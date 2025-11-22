Teleshow

La romántica confesión de Nicolás Cabré antes de su boda con Rocío Pardo: “Espero estar con ella hasta el fin de mis días”

A dos semanas de su casamiento con la artista, el actor contó cómo se prepara para su casamiento en Córdoba y cuál es su deseo para el futuro

Nicolás Cabré contó sus sensaciones antes de su boda con Rocío Pardo

Lo que comenzó como una celebración íntima con la familia está a punto de transformarse en uno de los mayores eventos de la última parte del año. Tras años de relación, Nicolás Cabré y Rocío Pardo se preparan para sellar su amor con su casamiento en tierras cordobesas. En la previa de dicho evento, el actor contó cómo vive su compromiso, la relación de su novia con la China Suárez y sus planes a futuro con la artista.

Todo comenzó cuando Cabré fue recibido, a través de la línea telefónica, por Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez). “Estoy muy tranquilo, estoy pasando un momento de mi vida con mucha alegría. Hoy lo que abunda en mi vida es tranquilidad, más allá de todos los desafíos. Ella me trajo paz, estar bien acompañado y ser amado me hace ver las cosas de otra forma. Mientras nosotros estemos bien, mientras Rufina esté bien, lo demás se soluciona”, comenzó reflexionando sobre la actualidad que vive.

Nicolás Cabré habló de su relación con su hija, Rufina

La conductora destacó la búsqueda personal que hacía Cabré y cómo se enfocaba en el bienestar de sus seres queridos. “Sí, la vida pasa muy rápido, mis seres queridos se empiezan a ir. Me quiero ocupar de lo que importa, ya no estoy pendiente de cuántas cosas hago, de si cambio el auto. Pienso mucho en mi papá y mi mamá, los Cabré quedamos muy poquitos ahora. Rufi va a ocupar el lugar que ocupaba mi mamá, va a ser fuerte. Ella me va a entregar. Es fuerte pero es lindo, es la vida”, reafirmó el actor.

Fue entonces cuando Cabré habló de su vínculo con Rufina en un contexto en el que la joven se reparte entre Turquía y Argentina: “Es la nueva realidad, es el trabajo que me toca. Esto es parte de ser padre, me toca entender cuál es la situación y acompañar, lo único que importa es que ella esté bien. La decisión que tuvo que tomar no fue fácil, tengo que acompañarla y hacerla sentir tranquila. Son cosas que fui entendiendo. Lo que mejor podía ser era no ser un palo en su rueda. Lo que a mi me pase, lo que crea es problema mío. Me lo guardo, lo sabe la gente que me rodea. Me di cuenta que era lo que hacía mi mamá, acompañar sin estar de acuerdo. Teníamos nuestras diferencias pero ella acompañaba. Lo que a mi me pase o me cueste más o menos, yo tengo que acompañar su decisión y hacer que ella sonría más, y que cuando me mire me vea contento. La extraño y todo, pero me enfoco en eso”.

La relación de la China Suárez con Rocío Pardo

“Tenés el agradecimiento de tu exmujer que ama la decisión que tomaste y a la que va a ser tu esposa ahora. Hubo palabras de agradecimiento de la China Suárez a tu futura mujer por esa relación que han logrado”, comentó Dlugi, sin embargo, Cabré solo se enfocó en su hija, sin mencionar a su expareja: “La prioridad es Rufi y su felicidad. Ver cómo son Ro y Rufi me mata de felicidad, que ellas hagan sus planes. Que se vistan de la misma manera, que vayan con la modista, para mí es todo”.

Para cerrar, la conductora le consultó los detalles de la boda, a lo que Cabré respondió con emoción y reflexionó sobre su futuro: “Descubrimos que nos aportamos, ella con su forma más moderna y yo con los años de bagaje, podemos armar cosas lindas. Yo la admiro. La pasamos bien juntos, no tenemos conflictos. Es muy relajado, en un bosque, voy a estar con un traje pero no con smoking. En un principio queríamos un asado familiar, Ro y su familia son muchos. Esa idea de la guitarreada al lado de la fogata con una sado se nos cayó. Yo estoy feliz, sé que va a ser un momento inolvidable en mi vida, sé con la hermosa mujer con la que me voy a casar, por eso lo estoy esperando muy tranquilo. Encontré una compañera hermosa que me da tranquilidad, después de dos años, sigo diciendo lo mismo. Hay algo que cambió en mi vida, hace años que me levanto y me voy a acostar sonriente, sin conflictos, sin una pelea. Es algo que ni siquiera soñé, no pensé que sería posible. Ojalá sea para siempre”.

