Aldana Masset, la modelo argentina de Miss Universo, de novia con un reconocido futbolista: “No me considero una botinera”

Durante su paso por la competencia, la joven entrerriana se convirtió en referente de autenticidad y superación personal durante el certamen internacional en Tailandia

Después de exigentes pruebas y extensas jornadas, Aldana Masset se convirtió en toda una sensación en Miss Universo 2025. Más allá de que la argentina no logró avanzar hasta las instancias finales, cautivó al público en sus pasadas. Así las cosas, tras regresar al país, la joven habló de su experiencia y de su relación de cuatro años con un futbolista: Fausto Vera.

La relación entre Masset y Vera comenzó hace cuatro años y, desde entonces, la pareja convive en Brasil, donde el futbolista juega para el Atlético Mineiro. La modelo subrayó la importancia del respaldo del jugador en su vida personal y profesional. “Estoy de novia hace cuatro años. Él me apoya desde siempre”, comentó en diálogo con Moria Casán en su programa.

Aldana Masset durante su paso por Miss Universo 2025

Aunque su pareja pertenece al mundo del fútbol, la modelo remarcó que mantiene su independencia y sus propios proyectos: “No me considero una botinera, porque depende mucho de a quién le preguntes. Yo siempre mantuve mi convicción de hacer cosas por mí, de sentirme bien conmigo misma y de trabajar, de seguir mis proyectos...”. Además, relató que Vera fue la primera persona a la que le confió su deseo de participar en concursos de belleza y que él la acompañó en cada etapa: “Él me apoya un montón. De hecho fue el primero al que le dije que quería presentarme a estos concursos y siempre estuvo ahí”.

Aldana Masset destacó el apoyo que recibió de Fausto Vera

El entorno familiar de Masset fue clave durante su participación en Miss Universo 2025. La modelo reconoció que el acompañamiento de sus padres y de sus suegros resultó fundamental en los momentos de mayor exigencia emocional: “Ellos son mi pilar. Son lo más importante que tengo. Sintieron conmigo todo esto, todas las emociones. La felicidad, la tristeza que tengo ahora… ellos sintieron lo que atravesé”.

Aldana Masset está en pareja con Fausto Vera, futbolista argentino (REUTERS/Luisa Gonzalez)

La modelo relató que tanto sus padres como sus suegros viajaron a Tailandia para apoyarla en el certamen: “La verdad es que sin mi familia no habría podido lograr nada. Mis papás, mis suegros también, que viajaron a Tailandia para apoyarme”. Además, compartió que su familia la alentó a disfrutar la experiencia y a valorar el logro de haber llegado al escenario internacional, más allá del resultado final.

Aldana Masset, nacida en Valle María, Entre Ríos, tiene 25 años y una trayectoria que combina la música, la moda y la comunicación digital. Inició su carrera como modelo a los 13 años y, en 2022, se integró como vocalista a la banda de cumbia pop Agapornis, donde reemplazó a Melina Lezcano. Aunque su paso por la música fue breve, su experiencia en escenarios y estudios de grabación contribuyó a consolidar su perfil artístico.

Actualmente, Fausto Vera se desempeña en el Atlético Mineiro de Brasil (Photo by DOUGLAS MAGNO / AFP)

Posteriormente, Masset se dedicó al modelaje y a la asesoría de imagen, construyendo una comunidad activa en redes sociales. Un aspecto central de su historia es la visibilización de su diagnóstico de alopecia, una condición con la que nació y que decidió mostrar públicamente durante su preparación para Miss Universo. Al compartir su experiencia, Masset buscó transmitir un mensaje de autenticidad e inclusión, recibiendo el apoyo de seguidores de distintas generaciones.

La participación de Masset en Miss Universo 2025 se desarrolló en Tailandia, donde el certamen reunió a 121 candidatas de todo el mundo. La modelo argentina se destacó desde las primeras actividades, especialmente durante el desfile preliminar, cuya presentación se viralizó y fue seleccionada como imagen de portada del evento. La repercusión en redes sociales y el respaldo de la comunidad argentina reflejaron la expectativa generada en torno a su desempeño. El sistema de votación abierto permitió que el público apoyara a la joven a través de la aplicación oficial, intensificando la movilización digital en la recta final del concurso. La edición número 74 de Miss Universo mantuvo la estructura tradicional, con presentaciones individuales, desfiles en trajes típicos y galas preliminares, y la final se celebró el 21 de noviembre.

El recorrido de Aldana Masset, marcado por la disciplina y la autenticidad, la llevó a transformar cada desafío en una oportunidad para inspirar a otros. Su decisión de mostrarse tal cual es y de compartir su historia personal se convirtió en un mensaje de fortaleza y seguridad, que trasciende el ámbito de los certámenes de belleza.

Aldana MassetMiss Universo 2025Fausto VeraAlopeciaAtlético Mineiro

