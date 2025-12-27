La China Suárez usa un dije con una piedra a la que atribuyen propiedades protectoras mientras está en la Argentina

La China Suárez lució un dije con la piedra turmalina negra, a la que atribuyen propiedades protectoras

Luego de las recientes celebraciones navideñas en Argentina, Eugenia “La China” Suárez captó la atención al aparecer con un dije con una turmalina negra. La actriz y cantante mostró este accesorio en una foto publicada en sus historias de Instagram, donde se la ve dentro de su automóvil bajo la luz diurna, con una mirada directa y desafiante hacia la cámara. La publicación fue realizadapoco después de que Wanda Nara reposteara un video donde se burlan de ella y Mauro Icardi. En la imagen, la actriz luce una camiseta negra sin mangas, el cabello castaño iluminado y, como punto central, la piedra negra en el dije del collar. Este detalle se convirtió en un elemento distintivo de su apariencia y fue motivo de viralización.

La publicación se realizó en el día posterior a la Navidad de 2025. La elección de la turmalina negra sumó un significado simbólico. En ámbitos de gemoterapia y bienestar, a esta piedra se le atribuyen propiedades protectoras: actuar como barrera ante energías negativas, defender contra la envidia y las malas influencias, así como neutralizar ondas electromagnéticas del entorno. En el plano espiritual, algunos adeptos creen que ayuda a purificar el aura, fomenta el equilibrio emocional, reduce el estrés y los miedos, y refuerza la autoconfianza y la claridad mental. Además, la piedra suele asociarse con el chakra raíz, proporcionando una sensación de arraigo.

Detalle del dije de turmalina negra de la China Suárez

La actriz arribó a Buenos Aires junto a Mauro Icardi para pasar un corto período de tiempo antes de que el delantero deba reintegrarse a loe entrenamientos del Galatasaray. La justicia le permitió a Icardi, poder estar con las dos hijas que tuvo con Wanda Nara desde el 22 hasta el 27 de diciembre. La Nochebuena la pasaron en familia en la llamada “Casa de los Sueños” ubicada en Nordelta.

Según las imágenes difundidas por Suárez, el entorno doméstico estuvo preparado con todo esmero para la ocasión. La decoración incluyó un árbol de Navidad adornado con esferas rojas, moños y guirnaldas luminosas, elementos recurrentes en todo el registro visual. Las escenas incluyeron abrazos con sus tres hijos: Rufina (que tuvo con Nicolás Cabré), Amancio y Magnolia (ambos con Benjamín Vicuña), fotos en compañía de Icardi, la interacción cercana entre hermanos y gestos espontáneos durante la cena. Las hijas del futbolista con Wanda Nara también participaron en la celebración, y aunque la actriz optó por resguardar su privacidad y no mostrarlas en redes, Icardi luego publicó una imagen con ellas.

El registro familiar también exhibió otros momentos destacados de la jornada: la mesa navideña, juegos en el jardín, regalos y detalles personalizados en la decoración. Tanto en el interior del hogar como al aire libre, con actividades como el uso de juegos inflables y detalles de humor, la artista y sus seres queridos aparecieron en actitudes relajadas, transmitiendo una imagen de conexión y bienestar familiar.

El look de la China Suárez para la Nochebuena

La China Suárez usó dos looks. Para la Nochebuena, eligió un vestido corto de la firma Zimmerman, reconocido por su impronta romántica y sofisticada. La prenda, confeccionada en tela liviana y con estampado floral en tonos pastel, destacó por su falda voluminosa y los tirantes finos que realzaron la delicadeza del diseño. El escote recto y la cintura ajustada tipo corset sumaron estructura, mientras los volados aportaron textura y feminidad. El borde desflecado y el corte moderno equilibraron el romanticismo con un guiño actual. La prenda tiene un valor de $2,850 dólares.

El día de Navidad, la actriz apostó por un giro estilístico y eligió un conjunto de dos piezas en tono crudo, formado por una falda larga con volados y un top de manga larga con detalles de volantes y un corte en la espalda. El tejido liviano y la silueta amplia transmitieron comodidad y libertad, reflejando un espíritu bohemio y relajado, ideal para un almuerzo o una tarde al aire libre. Las imágenes la muestran descalza, caminando y girando sobre un muelle de madera junto a un lago, con el cabello suelto moviéndose con el viento, rodeada de vegetación, palmeras y un cielo nublado que acentúa la calma de la escena.

El álbum publicado por Suárez reflejó una celebración navideña donde la cercanía afectiva, los rituales y la espontaneidad de los más pequeños crearon una atmósfera entrañable y alegre, con los detalles personales y los vínculos familiares como protagonistas.