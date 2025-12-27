Teleshow

Wanda Nara habló de un posible encuentro con Susana Giménez en Punta del Este: “Somos amigas”

La conductora aseguró que tiene intención de juntarse con la diva de los teléfonos mientras se encuentra en Uruguay

Wanda Nara confesó que planea reunirse con Susana Giménez (Video: Instagram)

Wanda Nara realizó una escala relámpago en Buenos Aires para reencontrarse con sus hijas, tras una semana en la que las niñas estuvieron al cuidado de Mauro Icardi. La empresaria y conductora, que había pasado la Navidad en Uruguay con el resto de su familia, volvió al país y, como es habitual, fue recibida por la prensa local apenas aterrizó. Su breve visita no solo estuvo marcada por el reencuentro familiar, sino también por nuevos planes sociales: la mediática anticipó su intención de encontrarse con Susana Giménez en los próximos días.

Durante el breve intercambio con los periodistas en el aeropuerto, Wanda respondió con simpatía a las preguntas sobre su rutina y su estado de ánimo. Consultada sobre la posibilidad de invitar a Susana Giménez a su casa, fue clara: “Seguramente que sí. Vamos a ver. Sí, sí, seguro. Capaz voy yo a visitarla”. Sin confirmar el lugar o la fecha exacta, dejó abierta la chance de un encuentro en cualquiera de las residencias, y agregó: “Somos amigas. Ojalá me la cruce alguna vez, y si no, seguro la voy a visitar”.

En la conversación, Wanda también comentó que había dejado a los chicos para poder cumplir con algunos compromisos. Los cronistas destacaron su buena energía y el “colorcito” adquirido durante su estadía en la costa uruguaya, además de remarcar el buen presente que transita junto a su pareja. La empresaria, lejos de dar detalles sobre su vida privada, se mostró sonriente y predispuesta, reforzando la imagen de cercanía que cultiva con el público y los medios.

El fugaz regreso de Wanda a la Argentina y la expectativa por su anunciado encuentro con Susana Giménez volvieron a ponerla en el centro de la escena mediática. Cada movimiento y declaración de la empresaria genera repercusiones inmediatas, confirmando su lugar como figura indiscutida del espectáculo y el interés que despiertan sus gestos tanto en el ámbito local como internacional.

"Ahora sí, felices vacaciones para
"Ahora sí, felices vacaciones para mí", escribió Nara anunciando el reencuentro con las pequeñas

Durante la mañana del sábado, la conductora tuvo la oportunidad de reencontrarse con las pequeñas. El itinerario familiar quedó registrado en una serie de imágenes que resumen la dinámica de estos días. En la primera, se ve a Martín Migueles sentado junto a la ventanilla del jet privado, sonriente y relajado, despidiéndose de Uruguay. Con remera blanca, tatuajes a la vista y el teléfono siempre a mano, la postal marca el cierre de un capítulo y la transición hacia el reencuentro con las pequeñas.

Otra de las fotos muestra el interior del avión: Wanda, de espaldas y con los pies descansando sobre el asiento, viaja en un ambiente de lujo y comodidad. A su lado, destaca el exclusivo bolso Hermès Birkin, símbolo de su estilo y de la sofisticación que la caracteriza incluso en los trayectos más cotidianos.

Los detalles no quedaron afuera del registro. En una imagen, varias cajas de comida rápida y bebidas están listas sobre la mesa del avión, con el ala de la aeronave y el cielo despejado de fondo. “Ahora sí, felices vacaciones para mí”, escribió Wanda, reflejando el entusiasmo y el alivio del reencuentro con sus hijas y el inicio de una nueva etapa de descanso en familia.

Wanda sorprendió a sus dos
Wanda sorprendió a sus dos hijas con comida de y juegos (Instagram)

En otra postal, la mesa del avión vuelve a ser protagonista, esta vez con bolsas de comida y cajas listas para el regreso a Punta del Este, acompañadas por la frase “Rumbo a Punta del Este”. El registro marca el cierre de la escala en Buenos Aires y anticipa las próximas horas de relax y celebración en el destino elegido para recibir el Año Nuevo.

La llegada a Punta del Este también quedó documentada. En la última imagen, Martín camina por la pista del aeropuerto bajo un cielo parcialmente nublado, llevando en una mano una botella de agua y en la otra el bolso Hermès de Wanda, que fue regalo de Navidad. Viste remera blanca, pantalón corto claro y zapatillas blancas, mientras al fondo se distinguen jets privados y helicópteros. La escena transmite el clima relajado y exclusivo del inicio de las vacaciones para la familia.

