Quién es Micaela, la nueva novia de Martín Demichelis: del flechazo en Mendoza a la pelea pública en Punta del Este

Luego de ser vistos en una conocida bodega a mediados de diciembre, Martín Demichelis y su nueva pareja quedaron expuestos en el mundo mediático (SQP – America)

El corazón de Martín Demichelis volvió a latir distinto tras la separación de Evangelina Anderson en agosto pasado, una decisión que hicieron pública luego de un tiempo puertas adentro. En medio de un año de cambios profundos, el exfutbolista se animó a abrir una nueva puerta sentimental y apostó, una vez más, a empezar de cero. Así, casi en silencio, llegó a la vida de Micaela Benítez, y entre idas y vueltas, intentaron mantener todo en reserva. Pero, lo que parecía un romance a resguardo terminó bajo la luz implacable de las cámaras luego de una discusión en Punta del Este, que no pasó desapercibida para las cámaras de Teleshow.

El primer indicio sobre el nuevo vínculo surgió a mediados de diciembre, cuando Yanina Latorre reveló en televisión que Demichelis había estado el fin de semana en Mendoza, participando de una fiesta en una reconocida bodega, acompañado por una misteriosa mujer. Antes de dar a conocer la palabra del propio Demichelis, Yanina compartió los detalles que le acercaron: “Hoy nos llega a producción el cuadro de situación: ‘Se llama Mica, es hermosa, tiene un centro de estética en Belgrano’”.

Esa fue la primera carta de presentación en el mundo mediático. El testigo que acercó la información sumó más datos: “Es la nueva novia de Demichelis. Vive en Olivos, van juntos al gimnasio”. De acuerdo al relato de Latorre, fue el personal trainer de Micaela quien habría presentado a la pareja. Cuando la conductora se comunicó directamente con Demichelis, él respondió con evasivas: “Fui a Mendoza con amigos y me encontré con otros amigos allá. Ella, con otras chicas, era parte de la mesa. Se ve un video con ella como se podrían haber viralizado otros con otras chicas amigas que estaban ahí”.

Micaela Benítez en plena discusión con Martín Demichelis en Punta del Este (RSFotos)

La mujer fue vista con el exdeportista en una bodega reconocida de Mendoza en diciembre pasado (Instagram)

Sobre el instante en el que las imágenes parecen mostrar un acercamiento entre ambos, el exfutbolista fue tajante: “Hay un momento en el que se ve una mano mía sobre su hombro, pero no hay ni un solo beso ni nada. Me divertí en un evento desconocido para mí. No la metan en un lío innecesario, de mí que digan lo que quieran, es la segunda vez que sale algo mío en cinco meses post separación”.

La historia, que parecía limitarse a un romance reservado, dio un giro inesperado en Punta del Este, el balneario uruguayo favorito de los famosos. Allí, donde Demichelis coincidió con su exesposa Evangelina y sus tres hijos en común, se produjo la presentación oficial de la nueva pareja ante la familia. La información la aportó en SQP (América) Majo Martino, amiga íntima de Evangelina, quien dio detalles del complejo momento: “Fue todo muy engorroso porque justo se le ocurrió a él presentarle su novia a sus hijos”.

A la derecha y luciendo una bikini negra, Benítez junto a un grupo de amigos en el Delta de Tigre

La nueva pareja de Demichelis cuenta con su propio centro de estética y spa en el barrio porteño de Belgrano

El vínculo entre Demichelis y Benítez es reciente, apenas dos meses de relación, lo que volvió aún más sensible el encuentro. Uno de los aspectos que más habría impactado a Evangelina fue no haber sido advertida con anticipación. “No sabía que él iba a presentar a su novia”, detalló Majo, y remarcó que la noticia tomó por sorpresa también a los chicos. Esa falta de aviso previo generó incomodidad y tensiones en un momento ya cargado de emociones, con algunos cortocircuitos en redes con su hija mayor, Lola. Más allá del vínculo en sí, Martino aclaró que el conflicto pasó por los tiempos y las formas de la presentación.

