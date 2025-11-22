Teleshow

La recuperación de Palito Ortega: cómo se prepara para regresar a los escenarios en 2026

“El Rey” ya confirmó algunas fechas para el año que viene luego de suspender su agenda hasta fin de año por las secuelas de un Herpes Zoster

Guardar
Luego de un parate, Palito
Luego de un parate, Palito Ortega regresará a los escenarios en marzo de 2026: cómo se prepara

El regreso de Palito Ortega a los escenarios ya tiene fecha: tras una pausa forzada por las secuelas de un brote de Herpes Zoster que le afectó el lado derecho del rostro, el emblemático cantante argentino se prepara para retomar su actividad artística en 2026. Ortega, quien debió cancelar una serie de conciertos programados para estos meses finales de 2025, lo que causó preocupación por su estado de salud, avanza en un proceso de recuperación física y vocal, mientras sus seguidores aguardan con expectativa su retorno. Según confiaron en su entorno a Teleshow, El Rey retomará los ensayos la próxima semana y cuenta con fechas reprogramadas para el próximo año.

La cancelación de los shows de Palito Ortega en 2025 se debió a las secuelas que le provocaron un dolor intenso, inflamación facial y pérdida de peso por el obligado reposo. El cuadro obligó al cantante a suspender todas sus presentaciones previstas en ciudades como Mar del Plata, Salta, Río Cuarto, Paraná, Tandil y Córdoba, previstas hasta fin de año.

Videoclip de la canción "Un muchacho como yo", incluido en la película "Un muchacho como yo" (1968)

El proceso de recuperación de Ortega es gradual y exigente. Según allegados consultados por Teleshow, el artista ya comenzó a salir de su casa y retomó actividades sociales, como un reciente almuerzo fuera de su domicilio. Para acelerar su mejoría, contrató los servicios de un fisioterapeuta y realiza entrenamiento vocal dos veces por semana. La fuente cercana detalló que, tras una larga estadía en cama, Ortega debe recuperar tanto su estado físico como su capacidad vocal para afrontar la exigencia de los recitales y los viajes. El entorno destaca que el cantante muestra una franca mejoría, aunque aún no ha alcanzado el nivel óptimo para presentarse en vivo.

El entorno familiar y profesional de Ortega ha brindado detalles sobre la evolución del artista y las expectativas para su regreso. La semana pasada, cuando se conoció la reprogramación total de los show de este año, Luis Méndez, manager del cantante, explicó a Teleshow: “Es verdad que Ramón suspende los shows hasta que se recupere totalmente del herpes, el cual ya no lo tiene, pero si todavía tiene mucho dolor y como lleva un tiempo prolongado inactivo tiene que recuperarse físicamente. Consideramos que hacia fin de año debería recuperarse y en enero arrancar nuevamente. No es nada grave, pero si es doloroso y además hay que cuidar su condición física”. Por su parte, la actriz Julieta Ortega, hija del músico, señaló a Teleshow hace quince días, cuando los primeros shows fueron suspendidos en Paraná y Tandil, que, aunque las lesiones cutáneas ya remitieron, su padre continúa “muy, muy dolorido” y aún no está en condiciones de volver a los escenarios, subrayando la necesidad de reposo y cuidados especiales.

Videoclip de la canción "Yo tengo fe", incluido en la película "Yo tengo fe" (1974)

La agenda de Palito Ortega para 2025 ya cuenta con fechas confirmadas. Durante enero y febrero el cantante tiene contratada su actuación en distintas fiestas privadas, mientras que la actividad oficial en teatros comenzará en marzo. El 7 de ese mes está previsto el reencuentro con su público en Mar del Plata, seguido por una presentación en Salta el 11 de abril. El 3 de mayo Ortega actuará en el Quality de Córdoba y el 10 de mayo en Junín. Estas fechas corresponden a la reprogramación de los shows cancelados en 2024, y se espera que el calendario se amplíe a medida que avance su recuperación. El anuncio de su regreso para 2025 ha renovado la expectativa y el entusiasmo entre quienes aguardan su retorno a los escenarios.

A pesar de las dificultades físicas y el dolor persistente, Ramón “Palito” Ortega mantiene su actitud positiva y la determinación de volver a encontrarse con su público.

Temas Relacionados

Palito OrtegaHerpes zosterRecuperación físicaConciertos reprogramados

Últimas Noticias

La odisea digital de Las Trillizas de Oro para escuchar su propio tema: “Quiero volver a los 90″

Con un divertido video en redes sociales anunciaron su regreso con una nueva canción

La odisea digital de Las

La romántica confesión de Nicolás Cabré antes de su boda con Rocío Pardo: “Espero estar con ella hasta el fin de mis días”

A dos semanas de su casamiento con la artista, el actor contó cómo se prepara para su casamiento en Córdoba y cuál es su deseo para el futuro

La romántica confesión de Nicolás

La Joaqui y Luck Ra compartieron fotos de su día en la pileta y se declararon su amor

La pareja arrancó la temporada con una sesión al sol y a pura complicidad

La Joaqui y Luck Ra

El festejo de la China Suárez ante el gol de Mauro Icardi en el triunfo del Galatasaray

El futbolista fue homenajeado en su partido número 100 con la camiseta del club turco

El festejo de la China

Vacaciones, amigas y cocos frescos: cómo sigue el descanso de Laurita Fernández en Brasil tras su separación

La bailarina comparte imágenes de paisajes, frutas tropicales y momentos con su círculo íntimo en un entorno costero y vibrante. El rol que adoptó Peluca Brusca, su ex, mientras ella disfruta en el país vecino

Vacaciones, amigas y cocos frescos:
DEPORTES
Vélez recibe a Argentinos Juniors

Vélez recibe a Argentinos Juniors en el inicio de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Los mejores memes de la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana: de la actuación de Losada en modo “Dibu Martínez” a la presencia de Sampaoli

Lanús le ganó en los penales a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana

Las combinaciones de resultados que podrían llevar a River a la Libertadores y a Independiente a la Sudamericana tras el título de Lanús

La electrizante tanda de penales que convirtió a Lanús en campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro

TELESHOW
El festejo de Luis Ventura

El festejo de Luis Ventura tras la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana

La odisea digital de Las Trillizas de Oro para escuchar su propio tema: “Quiero volver a los 90″

La romántica confesión de Nicolás Cabré antes de su boda con Rocío Pardo: “Espero estar con ella hasta el fin de mis días”

La Joaqui y Luck Ra compartieron fotos de su día en la pileta y se declararon su amor

El festejo de la China Suárez ante el gol de Mauro Icardi en el triunfo del Galatasaray

INFOBAE AMÉRICA

Cómo dejar de procrastinar en

Cómo dejar de procrastinar en solo 2 minutos: la técnica científica que aumenta la productividad

Científicos de Israel desafían 180 años de física con un hallazgo sobre la luz

Los hijos de Bolsonaro acusaron al juez Alexandre de Moraes de querer “matar” al ex presidente brasileño

Jair Bolsonaro admitió que intentó quemar su tobillera electrónica durante su arresto domiciliario

El legado de Ornella Vanoni: una obra de autenticidad y reinvención en la música popular italiana