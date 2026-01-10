Teleshow

Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, presentó a su hermana: “Celebrándola”

La modelo, a pocos días de convertirse en madre por segunda vez, le dedicó un mensaje especial a Anna, quien la acompaña en el postparto

Daniela Christiansson, la esposa de
Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, presentó a su hermana: “Celebrándola”

Mientras la vuelta de Maxi López tuvo una amplia repercusión en la Argentina luego de que su esposa, Daniela Christiansson, diera a luz a su hijo Lando, la modelo pasa sus días acompañada de sus seres queridos. Uno de ellos es Anna, su hermana mayor.

La mujer, que es nutricionista y a través de sus redes sociales da consejos sobre alimentación y salud, sopló las velitas de una torta y su hermana le dedicó un mensaje a puro amor. “Celebrando hoy el cumpleaños de mi hermana”, escribió, junto a una foto en blanco y negro de Anna en su hogar.

Anna Christiansson, que comparte con Daniela grandes similitudes físicas como el color de los ojos y el cabello y la altura, definió su visión alimentaria y el enfoque de los talleres que imparte, desafiando la retórica tradicional sobre el placer de comer y el equilibrio corporal: “¿Conocen esa frase: ‘Comer es vida’? Francamente, si hubiera podido, la habría patentado porque me representa totalmente”, aseguró, desde un video en el que se presenta como profesional.

Anna Christiansson es nutricionista, comparte
Anna Christiansson es nutricionista, comparte sus consejos en las redes sociales y muestra su afición por la vida al aire libre (Instagram)
"Celebrando hoy el cumpleaños de
“Celebrando hoy el cumpleaños de mi hermana”, escribió Daniela Christiansson para celebrar el día de Anna, su hermana mayor

Allí detalló que el objetivo de sus talleres se centró en unir nutrición y disfrute, destacando: “Voy a impartir talleres que estarán animados por la nutrición, por supuesto, siendo nutricionista, pero también sobre el hecho de que ser deportista es sexy, pero ser golosa lo es aún más”. Planteó su rechazo a la creencia de que comer bien implica privarse, asegurando: “Hoy en día tengo la impresión de que esa creencia que dice que comer mucho, ser golosa, es necesariamente malo y que hace que subas de peso, está demasiado presente en nuestra mente”.

La especialista explicó su método para contrarrestar mitos alimentarios: “Como nutricionista, estoy aquí para romper esa creencia, porque cuando logras encontrar un equilibrio con tu alimentación y tu cuerpo, sinceramente, esa creencia desaparece de inmediato”. Enfatizó que el equilibrio depende de adaptar la estrategia alimentaria a los deseos reales y ritmo personal, señalando: “Eso es lo que me parece maravilloso de este trabajo, poder devolver esa confianza en la alimentación con estrategias alimentarias sencillas que, en realidad, están alineadas con nuestra manera de comer, nuestros deseos, nuestro cuerpo, nuestro metabolismo y nuestro ritmo de vida”.

"¿Conocen esa frase: 'Comer es
“¿Conocen esa frase: ‘Comer es vida’? Francamente, si hubiera podido, la habría patentado porque me representa totalmente”, asegura en una presentación desde sus redes
Anna aparece en sus redes
Anna aparece en sus redes en playas como haciendo andinismo

Anna enfatizó que su finalidad era lograr que las mujeres participantes adquieran confianza y disfruten sin culpa: “Todo eso crea ese famoso equilibrio que permite a estas mujeres sentirse súper cómodas de poder comer de todo y tener un cuerpo que irradie tanto por dentro como por fuera”. Compartió también su anhelo de cerrar el encuentro con un gesto simbólico: “Espero poder terminar con ellas alrededor de una pizza. Solo decir que, bueno sí, ahora quiero comer de manera diferente, quiero encontrar ese equilibrio, pero sobre todo quiero disfrutar mi plato.”

En medio de las fuertes críticas hacia Maxi López, luego de que sugirió que había pedido adelantar el parto de su hijo para poder regresar a nuestro país para cumplir con los compromisos laborales en MasterChef Celebrity y Olga, se va conociendo un poco más de la personalidad de Daniela Christiansson.

En una entrevista con Marley, la modelo y el exfutbolista se refirieron a la conductora de Masterchef Celebrity. “A ella es mejor tenerla a distancia”, dijo él entre risas (Video: Por el mundo/ Telefe)

En una entrevista con Marley en Por el mundo, el conductor quiso saber sobre el vínculo de la actual esposa del exfutbolista con Wanda Nara. “¿Se hablan o se conocen?”, indagó. La respuesta de Christiansson sonó serena: “No la conozco. Solamente nos vimos en las fiestas”.

En ese momento Maxi López intervino. “Se vieron dos o tres veces en las fiestas familiares de los chicos”, señaló, mientras lanzaba una divertida frase. “Con Wanda hay que tener cierta distancia, si no la tenemos acá con nosotros”, comentó con humor. “Con Wanda está buena la cercanía por los chicos, pero no hay que darle tanta confianza. Nos hemos juntado en el cumple de los chicos, pero lo justo y necesario”, señaló.

Daniela ChristianssonAnna Christiansson

