María Belén Ludueña disfruta y agradece su embarazo en Mar del Plata: “Fuimos con Jorge a la gruta de Lourdes”

María Belén Ludueña en la Gruta de Lourdes, un momento emotivo y significativo de este presente (Instagram)

El verano en Mar del Plata no es igual para todos. Para María Belén Ludueña, esta temporada llegó cargada de un sentido nuevo. “Pasé Navidad junto a mi familia en Mar del Plata. Ustedes saben, yo soy marplatense, así que lo pasamos en la casa de mi hermana menor, Josefina, con Jorge y toda mi familia. Disfruté también de la playa, de las altas temperaturas, del mar”, destacó la conductora en una charla exclusiva con Teleshow. Así, entre risas, abrazos y el inconfundible murmullo del mar, la periodista transita uno de los momentos más hermosos de su vida.

Las imágenes que compartió desde Playa Grande, en el balneario Portofino, condensan la felicidad de una espera largamente anhelada. Allí, rodeada de sus hermanas, su sobrino y sus padres, sonríe bajo el sol, con esa paz que solo otorgan los sueños cumplidos. En una de las fotografías, la conductora aparece de pie, luciendo una bikini bordó, con una mano sobre su vientre y la otra apoyada en la cadera. El fondo muestra reposeras blancas, carpas azules alineadas, y el mar extendiéndose hasta el horizonte, mientras la luz de la tarde realza la expresión de alegría serena en su rostro.

Belén Ludueña junto con su hermana Josefina en Mar del Plata

“Fuimos con Jorge a agradecer a la gruta de Lourdes porque habíamos ido a pedirle en su momento varias veces para que nos diera la posibilidad de tener un hijo y eso se concretó. Así que somos muy agradecidos y cada vez que vamos a Mar del Plata pasamos por ahí también deseándoles un gran año 2026 para todos”, relató. En la imagen que acompaña este recuerdo, se la ve junto a la gruta, observando en silencio la imagen de la Virgen rodeada de placas de agradecimiento. El gesto es íntimo, cargado de fe y gratitud. ¿Cuántos caminos llevan a la maternidad y cuántas veces se pide, en silencio, por ese milagro?

La llegada de su primer hijo junto a Jorge Macri es el centro de este verano. “Ahora estoy terminando Tarde o temprano en Canal Trece. Termino la primera semana de enero y a partir de ese momento ya me empiezo a dedicar de lleno y a poner toda mi energía en este embarazo que ya lleva cinco meses”, destacó la periodista. El ciclo televisivo que llega a su fin cede espacio a la noticia más esperada. “Esperamos el bebé para fines de abril, así que quiero estar con todas las energías, concentrada en lo más importante de mi vida, que es ser mamá. Me llega esta maternidad a mis casi 40 años, así que preparando todo para la llegada de este gran bebé y concentrada en eso. Seguramente me tomaré un tiempo para dar mis primeros pasos como mamá y cuando me sienta lista volveré a la TV”, anticipó, con la mirada puesta en el futuro.

La jornada de playa también incluyó la presencia de sus sobrinos

El anuncio de su embarazo fue un acontecimiento en sí mismo. El 10 de noviembre, ante las cámaras y el aplauso del estudio, María Belén compartió: “Es la primera vez que voy a hablar. Quiero contarles a todos que voy a ser mamá de un varón”, y la emoción la venció. “Ya transito más de 14 semanas de embarazo y el nacimiento está previsto para fines de abril, justo cuando cumplo 40 años. Aparentemente va a ser de Tauro, como la mamá”, bromeó, al dejar entrever la mezcla de nervios y felicidad que la atraviesa.

Durante el anuncio, la conductora hizo un repaso emotivo de su recorrido. “Fue un camino duro, pero se puede, sobre todo cuando estás en manos de grandes profesionales y cuando apelás a la fe”, dijo, al mirar a cámara. Su médico le pidió que transmita “un mensaje de esperanza” para quienes transitan procesos de fertilidad. “Hay muchas que se sienten identificadas y quiero decirles que se puede. Yo recé mucho, tuve fe, y hoy estoy viviendo el resultado de eso”, agregó, con la voz quebrada por la emoción.

Belén Ludueña descansará de la TV y dedicará su tiempo a la futura maternidad

Este será el primer hijo en común para la pareja, que se casó en 2022 tras tres años de relación. Para Jorge Macri, será su cuarto hijo, ya que es padre de Martina, Antonio y Giorgio junto a Florencia De Nardi. “Jorge está refeliz, me acompaña en todo y lo está disfrutando conmigo”, confesó. La maternidad se vive como una celebración extendida, en familia y en comunidad.

El ciclo de María Belén Ludueña en la televisión se detiene, pero solo para dar lugar a uno mucho más profundo. La espera, la fe y el amor se funden en este presente que transcurre entre la arena de Playa Grande, la gruta de Lourdes y el bullicio de una familia que celebra. Y en cada imagen, en cada palabra, se adivina la promesa de un futuro que ya comenzó a gestarse.