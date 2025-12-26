Teleshow

La llamativa receta navideña de Sofía “La Reini” Gonet que causó impacto en las redes: “No me lo puedo perder”

La influencer probó la tendencia que sacude TikTok y sorprendió a sus fans mezclando dos clásicos de las fiestas, aunque admitió que sigue prefiriéndolos en versiones tradicionales

Sofía 'La Reini' Gonet sorprendió con una receta navideña viral al mezclar medialunas de manteca y vitel toné en TikTok (Video: TikTok)

En plena época de fiestas, cuando las redes sociales se llenan de recetas clásicas, mesas abundantes y tradiciones familiares, Sofía Gonet, más conocida como La Reini, decidió correrse del manual y sumarse a una de las tendencias gastronómicas más comentadas del momento. Fiel a su estilo espontáneo y curioso, la influencer probó una combinación que, a simple vista, parece destinada a generar debate: medialunas rellenas con vitel toné.

El experimento no surgió de la nada. Según explicó en un video que compartió en TikTok, la idea venía circulando desde hacía al menos dos semanas en la plataforma, donde varios creadores de contenido ya se habían animado al desafío. “Viendo esta combinación en TikTok, un montón de creadores la probaron, así que no me lo puedo perder”, dijo la participante de MasterChef Celebrity (Telefe), antes de ponerse manos a la obra.

Con su habitual tono relajado, Sofía mostró paso a paso cómo armaba el peculiar “sandwichito” navideño. Eligió medialunas de manteca, aclarando que eran sus favoritas, y las abrió al medio. Del otro lado, el clásico vitel toné: carne bañada en salsa cremosa, alcaparras y “con todo”, como ella misma remarcó, sin escatimar en sabor.

Sofía Gonet valoró de forma
Sofía Gonet valoró de forma positiva la mezcla, aunque admitió que prefiere disfrutar ambos platillos típicos por separado en Navidad

La escena, grabada en formato casual y sin grandes producciones, capturó rápidamente la atención de sus seguidores. No solo por la rareza de la mezcla, sino porque tocaba dos fibras muy sensibles de la mesa argentina: la medialuna, ícono absoluto del desayuno y la merienda, y el vitel toné, protagonista indiscutido de la Navidad.

Al probar el primer bocado, La Reini no ocultó su sorpresa. “Está muy bueno”, afirmó, mientras analizaba la combinación de sabores. Lejos de un rechazo inmediato, destacó que se trataba de “dos combinaciones que ya por separado me encantan”, y que juntas funcionaban mejor de lo que había imaginado. Incluso fue un paso más allá: “Voy a llevar un par a la mesa navideña”, lanzó, dando a entender que la receta podría tener su lugar entre los platos festivos.

Sin embargo, fiel a su honestidad, Sofía también marcó un límite claro. Tras seguir degustando, llegó a una conclusión que se volvió la frase más citada del video: “La sigo prefiriendo por separado”. Para ella, la experiencia fue positiva, sabrosa y divertida, pero no lo suficiente como para destronar a las versiones clásicas de cada comida por su cuenta. “Esta mezcla está muy rica, me parece que para Navidad está buena incluso. Pero yo seguiría eligiendo comer las medialunas por un lado y el vitel toné por otro”, explicó con humor.

El regreso de Sofía Gonet
El regreso de Sofía Gonet a Instagram tras un escándalo mediático coincidió con la publicación del polémico video de la receta navideña

La propuesta de la joven generó todo tipo de comentarios en TikTok: “La Reini: ‘Voy a desaparecer de las redes’. La Reini media hora después: Entrándole a la medialuna con vitel toné”, “Torta negra rellena con jamón y queso. Probalo. Lo más” y “Un video no te puede dar dolor de panza”.

El contexto en el que Sofía publicó el video también llamó la atención. Días antes, la influencer había anunciado su decisión de tomarse un descanso de las redes sociales, en medio de un fuerte escándalo mediático que la tuvo como protagonista tras la difusión de chats privados con Homero Pettinato. Sin embargo, ese “retiro” duró menos de un día. Apenas 24 horas después, volvió a Instagram con un mensaje breve y directo: “Ya sané. Feliz Navidad a todos”.

Lejos de replegarse, La Reini retomó su actividad habitual con el mismo tono provocador que la caracteriza. Además del video culinario, también compartió contenido más osado, como una sesión de fotos subida de tono junto a un joven disfrazado de Papá Noel, acompañada por una frase que no pasó desapercibida: “¿A dónde me iba a ir?”. Un guiño irónico que reforzó su decisión de seguir adelante, pese a las controversias.

María Becerra explotó contra los

La romántica postal de Wanda

La felicidad de Lizy Tagliani

El original y divertido disfraz

Mica Tinelli reveló cuál es
El gesto navideño de una

María Becerra explotó contra los

Jim Jarmusch confiesa una curiosa

