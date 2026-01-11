Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes sociales

Las imágenes compartidas por Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en sus vacaciones reavivaron rumores de embarazo entre sus seguidores en redes sociales (Instagram)

Las redes sociales volvieron a convertirse en una caja de resonancia para la vida privada de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, una de las parejas más seguidas del país. En las últimas horas, una serie de publicaciones compartidas durante sus vacaciones despertó una ola de especulaciones entre los fanáticos, que rápidamente comenzaron a hablar de un posible embarazo de la cantante.

El detonante fue un carrusel de imágenes que De Paul subió a su cuenta de Instagram, donde se lo ve disfrutando de días de descanso junto a Tini en un entorno paradisíaco. Abrazos al atardecer, gestos de complicidad, momentos de relax frente al mar y escenas íntimas marcaron el tono de la publicación. Sin embargo, hubo detalles puntuales que captaron la atención de los usuarios y que, para muchos, no pasaron desapercibidos.

Un tatuaje con tres corazones realizado por De Paul, inspirado en un dibujo de Tini, generó especulaciones sobre la posibilidad de una familia en crecimiento

Uno de los focos principales estuvo puesto en un tatuaje reciente del futbolista. En una de las imágenes se aprecia cómo Tini le dibujó tres pequeños corazones con marcador rojo sobre el costado del abdomen, que luego De Paul decidió tatuarse de manera permanente. El gesto fue interpretado como una nueva muestra de amor y compromiso, pero también dio lugar a lecturas simbólicas. En redes, varios usuarios remarcaron que “son tres corazones” y comenzaron a asociarlos con la idea de “ellos dos y alguien más”.

A ese detalle se sumó otra imagen que encendió aún más la conversación: una fotografía de un pájaro, puntualmente un benteveo, que De Paul incluyó en la secuencia de posteos. En el folclore popular argentino y de países vecinos, existe la creencia de que la aparición de este ave cerca de una casa puede ser un presagio de embarazo. Aunque se trata de una superstición sin base científica, el simbolismo fue suficiente para que los seguidores conectaran esa imagen con el resto del contenido compartido.

Las publicaciones de la pareja en Instagram, con gestos de cariño y mensajes en clave, provocaron interpretaciones y teorías sobre un supuesto anuncio

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. En una de las publicaciones, Tini reaccionó con corazones y mensajes cariñosos, mientras que los fanáticos inundaron el posteo con frases como “se agranda la familia”, “ese tercer corazón lo dice todo” o “algo están anunciando sin decirlo”. Incluso algunos repararon en la expresión de la artista en ciertas fotos, interpretando su mirada, su postura corporal o la elección de ropa holgada como posibles “señales”, una práctica habitual en este tipo de rumores mediáticos.

Por ahora, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul hicieron declaraciones públicas que confirmen o desmientan las versiones. La pareja se mostró enfocada en disfrutar de sus vacaciones, lejos del ruido cotidiano y de las obligaciones profesionales. En el caso del mediocampista, el descanso llega en la antesala de un año clave, con compromisos exigentes tanto en su club como en la Selección Argentina, que tiene al Mundial 2026 como gran objetivo. Para la cantante, el inicio del año también representa un respiro luego de una agenda cargada de shows y proyectos musicales.

La inclusión de una foto de un benteveo, ave asociada popularmente al embarazo, incrementó los comentarios sobre el posible estado de Tini Stoessel

No es la primera vez que la pareja queda en el centro de rumores de este estilo. Desde que retomaron su relación, cada aparición conjunta genera un fuerte impacto en redes, donde los seguidores analizan cada gesto, cada palabra y cada imagen en busca de pistas sobre el presente y el futuro del vínculo. En ese contexto, las especulaciones sobre un posible embarazo se suman a una larga lista de versiones que, hasta el momento, no tuvieron confirmación oficial.

Mientras tanto, las imágenes siguen circulando y alimentando la conversación digital. Entre corazones tatuados, fotos románticas y símbolos que algunos interpretan como mensajes cifrados, Tini y De Paul vuelven a demostrar que, incluso en silencio, logran captar la atención de millones. Por ahora, todo queda en el terreno de los rumores, a la espera de que, si así lo desean, sean ellos mismos quienes decidan contar su verdad.