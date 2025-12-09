La palabra de Roberto García Moritán tras su separación de Priscila Crivocapich: “Las cosas no salieron como pensamos”

La palabra de Roberto García Moritán tras su separación de Priscila Crivocapich

Después de meses de amor, y hasta de rumores de un posible casamiento, la relación de Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán llegó a su fin. Este lunes, la propia periodista confirmó la separación, demostrando su desilusión por la situación. Así las cosas, luego llegó el turno del expolítico, quien dio su versión de la ruptura.

“Se confirmó la separación con Priscila, ¿cómo están viviendo este momento?”, comenzó preguntándole el periodista de A la tarde (América). Desde la comodidad de su auto, Moritán habló con tono calmado: “Tranquilos, ya era algo que veníamos conversando hace unos días, sin sorpresas”.

Fue entonces cuando el comunicador quiso ahondar más en el tema y expresó: “Ella dijo que la relación se terminó porque, en sus palabras, eras un encantador de serpientes y de la noche a la mañana cambiaste”. Lejos de dar lugar a estas versiones, Roberto subrayó: “Debe ser rarísimo, no me imagino esa conversación. No sé qué decirte, no lo escuché de ella, así que no te puedo decir. No es ese tipo de mujer que habla mal a las espaldas de las personas, me llama la atención”.

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich pusieron punto final a su relación en medio de rumores de una tercera en discordia

Luego de que el expolítico intentara dar por finalizada la charla, el cronista le consultó: “¿Queda algo por hablar con Priscila, es un quiebre definitivo?”. Firme en su postura, Moritán se sinceró: “Las cosas no salieron como pensamos, nada más”. Así, cuando Roberto se disponía a irse, el periodista le preguntó por los rumores de romance con Gisela Dulko, los cuales habrían motivado su separación de Crivocapich. “Y con Gisela, ¿no hay oportunidad de que se puedan conocer?”, preguntó el movilero de A la Tarde, a lo que el entrevistado contestó: “Nos conocimos en el cumpleaños de Milagros y charlamos dos minutos de los chicos, nada que ver. Se vienen vacaciones ahora, voy a estar con los chicos, mi idea es esa”.

La separación entre Priscila Crivocapich, periodista deportiva, y Roberto García Moritán fue confirmada este lunes a través de declaraciones en el programa Intrusos (América TV). Crivocapich manifestó su profunda desilusión por el desenlace de la relación y desmintió de manera categórica que el deseo de ser madre haya sido la causa de la ruptura.

Según Intrusos, la confirmación del final del vínculo llegó tras varios días de especulaciones y versiones cruzadas. Paula Varela, panelista del ciclo, relató que mantuvo una conversación directa con Crivocapich pocas horas antes de la emisión. “Hablé con ella hace un rato y me dijo que la palabra es desilusionada”, transmitió Varela en el programa, reflejando el estado anímico de la periodista tras la separación.

La periodista habló con Paula Varela sobre su ruptura con el empresario (Video: Intrusos/ América)

Respecto a los motivos reales de la ruptura, Intrusos detalló que la relación, que se extendió durante siete meses, comenzó a deteriorarse en los últimos dos. Varela explicó que, según Crivocapich, la convivencia se volvió insostenible debido a cambios de humor y actitudes de Moritán que la periodista no toleró. “Hace dos meses las cosas no estaban bien. Él, muy encantador, pero de repente pasaba de cero a cien. Muy cambiante en su estado de ánimo, tratos que a ella no le gustaron. Un tipo muy egoísta en algún punto”, relató la panelista, quien también señaló que las discusiones y el carácter fuerte del empresario terminaron por desgastar el vínculo.

Uno de los puntos que generó mayor malestar en Crivocapich fue la versión que circuló sobre la maternidad como supuesto motivo de la separación. Intrusos precisó que la periodista se mostró molesta al ver que se atribuía el final de la relación a su deseo de ser madre, una explicación que, según su entorno, habría dejado trascender Moritán. “Muy lejos de la realidad está el tema de los hijos”, afirmó Varela en nombre de Crivocapich, y agregó que, aunque la pareja conversó sobre la posibilidad de tener hijos, nunca fue un proyecto inmediato ni la causa de la ruptura.

En paralelo a la confirmación de la separación, el periodista Ángel de Brito sumó un nuevo elemento al caso a través de su cuenta de Instagram. De Brito publicó una historia en la que anunció el “fin de la relación” y, en una publicación posterior, aseguró: “Moritán y Dulko iniciando romance”. Según el periodista, el empresario estaría comenzando un vínculo sentimental con Gisela Dulko, extenista y exesposa de Fernando Gago. Este dato generó repercusión en el ambiente del espectáculo, especialmente por la cercanía de Dulko con Milagros Brito, exesposa de Moritán.

Mientras tanto, García Moritán no ha realizado declaraciones públicas sobre la situación. Crivocapich, por su parte, optó por mantener un perfil bajo, aunque dejó en claro su postura y la necesidad de desmentir las versiones que circularon sobre los motivos de la ruptura. El entorno mediático, tanto en Intrusos como en redes sociales, continúa atento a las repercusiones y a la posible confirmación del nuevo romance.

Para Crivocapich, el desencanto surgió al advertir un cambio profundo en la personalidad de Moritán, lo que marcó el final de una relación que, en sus inicios, parecía tener un rumbo muy distinto.