Benjamín Vicuña comenzó el año con su novia Anita Espasandín y sus hijos Magnolia y Amancio: fotos exclusivas

La convivencia de Benjamín Vicuña con Anita Espasandín y sus hijos supera el año y medio, consolidando su relación en Punta del Este (RS Fotos)

Un inicio de año marcado por el descanso, la compañía familiar y el clima veraniego definió las primeras jornadas de enero para Benjamín Vicuña. El actor optó por pasar unos días en Punta del Este junto a Anita Espasandín y sus hijos, en una escapada que lo alejó momentáneamente de la agenda laboral y los compromisos mediáticos. Las fotografías que logró capturar el fotógrafo de Teleshow mostraron a la pareja disfrutando de la playa y el mar, permitiendo ver la faceta más relajada de Vicuña en el reconocido balneario uruguayo.

Las vacaciones de Benjamín Vicuña en Punta del Este marcaron un contraste con la conflictiva dinámica familiar e internacional del año anterior

Según las imágenes, el actor disfrutó plenamente de la convivencia familiar y de los paseos con su pareja, con quien mantiene una relación de más de un año y medio. Las instantáneas exhibieron a Vicuña divirtiéndose especialmente junto a su hijo menor, Amancio, en la playa. Las fotos que más ternura despertaron fueron las de Anita cargando a Magnolia en brazos, en una actitud de amor e integración familiar.

Las imágenes de Benjamín Vicuña en la playa retratan su faceta más relajada durante las vacaciones familiares en el balneario uruguayo

Fuentes del entorno relataron que Vicuña logró compartir el inicio de año con sus hijos menores tras un 2025 cargado de tensiones con su exmujer por los viajes frecuentes a Estambul y la intención de Suárez de llevarse a los pequeños a vivir con ella fuera del país. Por otra parte, Pampita, otra de las exparejas del actor, también aprovechó el verano para instalarse en las playas uruguayas. En esta ocasión, la acompañó su pareja, el empresario y polista Martín Pepa.

Días de playa, armonía inesperada y el reencuentro paternal: las vacaciones de Vicuña lejos de compromisos laborales en Uruguay

Las fotografías captadas durante la estadía de Vicuña en Punta del Este reflejaron días de armonía familiar, playa y descanso, en contraste con el año anterior dominado por las disputas familiares y los traslados internacionales ligados a la dinámica de las exparejas y el cuidado de los hijos.

El nuevo desafío profesional para Benjamín Vicuña

Este lunes, Benjamín Vicuña debuta como conductor en la pantalla de canal Trece con el programa The Balls. Las grabaciones comenzaron en noviembre de 2025 y el estreno es hoy a partir de las 18 y 30.

La llegada de Vicuña marca el reemplazo de Guido Kaczka al frente del ciclo y despierta expectativas en la emisora y en la audiencia del segmento nocturno. El actor chileno, reconocido por su trayectoria en el teatro y la televisión, suma así un rol central en la programación de verano. La producción de The Balls apuesta por mantener la esencia del programa, que incluye juegos, desafíos y humor, ahora bajo una impronta renovada con Vicuña.

El actor chileno adaptó su agenda para poder cumplir con las demandas del proyecto. Solicitó días libres con el fin de atender viajes familiares y otros compromisos, en especial relacionados con sus hijos Magnolia y Amancio.

Vicuña explicó que dicho equilibrio laboral y familiar fue fundamental al momento de organizar las grabaciones. Tradicionalmente, su familia se reúne durante el verano en Punta del Este, situación que requirió una coordinación precisa de fechas y organización interna con la producción.

Benjamin Vicuña, Ania Espasandín, Magnolia, Punta del Este (RS Fotos)

En el programa de Moria Casán, Vicuña desde un móvil en Punta del Este, compartió detalles sobre Magnolia, su hija de siete años, quien en febrero cumplirá ocho. Relató que la niña disfruta de la playa durante las vacaciones, cultiva intereses artísticos como el baile y la actuación, y encontró un entusiasmo especial por actividades comerciales, como la venta de pulseras hechas por ella misma

Benjamín Vicuña, conductor del nuevo programa de Canal Trece, The Balls

La creatividad y la curiosidad de Magnolia no pasaron inadvertidas para Moria Casán, quien destacó en vivo el espíritu emprendedor de la niña. La conductora celebró que combine su gusto por el arte con pequeñas iniciativas comerciales.

Estas declaraciones de Vicuña generaron reacciones positivas en el entorno televisivo y anticipan un atractivo adicional para la temporada veraniega en la franja nocturna.

Magnolia con su emprendimiento en Punta del Este

Para Vicuña, Magnolia reúne pasión artística y entusiasmo por emprender. El actor ve en su hija una personalidad que, con el tiempo, sabrá nutrirse del arte y de su iniciativa personal para desarrollarse plenamente.

Benjamín Vicuña optó esta temporada por el ritmo familiar en Punta del Este, priorizando las actividades cotidianas junto a sus hijos y su pareja. Aunque su presencia generó expectativas, el actor consolidó su perfil bajo en el balneario y mostró nuevos ángulos de su vida privada a través de las redes sociales, poniendo especial foco en los pequeños proyectos que emergieron en ese entorno.

El tierno “emprendimiento” de la hija de Benjamín Vicuña en medio de sus vacaciones en Punta del Este

El propio actor reveló en su cuenta de Instagram una foto de la niña con sus amigas bajo el título “Garage sale”, exponiendo collares, pulseras, stickers y caracoles distribuidos en la entrada de la casa. La imagen, que evidenció creatividad y autonomía, se viralizó rápidamente y destacó por la recepción positiva de su entorno digital. Diversos usuarios expresaron su entusiasmo ante la escena difundida, reiterando el valor del incentivo en la infancia. “Qué tierno cómo se divierte”; “Me muero con los stickers”; “Está bueno que empiece con esas actividades a esa edad”, comentaron varios de ellos en referencia al emprendimiento de Magnolia, cuya propuesta combinó juego, aprendizaje y adaptación al ocio propio del verano. La estadía de la familia en Punta del Este significó también la consolidación de la convivencia en un grupo que mezcló hijos, nuevas parejas y una rutina lejos de la exposición mediática tradicional.

Benjamin Vicuña, Ania Espasandín, Magnolia, Punta del Este (RS Fotos)

Las cámaras captaron a Vicuña y a Anita Espasandín, su pareja, en una serie de postales donde aparecieron junto a los niños y reflejaron armonía diaria. Una de las imágenes que mayor repercusión tuvo mostró a Espasandín junto a Magnolia en la playa, ambas con atuendos relajados y adaptados al entorno. La pareja de Vicuña lució un vestido largo calado en tonos crudos sobre una bikini azul pastel y gafas de sol de gran tamaño, mientras la niña eligió una bikini rosa combinada con un kimono largo verde, rosa y blanco. Caminaron descalzas sobre la arena, en una postal definida por el contacto con la naturaleza y la intimidad lejos de las miradas indiscretas.

Las declaraciones de Benjamín Vicuña sobre la crianza de Magnolia generan expectativa en el entorno televisivo para el verano 2026

La escena reflejó, según el reporte gráfico, “el clima de calma y disfrute sincero, muy lejos del bullicio y las miradas indiscretas que suelen acompañar la vida de los famosos en Punta del Este”. El registro de esas jornadas familiares incluyó una caminata en la orilla donde, con las olas de fondo, Magnolia, su padre y Espasandín compartieron un momento distendido. Las imágenes reiteraron la decisión de Vicuña de priorizar “la búsqueda de equilibrio y normalidad, aún en el contexto de la exposición permanente”.