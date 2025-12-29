La insólita comida que J Rei le preparó a María Becerra a -8º C en Finlandia: “Nunca había comido algo así”

A -8°C en Finlandia, J Rei se grabó mostrando cómo preparaba un ramen para su pareja (Instagram)

El cierre del año encontró a María Becerra y J Rei en uno de los destinos más soñados del mundo: Finlandia, tierra de paisajes nevados y auroras boreales. La pareja decidió viajar para recibir el 2026 de una manera diferente, lejos del calor del verano de Argentina, y se sumergió en una serie de experiencias únicas que documentaron en sus redes sociales. Entre postales de bosques cubiertos de nieve y cielos iluminados por el fenómeno natural, el rapero propuso un desafío poco común: cocinar ramen al aire libre a ocho grados bajo cero.

Entusiasmado por la idea, J Rei decidió registrar cada paso de la aventura y compartirlo con sus seguidores. Totalmente abrigado, con un equipo de dos piezas en tonos azules y negros, capucha peluda y polera cubriendo gran parte de su rostro, se dispuso a preparar la comida en pleno bosque finlandés. “La misión de hoy va a ser cocinar en el medio de la nieve. Yo tengo la mochila con algunas cosas que me traje de Argentina, que básicamente es un Jetboil, que es una cocina con un anafe y una comida de supervivencia que me compré, que supuestamente le agregás agua y ya está lista para comer. Obviamente que a mí me gusta cocinar mucho más elaborado, pero es lo que pude conseguir para cocinar algo ahora y vivir la experiencia, un poco de hacerlo en el medio de la nieve”, relató mientras mostraba la escena.

El plan era sencillo pero desafiante, en especial a la hora de intentar preparar dos platos, unos fideos a la boloñesa para él y el ramen para María, el plato favorito de la cantante. “Lo primero que voy a hacer va a ser calentar el agua, así que ahora me voy a sacar un poco los guantes”, explicó. Mostró cómo armó el anafe, ajustó la garrafa de gas y encendió la hornalla. “Esta comida es muy usual en la montaña, en el trekking, para gente que hace supervivencia, o que le gusta acampar. Nunca en mi vida había comido algo así, pero creo que todo ameritaba que esta vez probemos esta comida, cocinarla en este contexto y, bueno, disfrutarla también en este contexto”, confió, mientras la nieve cubría su mochila y los utensilios.

La artista degustando del ramen que su pareja le preparó en medio de la intemperie

Tras unos minutos de espera, el agua hirvió y J Rei la vertió sobre las pastas y el ramen. Aprovechó para mostrar sus cubiertos multiuso y explicó que siempre los lleva en la mochila: “Trae tenedor, cuchara, abrelatas, sacacorchos, cuchillo. Bueno, acá estamos preparando las pastas. Se supone que ya están. Y bueno, por primera vez vamos a probar una comida hecha en el medio de la nieve con lo que tenemos. Olvídate, ¿qué querés que te diga? Pasta de verdad, No le tenía mucha fe, la verdad, pero muy bueno. Realmente muy bueno”.

El momento más esperado llegó cuando María, abrigada con una campera celeste y un gorro con visera cubierto de nieve, degustó el ramen recién hecho a la intemperie. “Vamos a probar la comida”, comentó la intérprete de “Imán”, y no dudó en dar el visto bueno: “Buenísimo”, aseguró, mientras la escena quedaba registrada en video.

En medio de sus días en Finlandia, la pareja aprovechó para cumplir metas y experiencias (Instagram)

La publicación rápidamente cosechó reacciones y comentarios de los seguidores de ambos. “Qué hermosa experiencia”; “Pobre Mari temblando jaja”; “Me encantó la idea”; “Qué lindo que María te acompañe así. No cualquiera va al medio de la nieve a cocinar”; “Son unos cracks”, fueron algunos de los mensajes más destacados, celebrando la complicidad y la capacidad de la pareja para vivir aventuras fuera de lo común.

En medio de los paisajes blancos, María y J Rei sumaron así un recuerdo inolvidable y mostraron, una vez más, cómo disfrutan cada momento juntos, incluso cuando el termómetro marca temperaturas extremas.