“El tema es cuánto tiempo pasa con sus hijos, porque no los vio durante mucho tiempo”, agregó la panelista. Según explicó, “Eva necesitaba unos días para estar tranquila y él quería mandarle los chicos a ella”. En ese contexto, para los hijos de la expareja el primer encuentro con la nueva novia fue un shock.

En su primer verano tras la separación, Martín Demichelis fue captado peleando con su nueva novia en Punta del Este

Martino también abordó la organización de las fiestas y el rol de cada uno en la crianza. “Los chicos pasaron Navidad con el papá, pero como ella trabajaba en esos días, le pidió que los tuviera también en Año Nuevo. Los tuvo… pero después fuimos a buscar a alguno”, relató. A su entender, Evangelina está a cargo de sus hijos durante todo el año, mientras que Demichelis los ve en contadas ocasiones, lo que genera un desequilibrio y profundiza la distancia entre ambos.

Pero las versiones de la presentación o tensión con Anderson no fueron motivo para que el exdeportista bajara el perfil. Incluso, se lo pudo apreciar disfrutando del día con sus hijos en un conocido restaurante de José Ignacio. Incluso, fue con su pareja, quien también evitó ocultarse frente a las cámaras.

Cuando el inconveniente con Anderson parecía aquietarse, una fuerte discusión entre Demichelis y Benítez volvió a colocarlos en el centro de la escena. Según pudo saber Teleshow, el entrenador fue visto en un restaurante de Punta del Este junto a un grupo de amigos, intentando pasar desapercibido. Mientras los acompañantes bajaron a la playa, él se quedó adentro del local, evitando exponerse. Tras varias horas, la primera en salir fue Micaela, quien se subió a la camioneta y se ubicó en el asiento del conductor.

Benítez disfrutando de un día de sol con uno de sus amigos en Tigre (Instagram)

A poco tiempo de salir a la luz su relación, Micaela quedó en medio de la escena mediática por su discusión con Demichelis (Instagram)

Minutos después, Demichelis se acercó corriendo y ocupó el asiento del acompañante. Lo que siguió fue una charla acalorada que rápidamente se transformó en una discusión con gestos elocuentes, todo bajo la mirada de las cámaras. Al notar la presencia de un fotógrafo, el exfutbolista descendió del vehículo y pidió a la seguridad que despejara el estacionamiento. Después, intentó recomponer el clima con gestos de acercamiento hacia Micaela, incluso buscando besarla.

El revuelo fue tal que la propia Micaela decidió salir a aclarar la situación. En un mensaje privado al cronista Oliver Quiróz del programa A la Tarde (América TV), fue clara: “Podés hablar conmigo directamente para despejar todas las dudas”. De inmediato, desmintió los rumores sobre un supuesto blanqueo conflictivo de la relación: “Lejos de eso, Oliver. Y te aclaro que nunca hubo violencia, ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad, como están diciendo”. Explicó que la decisión de subirse al auto fue solo por privacidad: “El tema es privado y queda entre nosotros, por eso nos fuimos a hablar al auto”.

Después del escándalo por una discusión captada en cámara, la novia de Martín Demichelis contó lo sucedido ( A La Tarde - América)

En un segundo mensaje, Micaela insistió en que la situación fue exagerada por quienes miraron desde afuera. “Gracias por consultar porque están exagerando, estamos súper bien”, remarcó, y descartó cualquier tipo de crisis. Para ella, fue “una conversación como la de cualquier pareja” que se amplificó por la exposición y la presencia de cámaras en un lugar público.

En medio de versiones cruzadas, gestos y silencios, lo cierto es que Martín y Micaela eligen seguir adelante, lejos de los rumores, apostando a construir su historia sin estridencias y con la esperanza de que, más allá de los flashes y las miradas ajenas, el amor encuentre su verdadero lugar.