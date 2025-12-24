Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

Una postal navideña soñada de Luck Ra y La Joaqui con las hijas de la cantante, Shaina y Eva. En sus brazos, tres de los perros de la familia (Instagram)

La Joaqui y Luck Ra entraron de lleno en el espíritu navideño. Los cantantes compartieron unas fotos en familia junto a Shaina y Eva, las hijas de la cantante, en un entorno lleno de alegría y complicidad. En las imágenes compartidas, lucieron pijamas de El Grinch: pantalones verdes decorados y remeras blancas con la imagen del personaje, en una escena festiva y coordinada que resaltó su unión.

La ambientación navideña giró en torno a un árbol decorado con esferas blancas y rosadas, bastones de caramelo, ángeles y detalles en tonos pastel. Las fotografías mostraron un ambiente relajado y familiar, donde los protagonistas posaron sonrientes junto al árbol, reflejando el deseo de compartir momentos especiales con los seres queridos y las mascotas.

Las pequeñas Shaina y Eva participaron activamente en la decoración del árbol y posaron sentadas en el suelo, disfrutando de helados y protagonizando escenas de espontaneidad y ternura. La presencia de las niñas acentuó el carácter íntimo y afectivo del encuentro, marcando el eje familiar de la celebración.

Vestidos con pijamas de El Grinch, la pareja compartió las dulces postales navideñas que se tomaron al costado del árbol

Los perros Diego Armando de Luck, Rodrigo Bueno y Bebé dragón completaron la postal navideña, integrándose a las tomas familiares y reflejando el concepto de una familia extendida que incluye a las mascotas como parte esencial del entorno afectivo.

Entre los mensajes que acompañaron las imágenes, la pareja compartió un saludo navideño en redes: “Navidad en familia y les deseamos unas felices fiestas con toda la gente que aman y compartan una linda noche”. Además, Luck Ra invitó a sus seguidores a interactuar con el posteo: “Vayan a comentar cosas lindas a estos fotones”. Por su parte, la artista urbana dedicó a su pareja un comentario especial: “El verdadero qué hombre”.

Por su parte, la actual concursante de MasterChef Celebrity (Telefe) manifestó sus sentimientos en una fecha muy especial. “Tener una Navidad así me hace sentir que el Cielo escuchó todo lo que algún día le pedí: la familia de mis sueños”, compartió, sensibilizada.

La artista urbana y el cuartetero se mostraron felices. “Navidad en familia y les deseamos unas felices fiestas con toda la gente que aman y compartan una linda noche", escribió

Las imágenes y palabras transmitieron una atmósfera íntima y festiva, remarcando el valor de la unión, el cariño y la alegría compartida en estas fechas. La celebración dejó entrever que momentos como este constituyen uno de los deseos más apreciados de quienes integran esta familia.

Durante una de las últimas emisiones de MasterChef Celebrity, la cantante se mostró conmovida al leer una carta escrita por su tío, figura central en su vida, en la que le expresaba palabras de aliento y afecto. Todo formó parte de un momento muy especial del programa inspirado, precisamente en la Navidad.

Shaina y Eva, las hijas de La Joaqui, a pura ternura al costado del árbol de Navidad

La cantante relató la importancia de su tío, a quien describió como un pilar y sostuvo: “Para mí, mi tío es como mi papá”, dado que su relación con su propio padre se fortaleció recién en la adultez. El rol de su tío también fue destacado como fuente de apoyo constante.

“Y como ya te dije, pase lo que pase para mí vos ya ganaste”, leyó la artista, a pura emoción mientras las lágrimas caían por su rostro. El texto que leyó La Joaqui comenzó con un mensaje de aliento: “Acá estoy, todas las noches alentando y sufriendo con mi cocinera favorita. Además, tenés un plus, que sabés que hay un ángel en el cielo que te está mirando”, cita que, al pronunciarla, evidenció la conmoción de la artista y la sensibilidad reinante en el ambiente de grabación.

“Tener una Navidad así me hace sentir que el Cielo escuchó todo lo que algún día le pedí; la familia de mis sueños”, escribió la cantante junto a las fotos con sus hijas, Luck Ra y sus mascotas

En su testimonio, la artista destacó la importancia de su padrino en el proceso de crecimiento personal: “Mi padrino siempre fue la persona que reconocí como el lugar al que pediría ayuda, y se hizo cargo de hasta lo que no le correspondía”, afirmó, para luego sintetizar el lazo con una frase contundente: “Entonces tenemos un vínculo muy especial”.