Lucía Salinas estrena “HUMO: el delito invisible”, el documental sobre contrabando de cigarrillos

El documental 'HUMO: el delito invisible' revela el lucrativo negocio ilegal del contrabando de cigarrillos en Sudamérica

El contrabando de cigarrillos suele percibirse como un delito menor, casi invisible dentro del mapa de economías ilegales de la región. Sin embargo, HUMO: el delito invisible, el documental de investigación de Lucía Salinas, propone correr ese velo y exponer un entramado que combina evasión fiscal, crimen organizado y consecuencias sociales profundas.

En diálogo exclusivo con Teleshow, la periodista explicó cómo fue el proceso de investigación y cuáles fueron los hallazgos que marcaron el rumbo del trabajo, disponible en Flow.

“Cuando comenzamos con la investigación, fuimos tomando real dimensión sobre la problemática con la que nos encontrábamos”, relató Salinas. Y explicó: “Un delito silencioso, que en muchos casos pasa como una infracción aduanera, pero que representa miles de millones de dólares de pérdida para los Estados regionales en materia de recaudación”.

El contrabando de cigarrillos causa pérdidas fiscales de miles de millones de dólares para los Estados de la región, según la investigación

Ese fue el punto de quiebre del proyecto. “La investigación nos condujo como equipo a entender que había una historia que contar, algo que muchos quieren que pase desapercibido”, señaló, y agregó: “Expone su gravedad cuando entendemos que el caudal de dinero que este delito maneja termina financiando a organizaciones criminales”.

Sobre el título del documental, la periodista fue clara. “El concepto se desprende respecto a las penas menores que se aplica a un delito como el contrabando de cigarrillos”, explicó. En comparación con otros delitos, sostuvo que “las penas en materia de narcotráfico son mucho más duras”.

“Un delito menor, que parece pasar desapercibido y que garantiza ingresos multimillonarios”, resumió Salinas, al tiempo que advirtió sobre un factor clave en la región: “El vínculo con los grupos terroristas”.

La carga impositiva superior al 80% sobre el tabaco en Argentina incentiva el crecimiento del mercado negro de cigarrillos

Uno de los momentos más impactantes del documental surge al seguir la ruta del contrabando desde Paraguay hasta la Patagonia. “Exactamente eso, la extensión del territorio recorrido con total ‘éxito’ por parte de las organizaciones criminales”, destacó.

Al referirse a una causa judicial en el sur del país, contó: “Cuando dimos con el expediente penal radicado en la Fiscalía Federal de Río Gallegos, nos sorprendimos: un caballo en medio de la estepa patagónica con cigarrillos de contrabando cuyo origen era Paraguay”. Para Salinas, ese caso fue concluyente: “Nos permitió afirmar la tesis inicial: no se reduce a una determinada frontera, sino a algo que se ha diseminado por toda la región”.

Consultada sobre el rol del país dentro del circuito del contrabando, explicó que “los especialistas sostienen que la enorme carga impositiva habilita el mercado negro”. En ese sentido, precisó: “Esa carga impositiva en Argentina, que supera el 80%, tiene como finalidad desalentar el consumo del cigarrillo”.

La extensa y porosa frontera argentina facilita el tráfico de cigarrillos de contrabando desde Paraguay hasta la Patagonia

Pero no es el único factor. “La extensa y porosa frontera terrestre y pluvial que nuestro país tiene es un terreno fértil para las organizaciones criminales”, afirmó. Y remarcó: “La posibilidad de cruzar todo tipo de mercaderías es sumamente utilizada por los grupos criminales”.

Durante la investigación, el equipo también recogió testimonios de productores tabacaleros del norte argentino. “Los productores tabacaleros, aquellos que proveen la materia prima para la industria, terminan siendo los más pobres de la cadena productiva”, sostuvo Salinas.

El contrabando de cigarrillos financia a organizaciones criminales y está vinculado con delitos graves como el lavado de dinero y el terrorismo

Según explicó, muchos de ellos dependen de la actividad para garantizar la cobertura de salud. “La actividad les garantiza, sobre todo, la obra social”, indicó, y advirtió: “Cuando no se tributa lo correspondiente y la materia prima encuentra un mejor valor en los países vecinos y se comercializa ilegalmente, son los productores los más dañados”.

Incluso, agregó, “algunos de los entrevistados entienden lo dificultoso que sería erradicar el contrabando del tabaco, de la materia prima como del producto final, porque en muchas comunidades se convierte en la fuente principal de ingreso”.

Uno de los ejes más sensibles de HUMO es el vínculo entre el contrabando de cigarrillos y delitos de mayor gravedad. “Entender que el contrabando de cigarrillos es una fuente de financiamiento de las organizaciones criminales”, afirmó Salinas, y detalló: “Esto deriva en otros delitos: lavado de dinero, evasión fiscal y, aún más grave, el financiamiento de organizaciones terroristas”.

Los productores tabacaleros del norte argentino son los más perjudicados por la circulación ilegal de la materia prima y el producto final

En ese marco, recordó que “una de esas organizaciones, Hezbollah, está señalada como la responsable del mayor atentado terrorista que sufrió nuestro país”. Para la periodista, la conclusión es contundente: “Que estas organizaciones se expandan en la región financiadas por un delito como el contrabando de cigarrillos es una luz de alerta enorme”.

Al cierre de la charla con Teleshow, Salinas sintetizó el espíritu del documental: “Detrás de un cigarrillo hay muchas historias y la mayoría de ellas están vinculadas al delito”.

Y concluyó: “Es un entramado complejo, oscuro, peligroso y que debilita nuestras instituciones”, al tiempo que planteó la necesidad de una discusión más amplia: “También hay una discusión alrededor del tipo de penas que conllevan delitos como el contrabando y si el Estado debe comenzar a mirar sus fronteras de otra manera”.