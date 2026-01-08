Teleshow

Quién es Micaela, la nueva novia de Martín Demichelis: del flechazo en Mendoza a la pelea pública en Punta del Este

Tras la separación con Evangelina Anderson, el entrenador apostó al romance con una emprendedora. Una historia que ambos pretendieron mantener en el anonimato y que saltó a la esfera mediática tras la discusión en la costa uruguaya

Guardar
Luego de ser vistos en una conocida bodega a mediados de diciembre, Martín Demichelis y su nueva pareja quedaron expuestos en el mundo mediático (SQP – America)

El corazón de Martín Demichelis volvió a latir distinto tras la separación de Evangelina Anderson en agosto pasado, una decisión que hicieron pública luego de un tiempo puertas adentro. En medio de un año de cambios profundos, el exfutbolista se animó a abrir una nueva puerta sentimental y apostó, una vez más, a empezar de cero. Así, casi en silencio, llegó a la vida de Micaela Benítez, y entre idas y vueltas, intentaron mantener todo en reserva. Pero, lo que parecía un romance a resguardo terminó bajo la luz implacable de las cámaras luego de una discusión en Punta del Este, que no pasó desapercibida para las cámaras de Teleshow.

El primer indicio sobre el nuevo vínculo surgió a mediados de diciembre, cuando Yanina Latorre reveló en televisión que Demichelis había estado el fin de semana en Mendoza, participando de una fiesta en una reconocida bodega, acompañado por una misteriosa mujer. Antes de dar a conocer la palabra del propio Demichelis, Yanina compartió los detalles que le acercaron: “Hoy nos llega a producción el cuadro de situación: ‘Se llama Mica, es hermosa, tiene un centro de estética en Belgrano’”.

Esa fue la primera carta de presentación en el mundo mediático. El testigo que acercó la información sumó más datos: “Es la nueva novia de Demichelis. Vive en Olivos, van juntos al gimnasio”. De acuerdo al relato de Latorre, fue el personal trainer de Micaela quien habría presentado a la pareja. Cuando la conductora se comunicó directamente con Demichelis, él respondió con evasivas: “Fui a Mendoza con amigos y me encontré con otros amigos allá. Ella, con otras chicas, era parte de la mesa. Se ve un video con ella como se podrían haber viralizado otros con otras chicas amigas que estaban ahí”.

Micaela Benítez en plena discusión
Micaela Benítez en plena discusión con Martín Demichelis en Punta del Este (RSFotos)
La mujer fue vista con
La mujer fue vista con el exdeportista en una bodega reconocida de Mendoza en diciembre pasado (Instagram)

Sobre el instante en el que las imágenes parecen mostrar un acercamiento entre ambos, el exfutbolista fue tajante: “Hay un momento en el que se ve una mano mía sobre su hombro, pero no hay ni un solo beso ni nada. Me divertí en un evento desconocido para mí. No la metan en un lío innecesario, de mí que digan lo que quieran, es la segunda vez que sale algo mío en cinco meses post separación”.

La historia, que parecía limitarse a un romance reservado, dio un giro inesperado en Punta del Este, el balneario uruguayo favorito de los famosos. Allí, donde Demichelis coincidió con su exesposa Evangelina y sus tres hijos en común, se produjo la presentación oficial de la nueva pareja ante la familia. La información la aportó en SQP (América) Majo Martino, amiga íntima de Evangelina, quien dio detalles del complejo momento: “Fue todo muy engorroso porque justo se le ocurrió a él presentarle su novia a sus hijos”.

A la derecha y luciendo
A la derecha y luciendo una bikini negra, Benítez junto a un grupo de amigos en el Delta de Tigre
La nueva pareja de Demichelis
La nueva pareja de Demichelis cuenta con su propio centro de estética y spa en el barrio porteño de Belgrano

El vínculo entre Demichelis y Benítez es reciente, apenas dos meses de relación, lo que volvió aún más sensible el encuentro. Uno de los aspectos que más habría impactado a Evangelina fue no haber sido advertida con anticipación. “No sabía que él iba a presentar a su novia”, detalló Majo, y remarcó que la noticia tomó por sorpresa también a los chicos. Esa falta de aviso previo generó incomodidad y tensiones en un momento ya cargado de emociones, con algunos cortocircuitos en redes con su hija mayor, Lola. Más allá del vínculo en sí, Martino aclaró que el conflicto pasó por los tiempos y las formas de la presentación.

El tema es cuánto tiempo pasa con sus hijos, porque no los vio durante mucho tiempo”, agregó la panelista. Según explicó, “Eva necesitaba unos días para estar tranquila y él quería mandarle los chicos a ella”. En ese contexto, para los hijos de la expareja el primer encuentro con la nueva novia fue un shock.

En su primer verano tras la separación, Martín Demichelis fue captado peleando con su nueva novia en Punta del Este

Martino también abordó la organización de las fiestas y el rol de cada uno en la crianza. “Los chicos pasaron Navidad con el papá, pero como ella trabajaba en esos días, le pidió que los tuviera también en Año Nuevo. Los tuvo… pero después fuimos a buscar a alguno”, relató. A su entender, Evangelina está a cargo de sus hijos durante todo el año, mientras que Demichelis los ve en contadas ocasiones, lo que genera un desequilibrio y profundiza la distancia entre ambos.

Pero las versiones de la presentación o tensión con Anderson no fueron motivo para que el exdeportista bajara el perfil. Incluso, se lo pudo apreciar disfrutando del día con sus hijos en un conocido restaurante de José Ignacio. Incluso, fue con su pareja, quien también evitó ocultarse frente a las cámaras.

