sumará una playa

La decisión de eliminar la pileta tradicional y apostar por una “playa de arena” representa una ruptura con la estructura que caracterizó a todas las ediciones anteriores del reality. Según los detalles filtrados por el propio Del Moro y el equipo de producción, la nueva casa contará con una pileta climatizada y un jacuzzi, además de la playa artificial. El objetivo declarado es ofrecer a los participantes un entorno renovado, más lúdico y visualmente impactante, alineado con la idea de que cada edición debe proponer una experiencia diferente.

La producción anunció que el 2 de febrero se realizará una conferencia de prensa en la que se presentarán todas las novedades sobre la competencia y los pormenores del ciclo. La anticipación de esa fecha forma parte de la estrategia de marketing, que prioriza la expectativa y el efecto sorpresa como motores de la conversación pública. Los organizadores buscan mantener la atención del público hasta el estreno, previsto para febrero, y anticiparon que la nueva casa será presentada en sociedad en ese evento especial.

Santiago del Moro habló de
Santiago del Moro habló de la nueva edición de Gran Hermano (Intrusos, América TV)

Como parte de la campaña previa al debut, se difundió un video que recorre los momentos emblemáticos de los 25 años de historia del programa. El clip incluye frases como: “Todo comenzó hace 25 años. Abrimos la puerta. Nos miramos a los ojos. Rompimos barreras. Desarmamos prejuicios. Incluso, te llevamos al altar. Te jugaste todo por ellos. O en contra de ellos. Llegaste al límite. Aún desafiando las reglas. Y cuando pensaste que ya no quedaba más, llega Gran Hermano: Generación dorada. Febrero, Telefe”. El video, junto con las imágenes de la nueva casa, apuntala la idea de una edición especial, en la que la renovación estética y conceptual promete ser el principal atractivo.

La expectativa en torno a Gran Hermano: Generación Dorada crece con cada anuncio de Santiago del Moro, quien eligió convertirse en el vocero y principal promotor de la transformación de la casa. Las imágenes de la obra, la promesa de una playa artificial, la pileta climatizada y el jacuzzi, junto a la campaña de misterio y expectativa, configuran el escenario para el regreso del reality en una versión completamente actualizada.

