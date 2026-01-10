Teleshow

Eugenia Tobal reveló el drama que vivió en MasterChef Celebrity y su tenso vínculo con Germán Martitegui

La actriz confesó cómo la presión del programa y la delicada situación de su perro la llevaron a un límite emocional inesperado durante su paso por el concurso

La actriz confesó cómo la presión del programa y la delicada situación de su perro la llevaron a un límite emocional inesperado durante su paso por el concurso (Video: Ángel responde/ Bondi Live)

Eugenia Tobal volvió a hablar sin rodeos sobre el difícil momento personal y profesional que vivió durante su paso por MasterChef Celebrity. En una entrevista con Ángel de Brito en su ciclo de streaming en Bondi Live, la actriz expuso cómo la salud de su perro y la presión del certamen repercutieron en su estado general.

“Yo estaba pasando un mal momento”, confesó la actriz en Ángel responde al referirse a la salud de Romeo, su perro, quien necesitó una cirugía de urgencia. Según Tobal, esa preocupación “la dejó detonada”, al punto de reconocer: “No sé cómo llegué a fin de año”.

El desgaste físico y emocional también estuvo muy presente en su experiencia. “Es muy cansador, son muchas horas. La cocina es una hora, pero además está el estrés”, relató. Explicó que además del tiempo frente a las hornallas, tenía que afrontar la preparación previa, maquillaje, grabación de testimonios y la presión del reloj y las consignas. “Tenés la variedad de platos y encima no sabés qué hacer”, explicó.

Eugenia Tobal en su eliminación de MasterChef Celebrity (Prensa Telefe)

Uno de los episodios más comentados de su participación involucró a Germán Martitegui, jurado del programa. La actriz recordó el episodio en que presentó un postre con dedicatoria a su madre fallecida y mencionó la crítica de Martitegui que fue percibida como dura, aunque explicó: “No es que me dijo algo que me cayó mal, fue una pavada del plato. Yo estaba mal, no estaba muy receptiva, entonces estaba muy sensible”, aseguró.

Reconoció que el cruce se dio en un momento de gran sensibilidad personal: “Asumo que estaba muy sensible, aparte muy llorona”, agregó. Incluso luego de un intercambio tenso, ambos conversaron fuera de cámaras y, según Tobal, el chef “ni se dio cuenta de lo que había dicho”.

Respecto a los rumores sobre una posible enemistad o una supuesta renuncia, Tobal fue tajante: “Yo no podía renunciar”, aclaró, y destacó que su eliminación correspondió a la dinámica interna del concurso y no a ningún conflicto personal.

La actriz también analizó la personalidad de Martitegui: “Es distante, también es muy tímido. A veces la timidez te hace ver antipático”

La actriz también analizó la personalidad de Martitegui: “Es distante, también es muy tímido. A veces la timidez te hace ver antipático”. Según relató, cada integrante del jurado o del programa tiene un personaje asignado y esa distancia es parte de un rol profesional.

En su reflexión final, Tobal admitió que estos concurso de celebridades exigen una fortaleza emocional que, tras lo vivido, prefiere observar “desde afuera”. Explicó que es necesario contar con una gran flexibilidad y carácter para sobrellevar la presión y la exposición propias del género, dejando en claro que no tiene intención de repetir la experiencia.

El avance de Romeo, el perro de la actriz, representa para la actriz mucho más que una simple recuperación física. La noticia llegó después de semanas de terapias y una cirugía urgente por una hernia de disco lumbar que dejó al pequeño maltés sin movilidad en sus patas traseras.

La actriz mostró cómo camina su fiel amigo (Video: Instagram)

En un video difundido en Instagram a principios de diciembre, Tobal compartió el proceso de rehabilitación, intercalando imágenes y reflexiones sobre el esfuerzo invertido. “Llevamos un mes de mucho esfuerzo. Un mes de caídas, de subidas… pero siempre de esperanza”, escribió la actriz, quien no ocultó la carga emocional que atraviesa: “Romeo tiene el espíritu de un león y me recuerda mucho a mi madre”, confesó en el texto que acompaña las imágenes.

La rutina de Romeo incluye fisioterapia, kinesiología y ozonoterapia, con sesiones intensivas tres veces por semana. En uno de los registros, se ve cómo una especialista sostiene la cadera del perro para facilitar que recupere la estabilidad. “A Romeo lo conozco desde hace más de una década, fue protagonista de momentos dolorosos y también de los más luminosos de mi vida”, compartió.

El duro cruce de Enrique

Flor Peña abrió las puertas

La enorme fiesta de cumpleaños

Las fotos de Dai Fernández,

Marruecos venció a Camerún y

El duro cruce de Enrique

Platón, Tomás Moro y las

