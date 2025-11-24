¿Vuelven los Midachi? El reencuentro de Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato

El trío se reunió en Estados Unidos con Dante Gebel. Juntos, pasaron una extensa jornada de risas y diversión (Video: Instagram)

Después de años de distanciamiento artístico, una imagen bastó para encender la nostalgia y el entusiasmo de miles de fanáticos: Miguel del Sel, Dady Brieva y Darío “Chino” Volpato volvieron a mostrarse juntos, esta vez en Los Ángeles, durante una cena que inmediatamente desató rumores sobre un posible regreso del mítico trío humorístico Midachi.

La foto, compartida primero por Dante Gebel —anfitrión de La Divina Noche, el programa que se emite por Eltrece— mostró al trío sentado alrededor de una mesa, sonriendo, brindando y compartiendo una velada distendida.

Gebel acompañó la imagen con una frase que reavivó la expectativa: “Noche de domingo; fue un placer cenar y hablar de todo un poco con el famoso trío MIDACHI, que vinieron a Los Ángeles para grabar un especial para La Divina Noche. Buenas personas, buena gente y por sobre todo, grandes amigos. ¡Qué manera de reírnos!”. Esa aclaración fue suficiente para confirmar el motivo del reencuentro: los Midachi grabaron juntos un especial en Estados Unidos, algo impensado hasta hace algunos meses.

Dante Gebel confirmó que Midachi grabó un especial juntos, alimentando la expectativa de los fanáticos (Instagram)

Midachi se despidió formalmente de los escenarios en 2019 con Midachi Kindon. Los planes para una nueva gira en 2020 quedaron truncos por la pandemia y, a partir de allí, el futuro del trío quedó en pausa. Incluso, en tiempos recientes, Del Sel y Volpato habían retomado la actividad humorística en dúo con el espectáculo Miguel y Chino en Banda, lo que muchos interpretaron como el cierre definitivo del ciclo junto a Dady. El propio Brieva había dicho varias veces que una reunión era “difícil” y la dinámica entre los tres parecía encaminada a proyectos separados. Pero las imágenes desde Los Ángeles contaron otra historia.

En los videos que subió el propio Chino Volpato a sus redes, se puede ver la mesa repleta de copas de vino, platos vacíos y un gran mantel manchado, producto —según se encargaron de aclarar ellos mismos— de dos incidentes consecutivos protagonizados por Del Sel. En tono de broma, Dady lanzó: “Es la segunda vez que Miguel se tira la copa. Parece que no tiene ganas de que vuelvan los Midachi”.

El intercambio siguió entre risas: “No podemos juntarnos. Imaginate que tire los micrófonos…”, agregó Brieva. Miguel, riéndose de sí mismo, se justificó como pudo: “Todos saben que no tomo vino. La copa es gigante. Y como hablo con las manos…”. A lo que Dady remató: “La copa es una copa. No es gigante. Copa gigante es la copa del mundo. Y él no habla con las manos. ¿Quién es? ¿Nadia Comăneci?”.

La complicidad, el ritmo humorístico y la dinámica clásica del trío seguían intactos, como si el tiempo no hubiera pasado. Aunque ninguno de los tres confirmó formalmente una vuelta del trío humorístico a los escenarios, el contexto del viaje y lo dicho por Gebel alimentan la ilusión de los fans: si grabaron un especial juntos, el reencuentro ya dejó de ser solo una posibilidad.

Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato junto a Dante Gebel en Los Ángeles

La imagen de Dady, Miguel y el Chino riendo a carcajadas y compartiendo mesa —junto a Gebel y su equipo— pareció un guiño directo al público que los siguió por décadas. Todo fue tan simbólico que incluso el histórico productor radial Tano Villar compartió otra foto del trío dentro de un auto, escribiendo: “Mientras tanto, en algún lugar del mundo”, reforzando la idea de que algo grande se está gestando.

Por eso, verlos nuevamente juntos —y no en un encuentro casual, sino trabajando— reavivó la esperanza: ¿Habrá show?¿Regresarán a la Argentina con un espectáculo aniversario? ¿O este especial será apenas el comienzo? Por ahora, solo está claro que el reencuentro existe, es real y ocurrió en uno de los momentos menos esperados.