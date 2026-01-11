Teleshow

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes sociales

Una serie de postales compartidas por Rodrigo de Paul durante unas paradisíacas vacaciones desató la locura entre los seguidores. Las imágenes que dieron qué hablar

Guardar
Las imágenes compartidas por Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en sus vacaciones reavivaron rumores de embarazo entre sus seguidores en redes sociales (Instagram)

Las redes sociales volvieron a convertirse en una caja de resonancia para la vida privada de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, una de las parejas más seguidas del país. En las últimas horas, una serie de publicaciones compartidas durante sus vacaciones despertó una ola de especulaciones entre los fanáticos, que rápidamente comenzaron a hablar de un posible embarazo de la cantante.

El detonante fue un carrusel de imágenes que De Paul subió a su cuenta de Instagram, donde se lo ve disfrutando de días de descanso junto a Tini en un entorno paradisíaco. Abrazos al atardecer, gestos de complicidad, momentos de relax frente al mar y escenas íntimas marcaron el tono de la publicación. Sin embargo, hubo detalles puntuales que captaron la atención de los usuarios y que, para muchos, no pasaron desapercibidos.

Un tatuaje con tres corazones
Un tatuaje con tres corazones realizado por De Paul, inspirado en un dibujo de Tini, generó especulaciones sobre la posibilidad de una familia en crecimiento

Uno de los focos principales estuvo puesto en un tatuaje reciente del futbolista. En una de las imágenes se aprecia cómo Tini le dibujó tres pequeños corazones con marcador rojo sobre el costado del abdomen, que luego De Paul decidió tatuarse de manera permanente. El gesto fue interpretado como una nueva muestra de amor y compromiso, pero también dio lugar a lecturas simbólicas. En redes, varios usuarios remarcaron que “son tres corazones” y comenzaron a asociarlos con la idea de “ellos dos y alguien más”.

A ese detalle se sumó otra imagen que encendió aún más la conversación: una fotografía de un pájaro, puntualmente un benteveo, que De Paul incluyó en la secuencia de posteos. En el folclore popular argentino y de países vecinos, existe la creencia de que la aparición de este ave cerca de una casa puede ser un presagio de embarazo. Aunque se trata de una superstición sin base científica, el simbolismo fue suficiente para que los seguidores conectaran esa imagen con el resto del contenido compartido.

Las publicaciones de la pareja
Las publicaciones de la pareja en Instagram, con gestos de cariño y mensajes en clave, provocaron interpretaciones y teorías sobre un supuesto anuncio

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. En una de las publicaciones, Tini reaccionó con corazones y mensajes cariñosos, mientras que los fanáticos inundaron el posteo con frases como “se agranda la familia”, “ese tercer corazón lo dice todo” o “algo están anunciando sin decirlo”. Incluso algunos repararon en la expresión de la artista en ciertas fotos, interpretando su mirada, su postura corporal o la elección de ropa holgada como posibles “señales”, una práctica habitual en este tipo de rumores mediáticos.

Por ahora, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul hicieron declaraciones públicas que confirmen o desmientan las versiones. La pareja se mostró enfocada en disfrutar de sus vacaciones, lejos del ruido cotidiano y de las obligaciones profesionales. En el caso del mediocampista, el descanso llega en la antesala de un año clave, con compromisos exigentes tanto en su club como en la Selección Argentina, que tiene al Mundial 2026 como gran objetivo. Para la cantante, el inicio del año también representa un respiro luego de una agenda cargada de shows y proyectos musicales.

La inclusión de una foto
La inclusión de una foto de un benteveo, ave asociada popularmente al embarazo, incrementó los comentarios sobre el posible estado de Tini Stoessel

No es la primera vez que la pareja queda en el centro de rumores de este estilo. Desde que retomaron su relación, cada aparición conjunta genera un fuerte impacto en redes, donde los seguidores analizan cada gesto, cada palabra y cada imagen en busca de pistas sobre el presente y el futuro del vínculo. En ese contexto, las especulaciones sobre un posible embarazo se suman a una larga lista de versiones que, hasta el momento, no tuvieron confirmación oficial.

Mientras tanto, las imágenes siguen circulando y alimentando la conversación digital. Entre corazones tatuados, fotos románticas y símbolos que algunos interpretan como mensajes cifrados, Tini y De Paul vuelven a demostrar que, incluso en silencio, logran captar la atención de millones. Por ahora, todo queda en el terreno de los rumores, a la espera de que, si así lo desean, sean ellos mismos quienes decidan contar su verdad.

Temas Relacionados

Tini StoesselTiniRodrigo de PaulEmbarazo

Últimas Noticias

Quién es Maia Reficco, la actriz argentina con la que estaría saliendo Franco Colapinto

Tras un carrusel de imágenes compartido por el piloto de F1, una postal de la actriz encendió la chispa virtual que hoy tiene a los fans teorizando sobre una posible nueva pareja

Quién es Maia Reficco, la

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

La hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero compartió en redes una foto y un mensaje de amor para celebrar un nuevo mes junto al futbolista de Vélez Sarsfield

El romántico posteo de Indiana

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

En su paso por el almuerzo dominical de Juana Viale en Mar del Plata, la actriz brindó detalles del polista, con quien aseguró que se están “conociendo”

Laurita Fernández contó cómo comenzó

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

A una semana de instalarse los rumores sobre una relación entre ambos, la pareja lo dejó asentado con un ida y vuelta a través de un tierno mensaje en las redes

Ciro Martínez y Luli Bass

A 30 años de la muerte de Tato Bores, el cálido recuerdo de su hija Marina con fotos inéditas

La escritora seleccionó las postales más queridas de su vida junto al humorista, y las compartió en sus redes con un emotivo homenaje

A 30 años de la
DEPORTES
La controvertida actitud de Mbappé

La controvertida actitud de Mbappé tras el título de Barcelona en la Supercopa de España: así impidió el pasillo del Real Madrid

El anuncio especial que realizó Boca para la venta de entradas para el amistoso contra Millonarios en homenaje a Miguel Russo

El rotundo cambio físico de Colapinto que generó impacto en la Fórmula 1

Conmoción en Inglaterra por la muerte de un hincha tras un partido de la FA Cup: “Absolutamente devastados”

El provocador gesto de Aryna Sabalenka tras imponerse en la polémica final del WTA 500 de Brisbane

TELESHOW
Quién es Maia Reficco, la

Quién es Maia Reficco, la actriz argentina con la que estaría saliendo Franco Colapinto

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

A 30 años de la muerte de Tato Bores, el cálido recuerdo de su hija Marina con fotos inéditas

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia acordó

El Gobierno de Bolivia acordó con los principales sindicatos levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles

Pese a las vigilias de las familias y los reclamos de las ONG, este domingo no hubo liberaciones de presos políticos en Venezuela

El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba

Ucrania bombardeó tres plataformas de la petrolera rusa Lukoil usadas para abastecer a las fuerzas del Kremlin

La Premio Nobel iraní Narges Mohammadi denunció que el régimen está ejecutando a sangre fría a los manifestantes