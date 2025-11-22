La recuperación de Palito Ortega: cómo se prepara para regresar a los escenarios en 2026

Luego de un parate, Palito Ortega regresará a los escenarios en marzo de 2026: cómo se prepara

El regreso de Palito Ortega a los escenarios ya tiene fecha: tras una pausa forzada por las secuelas de un brote de Herpes Zoster que le afectó el lado derecho del rostro, el emblemático cantante argentino se prepara para retomar su actividad artística en 2026. Ortega, quien debió cancelar una serie de conciertos programados para estos meses finales de 2025, lo que causó preocupación por su estado de salud, avanza en un proceso de recuperación física y vocal, mientras sus seguidores aguardan con expectativa su retorno. Según confiaron en su entorno a Teleshow, El Rey retomará los ensayos la próxima semana y cuenta con fechas reprogramadas para el próximo año.

La cancelación de los shows de Palito Ortega en 2025 se debió a las secuelas que le provocaron un dolor intenso, inflamación facial y pérdida de peso por el obligado reposo. El cuadro obligó al cantante a suspender todas sus presentaciones previstas en ciudades como Mar del Plata, Salta, Río Cuarto, Paraná, Tandil y Córdoba, previstas hasta fin de año.

Videoclip de la canción "Un muchacho como yo", incluido en la película "Un muchacho como yo" (1968)

El proceso de recuperación de Ortega es gradual y exigente. Según allegados consultados por Teleshow, el artista ya comenzó a salir de su casa y retomó actividades sociales, como un reciente almuerzo fuera de su domicilio. Para acelerar su mejoría, contrató los servicios de un fisioterapeuta y realiza entrenamiento vocal dos veces por semana. La fuente cercana detalló que, tras una larga estadía en cama, Ortega debe recuperar tanto su estado físico como su capacidad vocal para afrontar la exigencia de los recitales y los viajes. El entorno destaca que el cantante muestra una franca mejoría, aunque aún no ha alcanzado el nivel óptimo para presentarse en vivo.

El entorno familiar y profesional de Ortega ha brindado detalles sobre la evolución del artista y las expectativas para su regreso. La semana pasada, cuando se conoció la reprogramación total de los show de este año, Luis Méndez, manager del cantante, explicó a Teleshow: “Es verdad que Ramón suspende los shows hasta que se recupere totalmente del herpes, el cual ya no lo tiene, pero si todavía tiene mucho dolor y como lleva un tiempo prolongado inactivo tiene que recuperarse físicamente. Consideramos que hacia fin de año debería recuperarse y en enero arrancar nuevamente. No es nada grave, pero si es doloroso y además hay que cuidar su condición física”. Por su parte, la actriz Julieta Ortega, hija del músico, señaló a Teleshow hace quince días, cuando los primeros shows fueron suspendidos en Paraná y Tandil, que, aunque las lesiones cutáneas ya remitieron, su padre continúa “muy, muy dolorido” y aún no está en condiciones de volver a los escenarios, subrayando la necesidad de reposo y cuidados especiales.

Videoclip de la canción "Yo tengo fe", incluido en la película "Yo tengo fe" (1974)

La agenda de Palito Ortega para 2025 ya cuenta con fechas confirmadas. Durante enero y febrero el cantante tiene contratada su actuación en distintas fiestas privadas, mientras que la actividad oficial en teatros comenzará en marzo. El 7 de ese mes está previsto el reencuentro con su público en Mar del Plata, seguido por una presentación en Salta el 11 de abril. El 3 de mayo Ortega actuará en el Quality de Córdoba y el 10 de mayo en Junín. Estas fechas corresponden a la reprogramación de los shows cancelados en 2024, y se espera que el calendario se amplíe a medida que avance su recuperación. El anuncio de su regreso para 2025 ha renovado la expectativa y el entusiasmo entre quienes aguardan su retorno a los escenarios.

A pesar de las dificultades físicas y el dolor persistente, Ramón “Palito” Ortega mantiene su actitud positiva y la determinación de volver a encontrarse con su público.