Teleshow

Dos participantes de MasterChef Celebrity fracasaron al replicar la torta argentina y el resultado fue viral: “Un caos”

El desafío patriótico de replicar la emblemática Torta Dolores terminó en desastre para los famosos cuando presentaron una versión desastrosa que generó críticas y risas en el jurado

Guardar
Miguel Ángel Rodríguez y Sofía Gonet decepcionaron al jurado al entregar una torta argentina mal hecha (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El programa de este martes en MasterChef Celebrity (Telefe) puso a prueba a los famosos con una consigna especial dedicada a la patria: replicar la tradicional torta argentina creada en Dolores, ciudad natal de Damián Betular, un postre emblemático compuesto por 25 capas de masa finísima, dulce de leche y glasé real. Pero lejos de lucirse, una de las duplas terminó protagonizando el momento más comentado y criticado de la noche.

Tras una trivia sobre cultura general argentina, en la que varios participantes cometieron errores insólitos, Miguel Ángel Rodríguez se consagró ganador y obtuvo el beneficio de armar todas las parejas de trabajo. Y con total convicción, eligió a Sofía “La Reini” Gonet como compañera para la prueba principal, sin imaginar el derrumbe gastronómico que los aguardaba.

La dupla tuvo el beneficio
La dupla tuvo el beneficio de probar la torta original de Damián Betular, pero no logró replicar su perfección

La torta original presentada por Betular era impecable: pareja, compacta, bien armada y con una proporción exacta entre capas y relleno. Además, la dupla tuvo el beneficio de poder tenerla cerca e, incluso, probarla. Sin embargo, lo que prepararon Miguel Ángel y La Reini se convirtió rápidamente en uno de los fallos más memorables de la temporada.

Sofi Gonet y Miguel Ángel
Sofi Gonet y Miguel Ángel Rodríguez intentanto acomodar su versión de la torta argentina

Desde el comienzo de la preparación ya se advertía el caos: capas desparejas, bordes rotos, masas de distintos tamaños y dulce de leche desbordando por todos lados. El glasé, lejos de aportar prolijidad, terminó generando un “efecto domo” que deformó por completo el postre. La propia influencer lo dijo en tono de broma mientras decoraba: “Seguros como la nada”.

Cuando llegó el momento de presentar el plato, intentaron salvar la situación con humor y una especie de mini pasarela improvisada. Wanda Nara, fascinada por la actitud de la creadora de contenido, incluso comentó: “Yo no puedo ver la torta, solo miro a la Reini, está impresionante”. Pero ni la simpatía ni el show lograron desviar la atención del desastre visual.

El jurado, encabezado por Germán Martitegui y Donato de Santis, destacó la falta de homogeneidad y elegancia en el postre (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El primero en hablar fue Germán Martitegui, que no pudo ocultar su sorpresa ante el resultado: “La torta es un caos. Tiene dulce de leche chorreando por los costados; mucho al principio y se va secando hacia arriba. Es muy poco homogénea. No me gusta la base”.

Miguel Ángel, entre risas nerviosas, intentó defender el corte de la torta junto con su compañera en la charla post presentación: “Mirá, mirá, corta bien. Les gusta…“. ”Está esponjosa”, dijo la Reini mientras en la emisión se veía cómo la porción se desarmaba.

Donato de Santis fue aún más técnico a la hora de dar su devolución: “Ustedes tuvieron la muestra de cómo debería ser: compacta, homogénea. Acá tomó el efecto domo”. El italiano continuó su explicación: “Mucho relleno, quizá en el medio, poco al borde. Se va ensanchando la parte de arriba en lugar de estar homogénea. Hay varios errores técnicos. El batido de la crema royal. El azúcar no está bien derretido. El gusto es rico, o sea, dulce de leche, azúcar. La masita, obvio, nos tiramos de cabeza. Pero le falta la gracia. O la elegancia”.

A pesar de las críticas,
A pesar de las críticas, la dupla se tomó con humor la devolución y deberá luchar por seguir en el certamen
MasterChef Celebrity desafió a los
MasterChef Celebrity desafió a los famosos con la emblemática torta argentina de 25 capas creada en Dolores

El actor, fiel a su estilo, respondió divertido: “Gracia tiene un montón”, señalando lo mal hecha que estaba, a lo que el chef le replicó: “No, gracias que llegó, pero le falta la elegancia que se merece esta torta argentina”.

