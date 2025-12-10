Dillom, sin filtro con Pergolini: de “ir a la tele es un espanto” a por qué Coldplay es “un plato de arroz sin aceite”

Dillom calificó su experiencia en televisión como "un espanto" durante una entrevista con Mario Pergolini en Eltrece (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

Dillom no necesita proponérselo para generar titulares: simplemente abre la boca y ocurre. Esta vez, su visita al programa Otro Día Perdido (Eltrece), conducido por Mario Pergolini, dejó una catarata de frases que rápidamente se viralizaron, desde su incomodidad con la televisión hasta una comparación inesperada y filosa sobre los shows de Coldplay.

La entrevista comenzó en un clima distendido, con humor y complicidad entre el artista y el conductor. Sin embargo, la primera bomba llegó temprano. Mientras conversaban sobre el vínculo que fueron construyendo a partir de distintas notas, el cantante de temas como “Buenos Tiempos” y “La Primera” confesó algo que sorprendió por su sinceridad brutal: “Le decía a mi psicóloga que me da un poco de cosa venir a la tele… me parece medio un espanto”.

Lo dijo sentado, justamente, en un programa de televisión, lo que provocó risas en el piso y que el conductor, rápido de reflejos, lo invitara a recostarse en un improvisado diván para seguir con la terapia ficticia. “¿Cómo te vas a portar esta vez?”, le preguntó Mario, entre risas. “Bien, siempre me porto bien”, respondió el rapero, a lo que el conductor retrucó: “No siempre… a veces hacés declaraciones que quedan repitiendo”.

A lo que el artista respondió con una autodefinición que ya podría estamparse en remeras: “Soy una máquina de sacar títulos… y no lo digo como una virtud”. Si algo caracteriza a Dillom es su capacidad para pasar de un tema a otro con la misma irreverencia. Lo mismo se pudo ver cuando el presentador le preguntó si había a asistido a un recital de Coldplay. El músico no dudó un segundo su respuesta: “Sí, fui”, contestó. “¿Te emocionaste?“, quiso saber Mario, ya que los shows de la banda suelen generar emociones profundas en sus asistentes, pero la réplica del intérprete fue contundente. ”No", respondió, entre gestos de haber dicho una obviedad. “Ok, bueno, perfecto. Estamos de acuerdo”, le respondió el fundador de Vorterix. Entre risas del equipo del ciclo, el comentario se volvió aún más punzante: “No, no. Fui porque me daba curiosidad ver el show y toda la puesta en escena, pero es un poco como ir a comerse un plato de arroz sin aceite”, expresó Dillom.

La comparación generó carcajadas en el estudio, especialmente de Pergolini, quien celebró la frase aun sabiendo que él mismo ha sido criticado en el pasado por opiniones similares sobre la banda liderada por Chris Martin. “Muy bien. Yo cuando digo eso se enojan conmigo”, arengó el periodista. El artista, consciente de la repercusión que podía tener su comentario, redobló la apuesta: “Enójense conmigo”.

Y por si quedaban dudas, aclaró que no habla desde el odio, sino desde la honestidad. De hecho, ante la pregunta de Laila Roth sobre si aceptaría colaborar con Chris Martin, dudó, luego dijo que sí, después que no, y finalmente se sinceró: “No puedo hacer cosas que no sienta, no me sale”.

Además de sus frases virales, Dillom dejó una reflexión sobre la transparencia con la que se maneja: “Hablo más rápido de lo que pienso… A veces peco de inocente. Siempre confío en la buena fe de la gente, que no existe”. Este comentario generó otro intercambio irónico con Pergolini, quien coincidió con esa falta de inocencia del medio y le advirtió que, si quisieran “picantearlo”, lo atacarían por el costado político. “Soy una máquina de sacar títulos”, repitió casi resignado.

El trapero volvió a demostrar que su presencia en televisión siempre es distinta: mezcla incomodidad, humor, honestidad brutal y una capacidad natural para generar frases que circulan durante días. A pesar de que en esta ocasión omitió su postura política, no dejó de lado las polémicas.