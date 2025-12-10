Teleshow

Dillom, sin filtro con Pergolini: de “ir a la tele es un espanto” a por qué Coldplay es “un plato de arroz sin aceite”

La participación del músico en Otro Día Perdido generó repercusión por sus declaraciones sobre la TV y el show de la banda inglesa en la Argentina

Guardar
Dillom calificó su experiencia en televisión como "un espanto" durante una entrevista con Mario Pergolini en Eltrece (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

Dillom no necesita proponérselo para generar titulares: simplemente abre la boca y ocurre. Esta vez, su visita al programa Otro Día Perdido (Eltrece), conducido por Mario Pergolini, dejó una catarata de frases que rápidamente se viralizaron, desde su incomodidad con la televisión hasta una comparación inesperada y filosa sobre los shows de Coldplay.

La entrevista comenzó en un clima distendido, con humor y complicidad entre el artista y el conductor. Sin embargo, la primera bomba llegó temprano. Mientras conversaban sobre el vínculo que fueron construyendo a partir de distintas notas, el cantante de temas como “Buenos Tiempos” y “La Primera” confesó algo que sorprendió por su sinceridad brutal: “Le decía a mi psicóloga que me da un poco de cosa venir a la tele… me parece medio un espanto”.

Lo dijo sentado, justamente, en un programa de televisión, lo que provocó risas en el piso y que el conductor, rápido de reflejos, lo invitara a recostarse en un improvisado diván para seguir con la terapia ficticia. “¿Cómo te vas a portar esta vez?”, le preguntó Mario, entre risas. “Bien, siempre me porto bien”, respondió el rapero, a lo que el conductor retrucó: “No siempre… a veces hacés declaraciones que quedan repitiendo”.

El cantante de trap comparó los shows de Coldplay con "un plato de arroz sin aceite", generando risas y polémica (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

A lo que el artista respondió con una autodefinición que ya podría estamparse en remeras: “Soy una máquina de sacar títulos… y no lo digo como una virtud”. Si algo caracteriza a Dillom es su capacidad para pasar de un tema a otro con la misma irreverencia. Lo mismo se pudo ver cuando el presentador le preguntó si había a asistido a un recital de Coldplay. El músico no dudó un segundo su respuesta: “Sí, fui”, contestó. “¿Te emocionaste?“, quiso saber Mario, ya que los shows de la banda suelen generar emociones profundas en sus asistentes, pero la réplica del intérprete fue contundente. ”No", respondió, entre gestos de haber dicho una obviedad. “Ok, bueno, perfecto. Estamos de acuerdo”, le respondió el fundador de Vorterix. Entre risas del equipo del ciclo, el comentario se volvió aún más punzante: “No, no. Fui porque me daba curiosidad ver el show y toda la puesta en escena, pero es un poco como ir a comerse un plato de arroz sin aceite”, expresó Dillom.

La comparación generó carcajadas en el estudio, especialmente de Pergolini, quien celebró la frase aun sabiendo que él mismo ha sido criticado en el pasado por opiniones similares sobre la banda liderada por Chris Martin. “Muy bien. Yo cuando digo eso se enojan conmigo”, arengó el periodista. El artista, consciente de la repercusión que podía tener su comentario, redobló la apuesta: “Enójense conmigo”.

"Fui a ver a Coldplay
"Fui a ver a Coldplay porque me daba curiosidad ver el show y toda la puesta en escena, pero es un poco como ir a comerse un plato de arroz sin aceite”, lanzó Dillom (Otro día perdido, Eltrece)

Y por si quedaban dudas, aclaró que no habla desde el odio, sino desde la honestidad. De hecho, ante la pregunta de Laila Roth sobre si aceptaría colaborar con Chris Martin, dudó, luego dijo que sí, después que no, y finalmente se sinceró: “No puedo hacer cosas que no sienta, no me sale”.

