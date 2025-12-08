Hernán Drago contó por qué evalúa alejarse de los medios: “Lo pienso hace 32 años”

Hernan Drago analiza los próximos pasos enlos medios, en tanti sueña con una futura mudanza a Bariloche

Hernán Drago atraviesa un momento de reflexión sobre su futuro laboral y personal. El conductor y jurado confirmó que evalúa nuevas oportunidades profesionales y, al mismo tiempo, contempla la posibilidad de una mudanza a Bariloche en un plazo estimado de tres años, condicionado por la situación de sus hijos.

“Sí, el programa de El Nueve está confirmado que continúa y, después, los roles todavía no están definidos”, aseguró en declaraciones a Teleshow.

Al referirse a su continuidad en el ciclo televisivo Bienvenidos a ganar y la posibilidad de asumir la conducción, detalló: “Yo tuve la propuesta para conducir, en el caso que Laurita no siga. Hasta ahí llega mi información. Yo no sé si ella ya confirmó si sí o si no, o si sigue en reuniones. Eso habría que preguntárselo a ella. Y en el caso que ella no siga, yo estoy viendo la posibilidad de seguir como conductor. Y si ella sigue, yo seguiría como jurado, cosa que también me encanta”. De esa forma remarcó su compromiso con el programa: “Desde donde me toque, trato de sumarle a ese programa que me encanta y hago hace tantos años”, confirmó.

En cuanto a otros proyectos profesionales y propuestas laborales, el conductor señaló: “Gracias a Dios tengo muchas, muchas. Tanto de los programas en los que yo estuve este año y seguiría. Digo ‘seguiría’ porque, de palabra está ok, pero falta, por supuesto, la formalidad”.

Hernán Drago y Laurita Fernández fue la dupla estrella de las noches de Canal Nueve

Enumeró entonces sus participaciones recientes: “Han sido cuatro, básicamente, los programas que estuve este año, en el de Laurita; en lo de Vero Lozano; en Imagen de moda, los domingos a las nueve, en Canal Nueve, a las 8 con Andy Garmendia; y Estética 360, que hace un poco más de un año que lo conduzco todos los sábados en Netv”.

Además, anticipó nuevas oportunidades: “Después, tengo varias propuestas más para otros programas, para conducir, para grabar pilotos, en dos canales más, que no son los que te mencioné. Así que eso es un poco lo laboral”.

Sobre la posibilidad de mudarse a Bariloche, compartió una reflexión personal: “Lo vengo evaluando, literal, hace treinta y dos años. Desde que fui de viaje de egresados a los 18 años, me enamoré del lugar y siempre prioricé, en su momento, la familia, el trabajo”. El conductor explicó que la decisión está ligada a su entorno familiar: “Ahora que mis hijos están grandes, que ya lo he charlado con ellos y saben que hace treinta años me quiero ir para allá, es cuestión de terminar de acomodar algunas cosas”.

De esta manera, consultado sobre el plazo, precisó: “No sería ya, pero sería dentro de tres años, más o menos”. Y aclaró los motivos: “¿Qué marca esa fecha? Las edades de mis hijos y dejarlos acá en su estabilidad o con un título, o con una profesión, o trabajando, para que yo me pueda ir tranquilo para allá”.

Al margen de los medios, Hernán Drago se imagina en un futuro viviendo en Bariloche

En relación a su futuro laboral en Bariloche, manifestó: “Allá, la verdad es que no sé bien si tal vez trabaje. Si trabajo, sería algo del medio también, algún programa de radio, algún programa de televisión. Cuando voy mucho para allá, he participado en programas de radio, tengo contacto con los medios, pero la verdad es que todavía no sé si trabajaría o no”. También consideró otras alternativas: “Tengo muchos amigos allá que son desde empresarios u empleados, que tal vez el día de mañana, como son amigos míos de toda la vida y de confianza, si surge algún proyecto que no tenga que ver con los medios, tal vez exista esa posibilidad. Pero no es ya”.

Frente a los rumores sobre un alejamiento inmediato de la televisión, Drago fue enfático: la mudanza a Bariloche es un proyecto a mediano plazo, supeditado a la estabilidad de sus hijos y no una decisión inminente.