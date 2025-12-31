Teleshow

La China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron con un look idéntico para fin de año: cuánto costó el detalle de lujo

La pareja apostó por prendas de edición limitada de una reconocida marca internacional para recibir juntos el 2026 en Turquía

La pareja mostró complicidad luciendo prendas exclusivas a poco tiempo de su llegada a Estambul (Instagram)

Luego de haber pasado la Navidad en Argentina rodeados de sus respectivos hijos y familiares, Mauro Icardi y la China Suárez pusieron rumbo a Turquía para retomar su rutina internacional y prepararse para la llegada del 2026. La pareja, que viene afianzando su vínculo día a día decidió mostrar los detalles de su regreso a Estambul y el particular look con el que se preparan para recibir el nuevo año.

Las redes sociales fueron nuevamente el escenario elegido para compartir la intimidad de la actriz y el futbolista en esta nueva etapa. A través de la cuenta oficial de la China, se pudo ver un collage de ambos luciendo sweaters a juego de la exclusiva marca Polo Ralph Lauren, un guiño de complicidad y estilo que no pasó inadvertido entre sus seguidores. Icardi optó por un sweater negro con dos ositos bordados, una pieza que, según el sitio web oficial, “está inspirada en una fotografía icónica de Ralph Lauren y su mujer, Ricky Anne Lauren, asistiendo a una entrega de premios a finales de la década de 1970”. La prenda, de edición limitada, tiene un valor de 695 euros.

Por su parte, la actriz eligió un sweater color crema que forma parte de la colección del Año Nuevo Lunar 2026. El diseño presenta al clásico Polo Bear vestido con un look festivo de Ralph Lauren, en plena celebración del año del caballo, y se cotiza a 595 euros. Así, la pareja no solo volvió a mostrarse unida para disfrutar de las festividades, sino que también dejaron en claro la fuerza de su relación y su afinidad, incluso en los pequeños detalles de vestuario.

La pareja eligió vestir sweaters a juego de una exclusiva marca de indumentaria

El gesto de lucir prendas a juego, sumado a la publicación conjunta, fue leído por muchos como una declaración de intenciones para el año que comienza: seguir eligiéndose, disfrutar de los momentos compartidos, incluso en la intimidad. La complicidad se reflejó no solo en la elección de los sweaters, sino también en los gestos y sonrisas que compartieron en las fotos, en pleno invierno europeo.

En las horas previas, la pareja había compartido la intimidad de su regreso a Estambul. En una de las historias que Icardi subió durante el viaje, se vio a Suárez sonriente y relajada en el avión, con un conjunto deportivo cómodo y funcional, sosteniendo una botella de agua. Sobre el asiento, en primer plano, aparecían dos bolsos de lujo que acompañaron a la pareja durante el traslado internacional.

Ambos optaron por accesorios exclusivos de Louis Vuitton para el viaje: el Keepall Bandoulière 25, en monograma verde militar personalizado con iniciales y valuado en 2.810 dólares, y la Hanging Toiletry Bag, también en lona recubierta y detalles dorados, cuyo valor asciende a 1.760 dólares. Estas piezas, confeccionadas completamente en cuero vacuno, aportaron funcionalidad y sofisticación al traslado, reafirmando el perfil cosmopolita de la pareja y su atención al detalle en cada movimiento internacional.

Luego de pasar una semana en Argentina, Mauro Icardi y la China Suárez fueron recibidos con nieve en su hogar (Instagram)

Ya instalados en Estambul, la pareja arribó a la propiedad que convirtieron en su hogar. Como si el destino quisiera darles una bienvenida especial, la nieve comenzó a caer sobre la ciudad, cubriendo techos y calles y sumando un toque cinematográfico al reencuentro con la rutina europea. El contraste entre el calor y la energía de las fiestas en Argentina y el invierno turco marcó simbólicamente el paso de una etapa a otra, subrayando la transición de las celebraciones familiares al mundo internacional y sofisticado que comparten en Estambul.

La llegada de la China y Mauro a Turquía no solo cerró el capítulo de las celebraciones de fin de año, sino que también inauguró una nueva secuencia en su vida en común, con el lujo, la atención a los detalles y la magia de la nieve como telón de fondo.

Así, mientras el 2026 asoma en el horizonte, ambos muestran que el amor y la sintonía siguen intactos, y que el glamour, la calidez familiar y los pequeños gestos compartidos son el mejor abrigo para afrontar un nuevo año juntos.