Además de sus frases virales, Dillom dejó una reflexión sobre la transparencia con la que se maneja: “Hablo más rápido de lo que pienso… A veces peco de inocente. Siempre confío en la buena fe de la gente, que no existe”. Este comentario generó otro intercambio irónico con Pergolini, quien coincidió con esa falta de inocencia del medio y le advirtió que, si quisieran “picantearlo”, lo atacarían por el costado político. “Soy una máquina de sacar títulos”, repitió casi resignado.

El trapero volvió a demostrar que su presencia en televisión siempre es distinta: mezcla incomodidad, humor, honestidad brutal y una capacidad natural para generar frases que circulan durante días. A pesar de que en esta ocasión omitió su postura política, no dejó de lado las polémicas.

Temas Relacionados

DillomMario PergoliniOtro Día PerdidoColdplay

Últimas Noticias

El gesto de Bauleti con Zaira Nara luego de que la modelo desmintiera los rumores de reconciliación con Jacob Von Plessen

Tras el sorpresivo guiño del padre de los hijos de la influencer, la hermana de Wanda participó nuevamente del streaming del joven

El gesto de Bauleti con

Damián Betular se ausentó a MasterChef Celebrity: quién fue el famoso cocinero que lo reemplazó

La emisión del lunes del certamen culinario sorprendió a los concursantes y a la audiencia con la presencia de un nuevo jurado, que aportó dinamismo y humor a la competencia

Damián Betular se ausentó a

Wanda acorraló a Ian Lucas por su relación con Evangelina Anderson y terminó confesando: “Me gustan las mujeres que saben”

La conductora de MasterChef quiso saber la verdad sobre el vínculo del youtuber con la modelo. La reacción del influencer

Wanda acorraló a Ian Lucas

Fabián Mazzei habló del conflicto entre Araceli González y Adrián Suar: “Veo que el malo es el bueno”

Tras el descargo de la actriz en redes sociales, su pareja se metió en la polémica y opinó del tema. El artista defendió la postura de su esposa y criticó la presión mediática que insiste en volver sobre su pasado

Fabián Mazzei habló del conflicto

Silvina Escudero se recibió y celebró el importante logro académico: “Tuve el coraje de volver a empezar”

La vedette y panelista compartió su alegría por el importante paso que dio en su vida

Silvina Escudero se recibió y
DEPORTES
La Semana del Tenis: la

La Semana del Tenis: la lluvia detuvo Las Finales y el protagonismo pasó al aula con destacados disertantes

Messi Cup: bajo la atenta mirada de La Pulga, River Plate sufrió un empate 2-2 ante el Barcelona en la última jugada

Faustino Oro no se detiene: volvió a ganar y es el líder del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

Del enorme elogio a Julián Álvarez al tenso cruce con un periodista: 7 frases del Cholo Simeone tras el triunfo del Atlético de Madrid

La tajante frase de Alexis Mac Allister después de que Liverpool apartara a Mohamed Salah en medio de un escándalo

TELESHOW
El gesto de Bauleti con

El gesto de Bauleti con Zaira Nara luego de que la modelo desmintiera los rumores de reconciliación con Jacob Von Plessen

Damián Betular se ausentó a MasterChef Celebrity: quién fue el famoso cocinero que lo reemplazó

Wanda acorraló a Ian Lucas por su relación con Evangelina Anderson y terminó confesando: “Me gustan las mujeres que saben”

Fabián Mazzei habló del conflicto entre Araceli González y Adrián Suar: “Veo que el malo es el bueno”

Silvina Escudero se recibió y celebró el importante logro académico: “Tuve el coraje de volver a empezar”

INFOBAE AMÉRICA

‘Los años nuevos’, un retrato

‘Los años nuevos’, un retrato generacional sobre el amor moderno y sus circunstancias

El retorno de C. G. Jung: claves para comprender la incertidumbre del presente

“Aún estoy aquí”, el libro de la película que ganó el Oscar mostrando la dictadura de Brasil

Violentos enfrentamientos entre pandillas en Haití dejan decenas de muertos: al menos 10 niños entre las víctimas

El Tribunal Penal Internacional condenó a 20 años de prisión al ex líder paramilitar de Sudán por crímenes masivos en Darfur