Cuando el inconveniente con Anderson parecía aquietarse, una fuerte discusión entre Demichelis y Benítez volvió a colocarlos en el centro de la escena. Según pudo saber Teleshow, el entrenador fue visto en un restaurante de Punta del Este junto a un grupo de amigos, intentando pasar desapercibido. Mientras los acompañantes bajaron a la playa, él se quedó adentro del local, evitando exponerse. Tras varias horas, la primera en salir fue Micaela, quien se subió a la camioneta y se ubicó en el asiento del conductor.

Benítez disfrutando de un día
Benítez disfrutando de un día de sol con uno de sus amigos en Tigre (Instagram)
A poco tiempo de salir
A poco tiempo de salir a la luz su relación, Micaela quedó en medio de la escena mediática por su discusión con Demichelis (Instagram)

Minutos después, Demichelis se acercó corriendo y ocupó el asiento del acompañante. Lo que siguió fue una charla acalorada que rápidamente se transformó en una discusión con gestos elocuentes, todo bajo la mirada de las cámaras. Al notar la presencia de un fotógrafo, el exfutbolista descendió del vehículo y pidió a la seguridad que despejara el estacionamiento. Después, intentó recomponer el clima con gestos de acercamiento hacia Micaela, incluso buscando besarla.

El revuelo fue tal que la propia Micaela decidió salir a aclarar la situación. En un mensaje privado al cronista Oliver Quiróz del programa A la Tarde (América TV), fue clara: “Podés hablar conmigo directamente para despejar todas las dudas”. De inmediato, desmintió los rumores sobre un supuesto blanqueo conflictivo de la relación: “Lejos de eso, Oliver. Y te aclaro que nunca hubo violencia, ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad, como están diciendo”. Explicó que la decisión de subirse al auto fue solo por privacidad: “El tema es privado y queda entre nosotros, por eso nos fuimos a hablar al auto”.

Después del escándalo por una discusión captada en cámara, la novia de Martín Demichelis contó lo sucedido ( A La Tarde - América)

En un segundo mensaje, Micaela insistió en que la situación fue exagerada por quienes miraron desde afuera. “Gracias por consultar porque están exagerando, estamos súper bien”, remarcó, y descartó cualquier tipo de crisis. Para ella, fue “una conversación como la de cualquier pareja” que se amplificó por la exposición y la presencia de cámaras en un lugar público.

En medio de versiones cruzadas, gestos y silencios, lo cierto es que Martín y Micaela eligen seguir adelante, lejos de los rumores, apostando a construir su historia sin estridencias y con la esperanza de que, más allá de los flashes y las miradas ajenas, el amor encuentre su verdadero lugar.

Temas Relacionados

Martín DemichelisMicaela BenítezNoviaRomanceEvangelina AndersonYanina LatorreMajo MartinoPunta del EsteDiscusión

Últimas Noticias

Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: “Ella me autorizó a contarlo”

En su debut como conductor en Olga, el exfutbolista ratificó el final de la relación de su exesposa y el empresario

Maxi López confirmó la separación

Murió a los 88 años Fats Fernández, leyenda del jazz en Argentina

Fue pionero de la escena local y tocó con gigantes como Ray Charles, Dizzy Gillespie y Astor Piazzolla, quien lo bautizó “El Troilo de la trompeta”. Los recuerdos y su legado

Murió a los 88 años

El Chyno Agostini blanqueó su romance con una ex Gran Hermano: besos en cámara y fotos en la cama

El hijo de DanielAgostini y Nazarena Vélez se mostró sin filtro en sus redes con una de las participantes más extrovertidas del reality

El Chyno Agostini blanqueó su

Marcelo Polino y los vínculos que no sobrevivieron a la fama: su distancia con Lali Espósito y la China Suárez

El periodista repasó las historias y los pequeños gestos que lo separaron de las actrices de Casi Ángeles

Marcelo Polino y los vínculos

Las fotos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en su primer verano juntos como familia ensamblada en Punta del Este

El futbolista y la empresaria fueron fotografiados paseando con las hijas, fruto de sus matrimonios pasados, en una salida de familia ensamblada. Las imágenes de Teleshow

Las fotos de Darío Cvitanich
DEPORTES
Escalofriante accidente en el Dakar:

Escalofriante accidente en el Dakar: dio varias vueltas, el vehículo quedó destrozado y abandonó la competencia

La lección de un árbitro de fútbol infantil a los padres en España que terminó con aplausos y se hizo viral

La medida que tomó Boca Juniors con un futbolista marginado del plantel tras la salida de Advíncula

El escándalo que desató la participación de una tenista que no conocía las reglas de juego: las pistas sobre su polémica invitación al torneo

Javier Zanetti recordó la oferta de Ferguson que rechazó en un aeropuerto y dio sus cinco candidatos para el Mundial 2026

TELESHOW
Maxi López confirmó la separación

Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: “Ella me autorizó a contarlo”

Murió a los 88 años Fats Fernández, leyenda del jazz en Argentina

El Chyno Agostini blanqueó su romance con una ex Gran Hermano: besos en cámara y fotos en la cama

Marcelo Polino y los vínculos que no sobrevivieron a la fama: su distancia con Lali Espósito y la China Suárez

Las fotos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en su primer verano juntos como familia ensamblada en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

La urgencia de una transición

La urgencia de una transición democrática completa en Venezuela

Nuevas revelaciones sobre el príncipe Andrés: vendió su casa a un oligarca relacionado con sobornos

La carta de José Daniel Ferrer a los militares cubanos: “Nuestra nación atraviesa por su peor crisis en siete décadas”

Captan en Brasil al expresidente de la petrolera estatal boliviana mientras Interpol activa sello azul

Uruguay: crecen reclamos para que se declare emergencia la agropecuaria por la falta de agua en el sur