Damián Betular, por su parte, intentó rescatar algo, aunque dejó en claro que no serían los ganadores de la noche: “Rico va a estar siempre porque es masa con dulce de leche… pero no podemos obviar la estética”.

Lejos de enojarse, la dupla se tomó con humor la devolución. Ambos tendrán que luchar este miércoles por no ser eliminados del certamen después de una torta argentina que, según el jurado, no estuvo a la altura de las expectativas.

Temas Relacionados

MasterChef CelebrityWanda NaraGermán MartiteguiDamián BetularDonato De SantisSofía GonetSofi GonetLa ReiniMiguel Ángel Rodríguez

Últimas Noticias

El insólito error de Sofía Martínez en una trivia de MasterChef Celebrity: “Me quiero matar”

La periodista falló al contestar una pregunta que, más que de fútbol, es sobre cultura general. Su reacción

El insólito error de Sofía

La reacción de Evelyn Botto cuando le preguntaron si está de novia con Fede Bal

Tras la viralización de su video a los besos en el recital de Oasis, la actriz se refirió a su vínculo con el hijo de Carmen Barbieri

La reacción de Evelyn Botto

Leandro Paredes y Camila Galante hablaron de su regreso al país: “Era hora de volver”

Tras 11 años en el exterior, el futbolista y su esposa compartieron en LAM su alegría por volver al país y reencontrarse con familiares y amigos en una nueva etapa de sus vidas

Leandro Paredes y Camila Galante

Martín Cirio contó cómo fue su pelea con Lizardo Ponce durante su cancelación: “Lo que para él fue estar, para mí no lo fue”

El creador de La Faraona visitó el programa de Yanina Latorre y habló sin filtros sobre el quiebre con el panelista, dejando claro que la amistad quedó en el pasado y no hay vuelta atrás

Martín Cirio contó cómo fue

El romántico saludo de cumpleaños de José Sosa a Cami Homs: “La mamucha más hermosa”

El futbolista sorprendió a la influencer con una publicación en redes sociales, compartiendo imágenes íntimas y palabras de cariño mientras esperan la llegada de su primera hija juntos

El romántico saludo de cumpleaños
DEPORTES
El respaldo incondicional de Simeone

El respaldo incondicional de Simeone a Julián Álvarez y su inesperada admiración por Raphinha que reavivó el debate del Balón de Oro

River Plate quiere romper el mercado con una figura del fútbol argentino: “Es muy viable”

Conmoción en el fútbol argentino: declararon la “muerte cerebral” de Santiago Fredes, DT y leyenda de Luján, de 35 años

Faustino Oro perdió y cedió la punta del Campeonato Argentino: los detalles de una definición apasionante

La buena noticia que recibió Boca Juniors en la vuelta a las prácticas: el pizarrón de Úbeda pensando en Racing

TELESHOW
El insólito error de Sofía

El insólito error de Sofía Martínez en una trivia de MasterChef Celebrity: “Me quiero matar”

La reacción de Evelyn Botto cuando le preguntaron si está de novia con Fede Bal

Leandro Paredes y Camila Galante hablaron de su regreso al país: “Era hora de volver”

Martín Cirio contó cómo fue su pelea con Lizardo Ponce durante su cancelación: “Lo que para él fue estar, para mí no lo fue”

El romántico saludo de cumpleaños de José Sosa a Cami Homs: “La mamucha más hermosa”

INFOBAE AMÉRICA

Macron viaja a China para

Macron viaja a China para impulsar la cooperación comercial y pedirle a Beijing que presione a Rusia hacia un alto el fuego en Ucrania

Todos están invitados a la fiesta de cumpleaños de Jane Austen

“La era de Hitler”: por qué el consenso moral de Occidente está llegando a su fin

Por qué el cerebro humano responde de forma única a las voces de chimpancés

Brasil alcanzó un récord histórico en la producción de petróleo y gas natural