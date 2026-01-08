Las vacaciones diferentes de Marcelo Tinelli: bicicleteadas, entrenamiento y series con sus hijos junto al lago

El conductor aprovecha el entorno veraniego de Nordelta para realizar actividades al aire libre y fortalecer vínculos familiares

El círculo cercano a Marcelo Tinelli reveló a Telehow que el conductor está atravesando una etapa de distensión, donde la naturaleza y las reuniones familiares definen su nuevo ritmo de vida. Uno de los mejores amigos sostuvo: “Se lo ve relajado, disfrutando mucho de la naturaleza, recibiendo amigos, compartiendo almuerzos y cenas con sus hijos, entrenando y además poniéndose al día con la gran variedad de series que ofrecen las diferentes plataformas”.

El entorno de la casa donde está viviendo el presentador en la zona de Nordelta, está rodeado de agua. Enfrente a la propiedad se despliega un lago y una piscina con borde infinito que invita al descanso y a horas de esparcimiento. Este sitio se convirtió en el escenario ideal para que Tinelli disfrute de los días de vacaciones. Según las fotografías que comparte a través de sus redes sociales, se destacan la atmósfera veraniega y la comodidad de los espacios exteriores.

Las publicaciones en redes sociales de Tinelli reflejan momentos de descanso y afecto junto a sus hijos y amigos en la piscina y el deck de madera

El deck de madera y la vegetación junto al lago quedaron reflejados en varias publicaciones en redes sociales de Tinelli, sus hijos y amigos, quienes aprovecharon el ambiente para encontrar momentos de disfrute y compartir actividades al aire libre. Marcelo a lo largo de estos días compartió con sus seguidores distintas postales desde la piscina, dedicando palabras afectuosas a sus seres queridos y resaltando la importancia de esos momentos juntos.

El nuevo ritmo de vida de Marcelo Tinelli incluye entrenamiento físico y el disfrute de series en plataformas de streaming

En su día a día, Tinelli disfruta de extensas jornadas de tranquilidad junto a los suyos y de ejercicios al aire libre. Fotografías tomadas por él mismo documentan momentos de relax, ya sea en reposeras junto al lago o en paseos en bicicleta por el escenario natural del barrio. El entorno de Nordelta resulta fundamental para promover actividades de bienestar y fortalecer el diálogo familiar.

Alejado de la gran ciudad, cómo son los días de descanso de Tinelli

El traslado de Marcelo Tinelli al barrio de Nordelta significó un cambio en su habitual descanso veraniego, tras haber vendido su mansión en Punta del Este. El reconocido conductor eligió compartir la temporada 2025-2026 con su hija Juana y por supuesto el resto de sus hijos, amigos y demás miembros de la familia, instalándose en una casa que pertenece a Pampita. Esta elección responde a la necesidad de renovar su espacio de relajación y aprovechar tiempo en familia en un entorno distinto al habitual.

El divertido reencuentro de Marcelo Tinelli con su hija Juanita: "Te amo"

El acuerdo para quedarse en Nordelta surgió cuando finalizó el préstamo de otra residencia de la zona. Tinelli cerró rápidamente un alquiler temporario con Pampita, resolviéndolo de forma discreta y generando buena recepción entre los vecinos.

Tinelli valora el bienestar y la importancia de compartir almuerzos y cenas con sus seres queridos durante este período de relax

La decisión de dejar Uruguay marcó el cierre de una etapa en la vida del conductor y evidenció su interés en encontrar un ambiente más tranquilo para este periodo estival.

Marcelo Tinelli disfruta de una etapa de distensión y tranquilidad en su hogar de Nordelta, rodeado de naturaleza y seres queridos

De esta manera, Marcelo arrancó el 2026 decidido a encarar esta etapa de descanso estival en otro escenario, con nuevas perspectivas y en un entorno visual que lo ayuda a desconectarse del estrés de meses de arduo trabajo.

El alquiler vigente de la casa de Pampita concluye antes de que se tome una decisión sobre su venta

Cabe destacar que Pampita, según algunos allegados a la conductora, tiene la intención de poner en venta la casa una vez finalizado el alquiler a Tinelli, considerando que sus gastos fijos son elevados. La residencia está valuada en USD 4 millones y, aunque aun no se ha oficializado su salida al mercado, la opción permanece vigente.

A lo largo de estos días, las muestras públicas de cercanía y afecto entre Tinelli y su hija menor Juana reflejaron la relevancia del vínculo familiar, que permanece incluso cuando la exposición mediática queda de lado.