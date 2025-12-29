Teleshow

Marley celebró el primer año de Milenka con emotivas imágenes de su hija: “Gracias por elegirme como tu papá”

El conductor compartió un tierno video con imágenes de su niña desde su nacimiento. Sus palabras en una fecha importante y la visita de amigas celebrities

El conductor compartió un tierno video con imágenes de su niña desde su nacimiento (Video: Instagram)

Marley celebró el primer año de su hija Milenka, nacida el 28 de diciembre de 2024 mediante gestación subrogada, con un mensaje emotivo en sus redes sociales y un festejo en compañía de famosos del ambiente artístico. Esta fecha representó un momento especial tanto para la familia como para el entorno cercano del presentador.

En una publicación dirigida a sus más de ocho millones de seguidores, Marley agradeció profundamente la llegada de su hija a su vida: “Mi agradecimiento infinito Milenka por haberme elegido como tu papá, y por haber cambiado la vida de todos y hacer nuestros días mucho mejores”. El mensaje resaltó el impacto positivo que la niña ha tenido en su familia y amistades.

El conductor dedicó además palabras de gratitud a Kasandra, la madre subrogante o gestante de Milenka, revelando que recientemente conversó con ella sobre la transformación que supuso el nacimiento de la niña: “Gracias eternas a Kasandra, que recién hablaba con ella y me decía cómo esta bebé cambió para mejor su vida y la de su familia también”.

“Mi agradecimiento infinito Milenka por haberme elegido como tu papá, y por haber cambiado la vida de todos y hacer nuestros días mucho mejores”, expresó el conductor en una publicación (Instagram)
El dulce abrazo de Mirko
El dulce abrazo de Mirko con Milenka

Junto al mensaje, Marley compartió un video con imágenes entrañables de la pequeña, reuniendo fotos desde sus primeros días, momentos familiares y secuencias de su llegada al mundo, incluidas tomas de la madrugada de su nacimiento.

El festejo del cumpleaños contó con la presencia de amigos cercanos del espectáculo. Entre los invitados se destacaron Georgina Barbarossa, Lizy Tagliani y Vicky Xipolitakis. Fue precisamente “La Griega”, quien compartió en sus redes sociales imágenes del evento junto a un mensaje afectuoso dedicado a la homenajeada: “Cumple Milenka. Te amamos”.

La jornada quedó marcada por la emoción y el afecto compartido, reflejando el significado que la niña y su círculo familiar tienen para el conductor y para quienes los rodean.

Marley compartió tiernas postales de Milenka por el primer cumpleaños de su hija
Marley captó la complicidad de Mirko con Milenka mientras lo ayudaba dándole la mamader

La llegada de Milenka a la familia de Marley marcó un nuevo capítulo repleto de momentos inéditos, siendo el armado del primer arbolito de Navidad de la pequeña uno de los más destacados. A principios de este mes, en medio de un ambiente cargado de expectativas y alegría, la bebé experimentó por primera vez la tradición navideña junto a su hermano mayor, Mirko, y bajo la atenta mirada de su padre.

La escena familiar, compartida por el conductor en la red social de su hijo, mostró a Milenka explorando con asombro cada elemento decorativo: desde los trineos rojos hasta una calesita que captó su curiosidad. Su hermano, ya experimentado en estas festividades, asumió el rol de guía, seleccionando las guirnaldas y colgantes más vistosos, como caramelos y copos de nieve, para embellecer el árbol. El momento cobró mayor significado cuando Marley decidió narrar la jornada desde la perspectiva de la niña, quien según sus palabras, expresó: “¡Llega mi primera Navidad y es todo nuevo para mí!”.

Georgina Barbarossa, Lizy Tagliani, Vicky Xipolitakis y más fueron parte del festejo de cumpleaños de Milenka
El posteo que Vicky Xipolitakis le dedicó a Milenka

El proceso fue acompañado por la tradicional música de la temporada, mientras la familia, incluyendo a Bailey, la mascota inseparable, colaboraba en la colocación de cada adorno. Al culminar la tarea, los regalos cuidadosamente distribuidos bajo el árbol dieron cuenta de la anticipación a los próximos festejos.

En ese contexto, Marley compartió su gratitud y emoción, destacando: “Se acerca otra Navidad y acá estamos con Mirko y Milenka. Va a ser la primera Navidad de ella y va a estar buenísimo”, una declaración que refleja la mirada renovada con la que vive cada fecha importante junto a sus hijos.

La repercusión en las redes no se hizo esperar. Los seguidores celebraron el momento a través de mensajes como “Qué divinos son esos hermanitos”, “Se nota que Milenka está súper fascinada” y “El primer arbolito nunca se olvida”, expresando el cariño y la admiración que despierta la familia en cada publicación.

