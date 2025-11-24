Teleshow

¿Vuelven los Midachi? El reencuentro de Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato

El trío humorístico se juntó nuevamente para grabar un especial en Estados Unidos y la nostalgia de los fans explotó ante la posibilidad de verlos nuevamente en acción

Guardar
El trío se reunió en Estados Unidos con Dante Gebel. Juntos, pasaron una extensa jornada de risas y diversión (Video: Instagram)

Después de años de distanciamiento artístico, una imagen bastó para encender la nostalgia y el entusiasmo de miles de fanáticos: Miguel del Sel, Dady Brieva y Darío “Chino” Volpato volvieron a mostrarse juntos, esta vez en Los Ángeles, durante una cena que inmediatamente desató rumores sobre un posible regreso del mítico trío humorístico Midachi.

La foto, compartida primero por Dante Gebel —anfitrión de La Divina Noche, el programa que se emite por Eltrece— mostró al trío sentado alrededor de una mesa, sonriendo, brindando y compartiendo una velada distendida.

Gebel acompañó la imagen con una frase que reavivó la expectativa: “Noche de domingo; fue un placer cenar y hablar de todo un poco con el famoso trío MIDACHI, que vinieron a Los Ángeles para grabar un especial para La Divina Noche. Buenas personas, buena gente y por sobre todo, grandes amigos. ¡Qué manera de reírnos!”. Esa aclaración fue suficiente para confirmar el motivo del reencuentro: los Midachi grabaron juntos un especial en Estados Unidos, algo impensado hasta hace algunos meses.

Dante Gebel confirmó que Midachi
Dante Gebel confirmó que Midachi grabó un especial juntos, alimentando la expectativa de los fanáticos (Instagram)

Midachi se despidió formalmente de los escenarios en 2019 con Midachi Kindon. Los planes para una nueva gira en 2020 quedaron truncos por la pandemia y, a partir de allí, el futuro del trío quedó en pausa. Incluso, en tiempos recientes, Del Sel y Volpato habían retomado la actividad humorística en dúo con el espectáculo Miguel y Chino en Banda, lo que muchos interpretaron como el cierre definitivo del ciclo junto a Dady. El propio Brieva había dicho varias veces que una reunión era “difícil” y la dinámica entre los tres parecía encaminada a proyectos separados. Pero las imágenes desde Los Ángeles contaron otra historia.

En los videos que subió el propio Chino Volpato a sus redes, se puede ver la mesa repleta de copas de vino, platos vacíos y un gran mantel manchado, producto —según se encargaron de aclarar ellos mismos— de dos incidentes consecutivos protagonizados por Del Sel. En tono de broma, Dady lanzó: “Es la segunda vez que Miguel se tira la copa. Parece que no tiene ganas de que vuelvan los Midachi”.

La foto viral de Midachi
La foto viral de Midachi en una cena en Los Ángeles desató rumores sobre un posible regreso a los escenarios

El intercambio siguió entre risas: “No podemos juntarnos. Imaginate que tire los micrófonos…”, agregó Brieva. Miguel, riéndose de sí mismo, se justificó como pudo: “Todos saben que no tomo vino. La copa es gigante. Y como hablo con las manos…”. A lo que Dady remató: “La copa es una copa. No es gigante. Copa gigante es la copa del mundo. Y él no habla con las manos. ¿Quién es? ¿Nadia Comăneci?”.

La complicidad, el ritmo humorístico y la dinámica clásica del trío seguían intactos, como si el tiempo no hubiera pasado. Aunque ninguno de los tres confirmó formalmente una vuelta del trío humorístico a los escenarios, el contexto del viaje y lo dicho por Gebel alimentan la ilusión de los fans: si grabaron un especial juntos, el reencuentro ya dejó de ser solo una posibilidad.

Miguel del Sel, Dady Brieva
Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato junto a Dante Gebel en Los Ángeles

La imagen de Dady, Miguel y el Chino riendo a carcajadas y compartiendo mesa —junto a Gebel y su equipo— pareció un guiño directo al público que los siguió por décadas. Todo fue tan simbólico que incluso el histórico productor radial Tano Villar compartió otra foto del trío dentro de un auto, escribiendo: “Mientras tanto, en algún lugar del mundo”, reforzando la idea de que algo grande se está gestando.

