Adrián Suar habló por primera vez de su relación con Rocío Robles y contó si se volvería a casar

El productor se refirió a su presente sentimental con la modelo (Video: Infama/ América TV)

En su regreso a Argentina, Adrián Suar eligió hablar abiertamente sobre su presente sentimental con Rocío Robles, una relación que se solidificó tras las vacaciones que disfrutaron juntos en Carmelo, Uruguay.

El productor y actor abordó el tema en una entrevista con el ciclo Infama (América TV), donde no solo confirmó el buen momento que atraviesa junto a la modelo, sino que también dejó entrever la posibilidad de un futuro casamiento: “Puede ser, qué sé yo”, respondió con espontaneidad al ser consultado por los deseos de Robles de pasar por el altar.

En la misma conversación, Suar fue interrogado acerca del reciente escándalo de infidelidad que involucra a Luciano Castro y a su expareja, Griselda Siciliani. El productor optó por la mesura y evitó tomar partido. En diálogo con la notera de Infama, señaló: “No hablo de esas cosas. No me gusta que hablen de mí y yo tampoco hablo de los demás”. Además, reiteró: “No doy consejos si no me los piden. Nunca”, ratificando su postura de mantener la privacidad respecto a asuntos ajenos, incluso cuando los protagonistas forman parte de su círculo profesional y personal, como es el caso de Siciliani, con quien son padres.

Rocío Robles y Adrián Suar eligieron Carmelo en Uruguay para comenzar el año 2026 lejos del ruido mediático (Instagram)

La exbailarina de ShowMatch, por su parte, ya había dejado en claro en declaraciones previas que el casamiento era una idea que le resultaba atractiva. La modelo había expresado en Los Profesionales de Siempre (El Nueve): “Todo lo que sea festejar me encanta. ¿Vestirme de blanco y que me festejen? Encantadísima. Pero tampoco vamos a apurar las cosas”. La pareja, que también compartió un reciente viaje a Italia y suele mostrarse unida en redes sociales, se distancia así de rumores negativos y proyecta un futuro conjunto sin apresurarse.

El trato que Suar mantiene con sus exparejas muestra matices contrastantes. Si bien el vínculo con Siciliani es calificado como cordial —y ella suele referirse positivamente a su persona— en otras ocasiones, el productor manifestó una distancia más marcada con Araceli González. No obstante, su hijo Toto Kirzner recalcó en LAM que la relación entre sus padres, ya separados hace tiempo, se maneja con claridad y respeto, remarcando: “Ellos siempre fueron muy claros al hablar del otro y saben lo que están haciendo. Estoy muy tranquilo. Yo no voy a opinar, como te dije, no me meten a mí entonces es entre ellos, confío en mis viejos”.

Las románticas postales de Adrián Suar junto a su novia Rocío Robles en Roma para celebrar los 33 años de la modelo (Instagram)

Los días de relax y amor de Adrián Suar y Rocío Robles en Carmelo

Una serie de imágenes compartidas en redes sociales reveló recientemente la intimidad y el clima de relax que viven Rocío Robles y Adrián Suar en su escapada por Carmelo, Uruguay. La pareja optó por iniciar el año 2026 lejos de la exposición, apostando por un destino que se caracteriza por la privacidad, el paisaje verde y la tranquilidad.

La modelo eligió retratar la experiencia con un álbum fotográfico en el que se mezclan escenas de lujo rústico y naturaleza, desde paseos entre pinos hasta almuerzos al aire libre. La selección del lugar tampoco es casual: Carmelo ofrece bodegas históricas y un ritmo pausado, detalles que lo convierten en uno de los rincones favoritos de distintas figuras argentinas que buscan desconectar.

En varias postales, Robles aparece con prendas veraniegas de tendencia y una actitud fresca, posando en ambientes que destacan por el diseño artesanal y la amplitud de los espacios. Las fotos muestran habitaciones luminosas, galerías abiertas y una piscina rodeada de árboles y silencio, transmitiendo la calma que buscó la pareja durante su estadía.

El festejo central de Rocío Robles en Roma incluyó una cena romántica en un restaurante italiano típico, con platos de pastas y una torta personalizada para la modelo

Una escena llamó especialmente la atención de los seguidores de la modelo: una imagen en la que Robles y Suar comparten una mesa en un restaurante de estilo cálido y elegante. Aunque solo se los ve juntos en esa ocasión, la presencia de ambos en el encuadre funcionó como una afirmación silenciosa de la relación.

Durante la estadía, la pareja realizó recorridos por bodegas, compartió copas de vino en la piscina y disfrutó de la gastronomía local, sumando momentos de auténtico relax. Un detalle simpático apareció en el álbum: la foto de un lagarto cruzando el camino, aportando un guiño natural y descontracturado a la secuencia de imágenes.