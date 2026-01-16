Rocío Robles y Adrián Suar, a puro relax en Carmelo: las fotos de sus días de amor

Rocío Robles y Adrián Suar eligieron Carmelo en Uruguay para comenzar el año 2026 lejos del ruido mediático (Instagram)

Lejos del ruido mediático y de la exposición constante, Rocío Robles y Adrián Suar eligieron comenzar el 2026 con una escapada íntima y relajada a Carmelo, uno de los destinos predilectos de las figuras argentinas en Uruguay que buscan descanso, naturaleza y discreción. Aunque el productor suele mantener un perfil mucho más reservado en redes sociales, las publicaciones de la modelo dejaron en evidencia no solo el viaje compartido, sino también un vínculo que parece cada vez más afianzado.

Bajo la simple pero elocuente palabra “2026”, la modelo compartió un carrusel de imágenes que funcionan casi como un diario visual de la estadía. El recorrido incluye paisajes verdes, caminos arbolados, atardeceres serenos, comidas cuidadas al detalle y escenas que combinan lujo rústico con calma absoluta. La elección del lugar no es casual: el lugar se destaca por su impronta natural, sus bodegas históricas y su ritmo pausado, ideal para quienes buscan desconectar.

En varias de las postales, la modelo aparece posando frente al espejo con una bikini clara y un pareo tejido con flecos, una de las grandes tendencias del verano. Lejos de la pose forzada, las imágenes transmiten frescura y comodidad, como si se tratara de un descanso sin urgencias ni compromisos. El entorno acompaña: habitaciones amplias, baños con diseño artesanal, galerías abiertas y una pileta imponente rodeada de reposeras, árboles y silencio.

El álbum también deja ver algunos de los paseos que realizaron durante la estadía. Desde recorridas por caminos internos entre pinos hasta visitas a bodegas emblemáticas de la zona, donde el vino se convierte en protagonista. Copas servidas al borde de la piscina, etiquetas cuidadosamente elegidas y mesas al aire libre refuerzan la idea de una experiencia pensada para disfrutar sin apuro. Incluso una imagen inesperada (un lagarto cruzando el camino) aporta un guiño natural al paisaje uruguayo y suma autenticidad al relato del viaje.

Entre tantas postales de lugares y momentos, hay una imagen que se destaca por sobre el resto: la exbailarina de ShowMatch sentada a la mesa junto a Adrián Suar, en un restaurante de estilo cálido y elegante. No es una foto producida ni una pose calculada, pero su sola presencia resulta contundente. Aunque es la única imagen en la que aparecen juntos durante el viaje, funciona como una confirmación silenciosa de la relación. En tiempos donde muchas parejas eligen blanquearse con grandes declaraciones, esta escena íntima alcanza para despejar cualquier duda.

La relación entre Robles y Suar lleva ya varios meses, pero desde el inicio ambos optaron por la cautela. Cuando la noticia comenzó a circular, la modelo se mostró incómoda con la exposición y el productor evitó referirse públicamente al tema. Con el correr del tiempo, sin embargo, comenzaron a aparecer pequeñas señales: una reunión compartida con el equipo de trabajo de ESPN, la presencia del actor en el festejo de cumpleaños de Rocío en Italia y ahora estas vacaciones en Uruguay.

Más allá de la postal romántica puntual, el viaje también deja entrever una dinámica compartida que va más allá de una escapada ocasional. La convivencia durante varios días, la elección de un destino alejado del circuito más expuesto y la naturalidad con la que ambos se muestran en espacios comunes refuerzan la idea de una relación que avanza con pasos firmes.

Este viaje, lejos de ser un simple descanso, parece marcar una nueva etapa en la pareja. Sin grandes anuncios ni frases rimbombantes, las imágenes hablan por sí solas. Naturaleza, calma, intimidad y una convivencia que se muestra fluida y natural. En un verano cargado de romances fugaces y escándalos mediáticos, Rocío Robles y Adrián Suar eligen otro camino: el de la discreción, el disfrute compartido y un vínculo que, poco a poco, se consolida lejos del ruido, pero cada vez más a la vista de todos.