Por eso, verlos nuevamente juntos —y no en un encuentro casual, sino trabajando— reavivó la esperanza: ¿Habrá show?¿Regresarán a la Argentina con un espectáculo aniversario? ¿O este especial será apenas el comienzo? Por ahora, solo está claro que el reencuentro existe, es real y ocurrió en uno de los momentos menos esperados.

Temas Relacionados

Miguel del SelDady BrievaChino VolpatoMidachiLos ÁngelesDante Gebel

Últimas Noticias

Lorena Vega, la psicóloga de Envidiosa que es furor: “Mucha gente quiere hacer terapia y me piden consultas”

La actriz, que vuelve a brillar en su papel en la tercera temporada de la comedia de Netflix, contó cómo vive las repercusiones de su personaje

Lorena Vega, la psicóloga de

Cachete Sierra reveló detalles de su reconciliación con Fio Giménez: “Nos dimos cuenta que estábamos hasta las manos”

El actor compartió detalles inéditos sobre su reencuentro con la bailarina, relatando cómo superaron meses de distancia y por qué decidieron darse una nueva oportunidad

Cachete Sierra reveló detalles de

El festejo de 15 años de la hija de Julieta Fazzari, de Grande Pa, y Octavio Borro de Jugate Conmigo

La inolvidable fiesta de Nina reunió a familiares y amigos entre emoción, alegría y el calor íntimo de una familia alejada del ruido mediático

El festejo de 15 años

Damián Betular señaló el insólito error de la vajilla y desató el enojo y el reto a los participantes de Masterchef Celebrity

El chef y jurado del certamen expresó su descontento con la presentación de los concursantes, resaltando la importancia de los detalles visuales en la alta cocina

Damián Betular señaló el insólito

La China Suárez aseguró que tomó vino por primera vez con Icardi y unos videos mostraron que no fue así: las imágenes

A pocas horas de subir sus historias con su novio, se encontraron clips de la actriz con Benjamín Vicuña en 2019 en una situación similar

La China Suárez aseguró que
DEPORTES
Sancionaron a otro piloto de

Sancionaron a otro piloto de F1 y deberá cumplir la pena en Qatar: cómo puede beneficiar a Colapinto

Racing vence a River Plate desde el inicio por los octavos de final del Torneo Clausura

Insólita expulsión en la Premier League: discutió con un compañero, le pegó un cachetazo y el árbitro le mostró la roja directa

Lejos de la F1: el drástico cambio en su carrera que anunció Mick Schumacher

Conmoción en el mundo del boxeo por la muerte de Vanes Martirosyan a los 39 años

TELESHOW
Lorena Vega, la psicóloga de

Lorena Vega, la psicóloga de Envidiosa que es furor: “Mucha gente quiere hacer terapia y me piden consultas”

Cachete Sierra reveló detalles de su reconciliación con Fio Giménez: “Nos dimos cuenta que estábamos hasta las manos”

El festejo de 15 años de la hija de Julieta Fazzari, de Grande Pa, y Octavio Borro de Jugate Conmigo

Damián Betular señaló el insólito error de la vajilla y desató el enojo y el reto a los participantes de Masterchef Celebrity

La China Suárez aseguró que tomó vino por primera vez con Icardi y unos videos mostraron que no fue así: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky aseguró que las conversaciones

Zelensky aseguró que las conversaciones en Ginebra permitieron cambiar elementos clave del plan de paz presentado por Trump

El principal grupo paramilitar de Sudán declaró un alto el fuego unilateral tras el fracaso de la mediación internacional

El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos visita Puerto Rico en medio de la tensión con Venezuela

Bolivia prepara el retorno de la DEA tras 17 años y abre una nueva fase en su relación con Estados Unidos

El Met devuelve una importante obra budista del siglo XVIII