El crudo relato de Guillermo Pfening sobre la adicción de su madre: “Se terminó muriendo por eso”

El director repasó la carga emocional y el impacto de la enfermedad en la dinámica de la relación entre una mamá y su hijo

El actor Guillermo Pfening y la trágica historia de su madre (Video: Futurock)

En una entrevista radial, Guillermo Pfening compartió la dolorosa historia de su madre, quien falleció hace dos décadas tras desarrollar una adicción a las cirugías estéticas. El testimonio expuso el impacto de esta tragedia en la vida del actor y cómo este episodio inspiró un guion cinematográfico.

El actor relató públicamente en Mirá quien vino (Futurock), el drama familiar que marcó su juventud. El actor explicó que la motivación para abordar este tema surgió a raíz de la escritura de su nueva película, “Alice”, que explora la relación entre una madre y su hijo en el contexto de la adicción a los procedimientos estéticos. “Mi madre era una mujer muy bella que se volvió adicta a las cirugías estéticas y se terminó muriendo por eso”, afirmó el director en charla con Julia Mengolini.

Pfening describió que los hechos ocurrieron hace aproximadamente dos décadas, en una época en la que los procedimientos estéticos no estaban tan regulados como en la actualidad. “Esto fue hace 20 años, que no era que te ponías botox… mi mamá, que aparte era médica dermatóloga, se juntaba con sus amigas a inyectarse silicona líquida en la cara... así como te lo cuento”, relató sobre una práctica riesgosa y no autorizada.

Guillermo Pfening en un cumpleaños
Guillermo Pfening en un cumpleaños con su madre y su padre (Instagram)

Además, detalló que, con el tiempo, los procedimientos dejaron secuelas faciales y un intenso dolor físico en su madre. “En un momento se deformó la cara por los procedimientos, no se la bancó, tenía mucho dolor y se terminó suicidando a causa de eso. La encontré yo en casa”, expresó Pfening.

Previamente, Guillermo había decidido mudarse con su madre para acompañarla y evitar una posible hospitalización. “Yo ya no aguantaba más... yo tenía 26 años y me fui a vivir con ella para no internarla”, confesó el actor. La muerte de su madre, según sus palabras, representó una liberación ante el sufrimiento que ambos atravesaban.

La experiencia personal de Pfening se transformó en el motor creativo de Alice, una película cuyo guion escribió a partir de su historia familiar. El actor reconoció que el proceso de financiamiento del proyecto resultó complejo, pero subrayó la importancia de abordar el vínculo entre una madre que enfrenta una adicción y su hijo, quien también es actor.

El testimonio de Pfening derivó en una conversación sobre las presiones sociales vinculadas a la imagen y la belleza, especialmente en el contexto actual de redes sociales y estándares estéticos poco realistas. El caso de su madre, médica y profesional de la salud, puso en evidencia los riesgos de los procedimientos no regulados y el impacto emocional que pueden tener en las personas y sus familias.

Trailer de "Alice" con Cecilia Roth, film que aún no pudo ser estrenado comercialmente

Cecilia Roth es Alice

La actriz Cecilia Roth asume el papel de una dermatóloga obsesionada con los tratamientos estéticos en Alice, inspirada en la vida de Alicia Caloso, madre de Guillermo Pfenning. El proyecto, que debió interrumpir su producción por la pandemia de coronavirus, fue seleccionado para participar en la última edición virtual del Málaga Festival Fund & Co-Production Event.

Pfening codirige la película junto a Carolina Stegmayer, con quien ya trabajó en el guion de “Caíto”, centrado en la vida de su hermano. Esta vez, la trama gira en torno a la historia de su madre: “Tenía una muy buena relación con ella, siempre fue una gran mamá. Me cuidó mucho y más de grande, cuando empezó con su problema de distorsión de la imagen y comenzó a abusar de los tratamientos estéticos, traté de cuidarla yo. Fuimos siempre muy compañeros y guardo el mejor de los recuerdos de ella”, expresó el director.

Al llegar a Buenos Aires desde Marcos Juárez, Pfening soñaba con ser el hijo del personaje de Cecilia Roth en Todo sobre mi madre, la gran obra de Almodóvar. Años después, la actriz aceptó sumarse al proyecto desde su primera etapa. Para Roth, el desafío es doble: “Para mí esta es una muestra de confianza de Guille para conmigo y también de entrega, por la posibilidad de interpretar a su madre en una situación de intimidad absoluta, delicada y personal. Es un honor que haya tenido esa decisión de ofrecerme ser su madre y a mí me conmueve mucho”, expresó Cecilia Roth.

La experiencia personal de Guillermo
La experiencia personal de Guillermo Pfening inspiró el guion de su película, 'Alice', centrada en la adicción a la belleza

La actriz describió el personaje como una mujer atrapada entre la soledad y la búsqueda de identidad: “Me genera un punto de terrible soledad, de inseguridad profunda, de una persona con una baja estima y a la vez una necesidad de encontrarse, aunque sea, desde el afuera, porque ya no se ve como ella cree que es y no muestra lo que ella cree que quiere mostrar. Y se enreda en toda esta mezcla de adentro y afuera tan trágica que finalmente me envuelve a mí también esa historia por completo”.

“Alice” no es una biografía tradicional, sino una ficción inspirada en hechos reales, con el objetivo de “reflexionar y aportar un poco de luz” sobre la presión social por alcanzar estándares de belleza inalcanzables: “Creo que en ella se van a reflejar muchos hombres y mujeres, con y sin trastornos de la imagen. Creo que es algo que está muy instalado en nuestra sociedad y que la misma sociedad nos lleva todo el tiempo a eso: mediante la publicidad y los medios en general nos presionan a encajar en un canon de belleza que no es real, es una utopía”.

